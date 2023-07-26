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Ще одна місія МАГАТЕ почала працювати в Україні: експерти здійснять інспекційні візити на українські підприємства. ФОТО

В Україні стартувала робота місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). У ході місії експерти проведуть інспекцію підприємств щодо поточної радіаційної ситуації. Головною метою є надання допомоги Україні з питань збереженості та безпеки джерел іонізуючого випромінювання.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

"Військова агресія РФ призвела до значного негативного впливу на систему державного регулюючого контролю в Україні. Однак пріоритетом №1 має залишатись забезпечення захисту персоналу, населення, довкілля при використанні та виробництві джерел іонізуючого випромінювання. Я радий вітати експертів МАГАТЕ в Україні та впевнений, що робота Місії матиме ефективні результати", - сказав в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков.

Місія організована МАГАТЕ на запрошення Української сторони. Головною метою Місії є надання допомоги Україні в забезпеченні постійного високого рівня радіаційної та ядерної безпеки радіоактивних речовин.

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У ході місії експерти МАГАТЕ здійснять ряд інспекційних візитів на українські підприємства та проведуть оцінку поточної ситуації, визначать потреби задля подальшого надання міжнародної технічної допомоги.

Місія МАГАТЕ працюватиме в Україні до 31 липня 2023 року.

Ще одна місія МАГАТЕ почала працювати в Україні: експерти здійснять інспекційні візити на українські підприємства 01

Ще одна місія МАГАТЕ почала працювати в Україні: експерти здійснять інспекційні візити на українські підприємства 02

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Автор: 

безпека (935) МАГАТЕ (712) радіація (186)


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Топ коментарі
+9
Шоо, знову брудну бомбу будете шукати?!! А кацапню викурити з ЗАЕС слабо!
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26.07.2023 11:14
+8
ЗАЕС спочатку проінспектуйте і бидло болотне викиньте...влаштовують, блн, ІБД показове..
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26.07.2023 11:14
+5
все це киздьож. МАГАТЕ виконуе вказівки кацапні щодо використання Україною відпрацьованого ядерного палива, або хто знає ще чого, для виготовлення брудої бомби. ВСЕ ЦЕ ЗНАЮТЬ, АЛЕ ЧОМУСЬ ВВАЖАЮТЬ ВСІХ НАС ІДІОТАМИ.
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26.07.2023 11:18
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ЗАЕС спочатку проінспектуйте і бидло болотне викиньте...влаштовують, блн, ІБД показове..
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26.07.2023 11:14 Відповісти
Шоо, знову брудну бомбу будете шукати?!! А кацапню викурити з ЗАЕС слабо!
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26.07.2023 11:14 Відповісти
заес заесом, але на курській і смоленській аес, які вище по течії від києва, варто інспекцію проводити і моніторити регулярно
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26.07.2023 11:22 Відповісти
Ну тупі шоу для бидла, шашличні зебілісти їх навчать добре робити. Може навіть гроссі стане президентом Італії чи звідки він там.
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26.07.2023 11:18 Відповісти
все це киздьож. МАГАТЕ виконуе вказівки кацапні щодо використання Україною відпрацьованого ядерного палива, або хто знає ще чого, для виготовлення брудої бомби. ВСЕ ЦЕ ЗНАЮТЬ, АЛЕ ЧОМУСЬ ВВАЖАЮТЬ ВСІХ НАС ІДІОТАМИ.
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26.07.2023 11:18 Відповісти
Високооплачувані туристи приїхали на відпочинок.
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26.07.2023 11:30 Відповісти
На шашлички до найвеличнішого.
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26.07.2023 12:01 Відповісти
Дармоїди і халявщики знову в Україні? Женіть цих імпотентів сцяними трусами.
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26.07.2023 12:00 Відповісти
Насправді будуть шукати матеріали придатні для виготовленя зразків ядерної зброї.
А що іх шукати?! Будь який відпрацьваний ТВЕЛ є такою бомбою,та сировиною для інших бомб,більш потжних.
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26.07.2023 12:16 Відповісти
Приехали подрочить.
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26.07.2023 12:54 Відповісти
Ще одна місія МАГАТЕ почала працювати в Україні: експерти здійснять інспекційні візити на українські підприємства. Агенти Кремля здійснять інспекційні візити на українські підприємства? Як зашвидко стануть падати ракети?
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26.07.2023 14:32 Відповісти
 
 