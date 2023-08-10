Окупанти вдарили авіабомбами по Торецьку, 6 осіб зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Російська армія продовжує тероризувати цивільне населення Донеччини. 10 серпня окупанти обстріляли м. Торецьк, ймовірно, з використанням мінометів та трьох авіабомб.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

О 10:40 унаслідок вибуху зазнав тілесних ушкоджень 47-річний чоловік, який пересувався вулицею на велосипеді.

Через годину місто знову зазнало обстрілу. Цього разу уламками снаряду поранило ще одного чоловіка 59 років – він перебував на вулиці біля автомобіля.

О 14:15 від чергової атаки держави-агресора дістали осколкові поранення четверо жінок віком від 53 до 73 років. Дві з них зазнали тілесних ушкоджень удома, ще дві – у середмісті. Одну з постраждалих з травмою голови доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

"Загалом унаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки, два автомобілі, дві адміністративні будівлі, торговельні об’єкти та котельню", - додали в облпрокуратурі.

Нині триває огляд місць події.

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