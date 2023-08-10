СБУ затримала главу райради Білгород-Дністровського району Мельниченка, у ексглави Одеської ОДА Гриневецького проводять обшук, - ЗМІ (ДОПОВНЕНО). ФОТОрепортаж

Служба безпеки проводить обшуки у колишнього глави Одеської ОДА Сергія Гриневецького, а главу райради Білогород-Дністровського Григорія Мельниченка, який фігурує у справі про крадіжки, затримано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Думська".

Так, за даними видання, до глави райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка прийшли співробітники Служби безпеки. А пізніше заявили, що його затримали.

"Також є інформація про обшуки в Сергія Гриневецького, але ексгубернатор зараз на якомусь заході, тож цю інформацію "Думській" не прокоментував", - пише ЗМІ.

"Думская" також зазначає, що за їхньою інформацією Мельниченко разом із депутатом облради від забороненої ОПЗЖ проходять у справі про вкрадені катери. Чиновників притягують до відповідальності за статтею – крадіжка в особливо великих розмірах (ст. 185 ч. 5 Кримінального кодексу України).

За інформацією джерел видання в регіональній Держекоінспекції, плавзасоби незаконно передали Мельниченку під час реорганізації інспекцій Одеської та Миколаївської областей. Державі було завдано збитків у понад 3 мільйони гривень.

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ДОПОВНЕНО. 11 серпня МВС повідомило про затримання голови райради за крадіжку катера.

"Посадовець вмовив держекоінспектора вивезти майно, нібито для збереження його від ворожих обстрілів. Катер "сховали" на території рибацького комплексу. "Дбайливий" чиновник залишив розписку в отриманні держмайна на КПП, але вказав у ній дані зовсім іншої людини. Для цього він підшукав втрачений чужий паспорт та скористався ним", - розповіли в МВС.

Тепер чиновнику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





