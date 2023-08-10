УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11770 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 468 13

Колишній місцевий депутат від "ОПЗЖ" замовив убивство іншого депутата з Вінниччини. ФОТОрепортаж

У Жмеринці колишній депутат міськради від забороненої "ОПЗЖ", син екснардепа-регіонала, замовив убивство свого колеги. Мотив - бізнес-інтереси.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Батько затриманого - колишній депутат VII скликання від Партії регіонів, зараз має статус депутата Жмеринської міськради. З початком повномасштабного вторгнення РФ він поїхав з країни, тож його інтереси представляє син - сам донедавна депутат міськради від "ОПЗЖ".

Дивіться: Банда покидьків вбила на Чернігівщині родину з трьох осіб, в тому числі 4-річну дитину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька місяців тому в батька загострився конфлікт з іншим депутатом. Місцева рада блокувала розгляд відведення землі під його будівництво.

Син вирішив "допомогти" батьку та спробував організувати замовне вбивство іншого депутата - члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради.

"Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити $8,5 тис., оцінивши у таку суму життя свого колеги", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР імітували вбивство й зробили поставновочні фото. Посередник передав їх замовнику, і коли той оплатив злочин - чоловіка затримали.

Також читайте: Судитимуть кілера, який за дорученням російських спецслужб планував вбивства Резнікова та Буданова, - Офіс генпрокурора

Його підозрюють в організації замаху на замовне вбивство з корисливих мотивів. Покарання за такий злочин - довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Зараз правоохоронці встановлюють, чи причетний до організації вбивства батько затриманого.

Колишній місцевий депутат від ОПЗЖ замовив убивство іншого депутата з Вінниччини 01
Колишній місцевий депутат від ОПЗЖ замовив убивство іншого депутата з Вінниччини 02
Колишній місцевий депутат від ОПЗЖ замовив убивство іншого депутата з Вінниччини 03
Колишній місцевий депутат від ОПЗЖ замовив убивство іншого депутата з Вінниччини 04
Колишній місцевий депутат від ОПЗЖ замовив убивство іншого депутата з Вінниччини 05
Колишній місцевий депутат від ОПЗЖ замовив убивство іншого депутата з Вінниччини 06
Колишній місцевий депутат від ОПЗЖ замовив убивство іншого депутата з Вінниччини 07
Колишній місцевий депутат від ОПЗЖ замовив убивство іншого депутата з Вінниччини 08

Автор: 

Вінницька область (1016) замовне вбивство (151) ДБР (3492) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Квартал теж маладиє риганали. Співпадіння - не думаю.
показати весь коментар
10.08.2023 13:39
+5
a cja "zhertva" tozhe iz opzezhe ? jaksho tak - treba bylo delati bez postonovi 😁
показати весь коментар
10.08.2023 13:41
+4
Клятий виродок, нещасний вилупок ОПЗЖ, він ще й озброївся пневматичною гвинтівкою! І як тільки сміливці з ДБР не злякались пневмату?! Я б ніколи у житті не пішов би на такий героїчний крок!
показати весь коментар
10.08.2023 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Квартал теж маладиє риганали. Співпадіння - не думаю.
показати весь коментар
10.08.2023 13:39 Відповісти
a cja "zhertva" tozhe iz opzezhe ? jaksho tak - treba bylo delati bez postonovi 😁
показати весь коментар
10.08.2023 13:41 Відповісти
Клятий виродок, нещасний вилупок ОПЗЖ, він ще й озброївся пневматичною гвинтівкою! І як тільки сміливці з ДБР не злякались пневмату?! Я б ніколи у житті не пішов би на такий героїчний крок!
показати весь коментар
10.08.2023 13:44 Відповісти
А ще там є страшна зброя: мисливський гладкоствольний карабін "Сайга-410" калібру 10.5 мм і заблюрений ПМ, поруч з яким могли покласти бойві обойми. Заблюрели, мабуть, бо там або "флоберовський" ПМФ1 4 мм, або сигнальний Retay PM Макаров 9 мм, або зареєстрований ПМ, отриманий папашою-екснардепом, який у нього залишився від депутатства на законій підставі. Коли вже ДБР перестане займатись показухою і візьметесь за справжню роботу. Перетворили поважний, колись, силовий орган на 95 Квартал. Ганьба.
показати весь коментар
10.08.2023 14:14 Відповісти
Ипала жаба гадюку... Покушение века! Круче только бесконечные "покушения" на зеледента...
показати весь коментар
10.08.2023 13:48 Відповісти
пшенка-тепловизор незабываемое
показати весь коментар
10.08.2023 14:00 Відповісти
"Мілиє бранятся - только тєшатся" (с) (З риго-анального фольклору)
показати весь коментар
10.08.2023 14:09 Відповісти
Житомир - місто обрах і обрізів.
показати весь коментар
10.08.2023 14:31 Відповісти
Бидло вбиває бидла. Продовжуйте, будь ласка!
показати весь коментар
10.08.2023 14:31 Відповісти
Чому це злочинне угрупування під назвою опзж має ще досі українські паспорта? Не вистачає політичної волі депортувати їх на росію?
показати весь коментар
10.08.2023 14:39 Відповісти
Бо вони голосують разом із свинями народу. І шуфрич-голова свободи слова
показати весь коментар
10.08.2023 18:54 Відповісти
бмв напевно не дочекається власника.
показати весь коментар
10.08.2023 14:45 Відповісти
Павуки в банці жеруть одне одне, але до того КВНу скоро долучаться зелені, бо їм теж "хоцца". Наслідки катастрофи 2019 року!
показати весь коментар
10.08.2023 15:26 Відповісти
 
 