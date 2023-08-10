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Новини Фото Війна
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Росіяни збудували у Чонгарі понтонний міст між пошкодженими, - OSINT-аналітик. ФОТО з супутника

Росія збудувала на адмінмежі тимчасово окупованих Херсонської області та Криму понтонний міст через Чонгарську протоку. Окупанти зробили це після успішного удару ЗСУ.

Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований у твіттері OSINT-аналітиком під псевдонімом Def Mon, повідомляє Цензор.НЕТ.

Знімок датований 9 серпня, через три дні після удару Сил оборони по мосту.

На світлині видно, що у Чонгарі з'явився третій міст.

Читайте: Сили оборони офіційно підтвердили ураження Чонгарського та Генічеського автомобільних мостів. ФОТО

Росіяни збудували у Чонгарі понтонний міст між пошкодженими, - OSINT-аналітик 01

Раніше їх було два: залізничний та автомобільний. Новий понтонний міст розташований між ними.

Аналітик зазначив, що це вже не перший удар по Чонгару, а росіяни "мали збудувати міст і запустити його за лічені години".

Також читайте: Росіяни закрили Чонгарський міст, запустили реверсний рух транспорту по іншій смузі, - Хлань

Нагадаємо, наприкінці червня загарбники вже наводили понтонну переправу на Чонгарі після удару ЗСУ по мосту.

Автор: 

міст (1232) Чонгар (21)


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Топ коментарі
+9
У понтонных мостов нет той пропускной способности что у обычного.
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10.08.2023 16:31
+8
Вася, ты дибил. ******* по обычному, ****** и понтонный. Понтонные даже легче будет уронить.
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10.08.2023 16:33
+5
Будуйте - не будуйте, а все одне - всім рф-нелюдям від України цілком заслугований отакенний пи...дець!!!
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10.08.2023 16:35
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а вдарити нема чім по ходу
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10.08.2023 16:23 Відповісти
Вася, ты дибил. ******* по обычному, ****** и понтонный. Понтонные даже легче будет уронить.
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10.08.2023 16:33 Відповісти
****** спутя 2 месяца как получили штормы. и пт этой переправе к НГ *****. как русачки выходили с Херсона под антоновским мостом навели понтонную переправу и их по ней успешно выпустили 40к войска на левый берег. п потом ****** конечно.
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10.08.2023 17:10 Відповісти
Как получили ракеты, так и *******. Сейчас ракеты есть.
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10.08.2023 18:15 Відповісти
ракети полуили 20 травня а ******* неділю назад. то мабудь план такий хитрий
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10.08.2023 18:17 Відповісти
А ти в генштабі чому не сидиш. Стратєх.
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10.08.2023 18:20 Відповісти
добре . якщо цю переправу не розібьють до кінця цієї неділі я тебе носом тикну у твої тупорилі висери
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10.08.2023 19:36 Відповісти
чертовые муравьи
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10.08.2023 16:23 Відповісти
чи буде розслідування, чому наші не підірвали ці мости в лютому 22року...
тоді б на півдні все пішло би не так?
стільки всього там склалось, а із-за цього втрачені території, смерті людей біженці, руїна...
он пошутіл - цим не відговоришся...
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10.08.2023 18:14 Відповісти
тоді б на півдні все пішло би не так?
І як би воно пішло нет, якщо це фото показує що пантонна переправа наводиться за 1день?
А через Армянск то взагалі прохідний двір, не треба ніяких пантоннів.
Але вам здается що існує ось тільки Чонгарський міст і усе більщ нічого.
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11.08.2023 13:59 Відповісти
запитував лише про ці мости...а ви вже встиг мені дорікнути за інші...такий скорий, як ракета
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11.08.2023 15:08 Відповісти
Мертвому припарки не допоможуть, не вспотіє
А у Армянську мости коли дочекаються?! А керченський (він же кримський) апріорі є помилкою природи. Не повинно його бути ні на жодній мапі, у т.ч. супутникових
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10.08.2023 16:23 Відповісти
Sculp tydi davayte
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10.08.2023 16:25 Відповісти
А как то без транслита можно?
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10.08.2023 16:28 Відповісти
Під Антонівським у них був міст з барж, були ще численні переправи. Щось не дуже воно їм допомогло.
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10.08.2023 16:30 Відповісти
Під Херсоном був майже вогневий контроль повністю, Хаймерси били набагато частіше ніж раз у 2-3 тижні, за які можно діру залатати.
Їм більше допомагає дорога через Волноваху та Мелітополь, ніж ці мости.
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10.08.2023 16:35 Відповісти
Все одно зниження транспортного потоку.
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10.08.2023 16:38 Відповісти
Дуже помогло. Вийшли неквапом, без втрат. Нашого вогню не було. Випустили.
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10.08.2023 18:50 Відповісти
Допомогло - це коли Херсон був би досі їхнім. А так - отріцатєльноє пріращєніє зємєль русскіх.
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11.08.2023 09:31 Відповісти
У понтонных мостов нет той пропускной способности что у обычного.
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10.08.2023 16:31 Відповісти
Будуйте - не будуйте, а все одне - всім рф-нелюдям від України цілком заслугований отакенний пи...дець!!!
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10.08.2023 16:35 Відповісти
******* по обычному, ****** и понтонный. Понтонные даже легче будет уронить.
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10.08.2023 16:36 Відповісти
Про рівень цього гореаналітика навіть не починайте говорити!!!))) Від ДВОХ розбитих мостів... до ЗД мосту біля 5 км. Дурноголовий *АНАЛ..ітик* навіть цього не знає. Смердячі намагаються зробити переправу між двома автомобільними мостами на Чонгарі. Один дуже старий..і вже років 30 не використовувася..другий... поруч... Це ж горе пише про залізничний і автомобільний... що між ними переправа. Ну й про що можна говорити з такими клоунами. І редактор Цензора не думаючи лупить дурну новину.
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10.08.2023 16:38 Відповісти
Дураку понятно, что единичные удары бестолку. А для системных ударов не хватает средств поражения. Кроме того, если мы будем системно наносить удары по стратегическим мостам, то они просто перебазируют туда ПВО для их защиты. Их ПВО не сможет сбивать все ракеты, но какую-то часть сбивать будет, т.е. ракет потребуется еще больше. А учитывая то, с каким трудом мы выскребаем эти ракеты и их очень ограниченное количество, перспектива уничтожения мостов маловероятна.

P.S.
Понтонных мостовых переправ у москалей много. И ограниченную пропускную способность они могут компенсировать количеством переправ.
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10.08.2023 16:42 Відповісти
Ну, не очень-то и много у них осталось, если их методично подрывать, то они скоро кончатся..
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10.08.2023 16:50 Відповісти
понты - дело тонкое
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10.08.2023 16:45 Відповісти
А что, ракеты кончились, что-ли?
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10.08.2023 16:48 Відповісти
і снаряди теж скінчилися.....,,,,,
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10.08.2023 18:39 Відповісти
Поїзди теж по пантонам підуть?
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10.08.2023 16:57 Відповісти
Байдуже,невеличка поправочка в координатах і ...
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10.08.2023 16:59 Відповісти
Хлопці, бийте по кацапах, поки їх очі не вилізуть через дупу.
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10.08.2023 17:54 Відповісти
Временная переправа. Если есть течение,
то уничтожается ночью сплавной миной.
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10.08.2023 18:14 Відповісти
Чому не має пропозіціі вдарити по тій переправі високоякісним асфальтом?
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10.08.2023 18:33 Відповісти
Тому, що білоруського бітуму немає.
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10.08.2023 20:48 Відповісти
 
 