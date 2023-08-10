Росіяни збудували у Чонгарі понтонний міст між пошкодженими, - OSINT-аналітик. ФОТО з супутника

Росія збудувала на адмінмежі тимчасово окупованих Херсонської області та Криму понтонний міст через Чонгарську протоку. Окупанти зробили це після успішного удару ЗСУ.

Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований у твіттері OSINT-аналітиком під псевдонімом Def Mon, повідомляє Цензор.НЕТ.

Знімок датований 9 серпня, через три дні після удару Сил оборони по мосту.

На світлині видно, що у Чонгарі з'явився третій міст.

Читайте: Сили оборони офіційно підтвердили ураження Чонгарського та Генічеського автомобільних мостів. ФОТО

Раніше їх було два: залізничний та автомобільний. Новий понтонний міст розташований між ними.

Аналітик зазначив, що це вже не перший удар по Чонгару, а росіяни "мали збудувати міст і запустити його за лічені години".

Також читайте: Росіяни закрили Чонгарський міст, запустили реверсний рух транспорту по іншій смузі, - Хлань

Нагадаємо, наприкінці червня загарбники вже наводили понтонну переправу на Чонгарі після удару ЗСУ по мосту.