Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено будівлю готелю та 10 автомобілів. ФОТОрепортаж
У Запоріжжі рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Нагадується, що 10 серпня внаслідок ракетного удару було пошкоджено фасад будівлі готелю та 10 автомобілів.
На місці події рятувальники ліквідували пожежу авто. Загинула 1 особа та постраждало 9 осіб.
До ліквідації наслідків обстрілу залучалося 26 осіб та 5 од. техніки ДСНС.
Як повідомлялося, росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. За даними поліції, ворог використав ракету "Іскандер-К". За інформацією ОВА, кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16, четверо з них - діти
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Aleksandr Povoroznuk
показати весь коментар11.08.2023 08:35 Відповісти Мені подобається 1
адвокат офіс
показати весь коментар11.08.2023 20:12 Відповісти Мені подобається 1
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