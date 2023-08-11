Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено будівлю готелю та 10 автомобілів. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Нагадується, що 10 серпня внаслідок ракетного удару було пошкоджено фасад будівлі готелю та 10 автомобілів.

На місці події рятувальники ліквідували пожежу авто. Загинула 1 особа та постраждало 9 осіб.

До ліквідації наслідків обстрілу залучалося 26 осіб та 5 од. техніки ДСНС.

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