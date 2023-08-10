Колишній місцевий депутат від "ОПЗЖ" замовив убивство іншого депутата з Вінниччини. ФОТОрепортаж

У Жмеринці колишній депутат міськради від забороненої "ОПЗЖ", син екснардепа-регіонала, замовив убивство свого колеги. Мотив - бізнес-інтереси.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Батько затриманого - колишній депутат VII скликання від Партії регіонів, зараз має статус депутата Жмеринської міськради. З початком повномасштабного вторгнення РФ він поїхав з країни, тож його інтереси представляє син - сам донедавна депутат міськради від "ОПЗЖ".

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Кілька місяців тому в батька загострився конфлікт з іншим депутатом. Місцева рада блокувала розгляд відведення землі під його будівництво.

Син вирішив "допомогти" батьку та спробував організувати замовне вбивство іншого депутата - члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради.

"Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити $8,5 тис., оцінивши у таку суму життя свого колеги", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР імітували вбивство й зробили поставновочні фото. Посередник передав їх замовнику, і коли той оплатив злочин - чоловіка затримали.

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Його підозрюють в організації замаху на замовне вбивство з корисливих мотивів. Покарання за такий злочин - довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Зараз правоохоронці встановлюють, чи причетний до організації вбивства батько затриманого.















