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СБУ затримала главу райради Білгород-Дністровського району Мельниченка, у ексглави Одеської ОДА Гриневецького проводять обшук, - ЗМІ (ДОПОВНЕНО). ФОТОрепортаж

Служба безпеки проводить обшуки у колишнього глави Одеської ОДА Сергія Гриневецького, а главу райради Білогород-Дністровського Григорія Мельниченка, який фігурує у справі про крадіжки, затримано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Думська".

Так, за даними видання, до глави райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка прийшли співробітники Служби безпеки. А пізніше заявили, що його затримали.

"Також є інформація про обшуки в Сергія Гриневецького, але ексгубернатор зараз на якомусь заході, тож цю інформацію "Думській" не прокоментував", - пише ЗМІ.

"Думская" також зазначає, що за їхньою інформацією Мельниченко разом із депутатом облради від забороненої ОПЗЖ проходять у справі про вкрадені катери. Чиновників притягують до відповідальності за статтею – крадіжка в особливо великих розмірах (ст. 185 ч. 5 Кримінального кодексу України).

За інформацією джерел видання в регіональній Держекоінспекції, плавзасоби незаконно передали Мельниченку під час реорганізації інспекцій Одеської та Миколаївської областей. Державі було завдано збитків у понад 3 мільйони гривень.

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ДОПОВНЕНО. 11 серпня МВС повідомило про затримання голови райради за крадіжку катера.

"Посадовець вмовив держекоінспектора вивезти майно, нібито для збереження його від ворожих обстрілів. Катер "сховали" на території рибацького комплексу. "Дбайливий" чиновник залишив розписку в отриманні держмайна на КПП, але вказав у ній дані зовсім іншої людини. Для цього він підшукав втрачений чужий паспорт та скористався ним", - розповіли в МВС.

Тепер чиновнику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала главу райради Білгород-Дністровського району Мельниченка, у ексглави Одеської ОДА Гриневецького проводять обшук, - ЗМІ (ДОПОВНЕНО) 01
СБУ затримала главу райради Білгород-Дністровського району Мельниченка, у ексглави Одеської ОДА Гриневецького проводять обшук, - ЗМІ (ДОПОВНЕНО) 02
СБУ затримала главу райради Білгород-Дністровського району Мельниченка, у ексглави Одеської ОДА Гриневецького проводять обшук, - ЗМІ (ДОПОВНЕНО) 03

Автор: 

Гриневецький Сергій (10) обшук (1971) Одеська область (3215) СБУ (12818)


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Топ коментарі
+5
коли вже, ми перестанем голів ОДА називати "губернаторами", автори статті мбауть ще живуть в губернії?
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10.08.2023 17:29
+4
Хороший человек - солонку украл и не побрезговал...
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10.08.2023 16:23
+1
Катери тирив -- в Гриневецького мабуть апетити сильніші
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10.08.2023 16:21
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Катери тирив -- в Гриневецького мабуть апетити сильніші
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10.08.2023 16:21 Відповісти
Хороший человек - солонку украл и не побрезговал...
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10.08.2023 16:23 Відповісти
Чому не роззулися?
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10.08.2023 16:26 Відповісти
та літо, сухо..ногі чисті)))
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10.08.2023 17:48 Відповісти
Хм ... Чого це захисту на бійцях немає ? Геть ніякого. Хоч би м*який ??
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10.08.2023 16:34 Відповісти
что-то как-то разошлись,хватают прям пачками,так скоро в стране одни честные и порядочные останутся,с кем на выборы пойдете???😂😂😂😂
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10.08.2023 16:38 Відповісти
Купят других. Которые сегодня еще чесные.
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10.08.2023 16:43 Відповісти
СБУ с пузяками более, чем у бандитов.
Хорошо живется, наверное.
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10.08.2023 16:44 Відповісти
Де ви бачите пузяки? Це - комок нєрвов.
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10.08.2023 17:47 Відповісти
Понимаю. Столько туда вложено! С любовью!
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10.08.2023 20:23 Відповісти
Кража и СБУ,где логика?
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10.08.2023 16:47 Відповісти
Україна та ЄС ... де логіка?
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10.08.2023 17:42 Відповісти
коли вже, ми перестанем голів ОДА називати "губернаторами", автори статті мбауть ще живуть в губернії?
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10.08.2023 17:29 Відповісти
ого - так і до ломаченка в гості дійдуть...
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10.08.2023 17:36 Відповісти
А вот тут как раз СБУ и будет уместно!
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10.08.2023 20:11 Відповісти
це дуже, дуже потрібні заходи в тих місцях....
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10.08.2023 17:46 Відповісти
а чому не написали що це зять і тесть? і катери хапнули після ліквідації інспекції Чорного моря. і нічого їм не буде бо Гриневецкий по Одесі царюе дуже давно
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10.08.2023 18:41 Відповісти
Ні дня без крадіжки - головний принцип цієї влади.
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11.08.2023 19:04 Відповісти
 
 