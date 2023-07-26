Ворог ударив по Оріхову, поранено двох людей. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за минулу добу військові РФ завдали 79 ударів по 22 населених пунктах.

"61 артилерійський обстріл прийшовся по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малій Токмачці, Малинівці, Степногірську, Кам'янському, Степовому, П'ятихатках та інших прифронтових селах. Крім цього, 9 авіаційних ударів зазнали Оріхів та Новоданилівка, також зафіксовано 6 ударів із РСЗВ по Темирівці, Єгорівці, Новодарівці та 3 БПЛА-атаки по Ольгівському та Новодарівці",- йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару по Оріхову поранено чоловіків 50 та 55 років. Їх доставлено в лікарські установи для надання медичної допомоги.

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Надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Первомайська громада Харківської області вночі зазнала атаки дронами-камікадзе. Окупанти атакували промислові об’єкти. Згодом в ОВА уточнили, що внаслідок атаки ударних БПЛА пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа