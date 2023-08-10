На Миколаївщині внаслідок зіткнення легковика та автомобіля швидкої загинули 3 людини. ФОТОрепортаж
10 серпня, приблизно о 13:20 на автодорозі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" неподалік с. Михайлівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автомобіля швидкої медичної допомоги.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Унаслідок зіткнення транспортних засобів загинули водії автівок та пасажир-медпрацівник.
На місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини та причини ДТП.
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а загинули на дорозі зі своєї вини !!