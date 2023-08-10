Росіяни збудували у Чонгарі понтонний міст між пошкодженими, - OSINT-аналітик. ФОТО з супутника
Росія збудувала на адмінмежі тимчасово окупованих Херсонської області та Криму понтонний міст через Чонгарську протоку. Окупанти зробили це після успішного удару ЗСУ.
Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований у твіттері OSINT-аналітиком під псевдонімом Def Mon, повідомляє Цензор.НЕТ.
Знімок датований 9 серпня, через три дні після удару Сил оборони по мосту.
На світлині видно, що у Чонгарі з'явився третій міст.
Раніше їх було два: залізничний та автомобільний. Новий понтонний міст розташований між ними.
Аналітик зазначив, що це вже не перший удар по Чонгару, а росіяни "мали збудувати міст і запустити його за лічені години".
Нагадаємо, наприкінці червня загарбники вже наводили понтонну переправу на Чонгарі після удару ЗСУ по мосту.
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тоді б на півдні все пішло би не так?
стільки всього там склалось, а із-за цього втрачені території, смерті людей біженці, руїна...
он пошутіл - цим не відговоришся...
І як би воно пішло нет, якщо це фото показує що пантонна переправа наводиться за 1день?
А через Армянск то взагалі прохідний двір, не треба ніяких пантоннів.
Але вам здается що існує ось тільки Чонгарський міст і усе більщ нічого.
А у Армянську мости коли дочекаються?! А керченський (він же кримський) апріорі є помилкою природи. Не повинно його бути ні на жодній мапі, у т.ч. супутникових
Їм більше допомагає дорога через Волноваху та Мелітополь, ніж ці мости.
P.S.
Понтонных мостовых переправ у москалей много. И ограниченную пропускную способность они могут компенсировать количеством переправ.
то уничтожается ночью сплавной миной.