На Миколаївщині внаслідок зіткнення легковика та автомобіля швидкої загинули 3 людини. ФОТОрепортаж

10 серпня, приблизно о 13:20 на автодорозі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" неподалік с. Михайлівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автомобіля швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок зіткнення транспортних засобів загинули водії автівок та пасажир-медпрацівник.



На місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини та причини ДТП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДТП на Кіровоградщині: загинув волонтер Бєлков, який повертав тіла загиблих воїнів. ФОТО





