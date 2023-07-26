Ще одна місія МАГАТЕ почала працювати в Україні: експерти здійснять інспекційні візити на українські підприємства. ФОТО
В Україні стартувала робота місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). У ході місії експерти проведуть інспекцію підприємств щодо поточної радіаційної ситуації. Головною метою є надання допомоги Україні з питань збереженості та безпеки джерел іонізуючого випромінювання.
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.
"Військова агресія РФ призвела до значного негативного впливу на систему державного регулюючого контролю в Україні. Однак пріоритетом №1 має залишатись забезпечення захисту персоналу, населення, довкілля при використанні та виробництві джерел іонізуючого випромінювання. Я радий вітати експертів МАГАТЕ в Україні та впевнений, що робота Місії матиме ефективні результати", - сказав в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков.
Місія організована МАГАТЕ на запрошення Української сторони. Головною метою Місії є надання допомоги Україні в забезпеченні постійного високого рівня радіаційної та ядерної безпеки радіоактивних речовин.
У ході місії експерти МАГАТЕ здійснять ряд інспекційних візитів на українські підприємства та проведуть оцінку поточної ситуації, визначать потреби задля подальшого надання міжнародної технічної допомоги.
Місія МАГАТЕ працюватиме в Україні до 31 липня 2023 року.
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А що іх шукати?! Будь який відпрацьваний ТВЕЛ є такою бомбою,та сировиною для інших бомб,більш потжних.