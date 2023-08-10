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На Миколаївщині внаслідок зіткнення легковика та автомобіля швидкої загинули 3 людини. ФОТОрепортаж

10 серпня, приблизно о 13:20 на автодорозі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" неподалік с. Михайлівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автомобіля швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок зіткнення транспортних засобів загинули водії автівок та пасажир-медпрацівник.

На місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини та причини ДТП.

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На Миколаївщині внаслідок зіткнення легковика та автомобіля швидкої загинули 3 людини 01
На Миколаївщині внаслідок зіткнення легковика та автомобіля швидкої загинули 3 людини 02
На Миколаївщині внаслідок зіткнення легковика та автомобіля швидкої загинули 3 людини 03

Автор: 

ДТП (4467) Миколаївська область (2274)


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Як читаєш отакі новини, хочется заволати - люди, схамениться. У нас війна, люди гинуть від обстрілів, а ви влаштовуєте гонки на дорогах. 40 мільйонів для країни це не так багато, як комусь здається. Цініть кожне життя!
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10.08.2023 17:17 Відповісти
Так, підтримую. Але немає давно в нас вже 40 мільйонів, аби назбиралося тридцять.
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10.08.2023 17:21 Відповісти
там багатенько аварій стається....у самого колись там пригоди були...на підйомі права обочина як пральна дошка, от і беруть по центру...
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10.08.2023 17:39 Відповісти
Ну и как, удачно взял по центру? Еще и 2-х людей убил.
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10.08.2023 18:56 Відповісти
не флуди, цінічна потвора
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10.08.2023 19:34 Відповісти
Перевищення швидкості, знову, ідіотів нічого не вчить але нажаль й люди страждають. З фото пошкодження швидкої допомоги можна припустити що пасажир-медпрацівник мав шанс вижити аби користувався ременем безпеки.
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10.08.2023 20:33 Відповісти
Шкода людей , які загинули не на полі бою з русофашистами ,
а загинули на дорозі зі своєї вини !!
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10.08.2023 20:40 Відповісти
 
 