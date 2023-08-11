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Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено будівлю готелю та 10 автомобілів. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Нагадується, що 10 серпня внаслідок ракетного удару було пошкоджено фасад будівлі готелю та 10 автомобілів.

На місці події рятувальники ліквідували пожежу авто. Загинула 1 особа та постраждало 9 осіб.

До ліквідації наслідків обстрілу залучалося 26 осіб та 5 од. техніки ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі російські окупанти вдарили ракетою по цивільній будівлі, - Зеленський. ВIДЕО

Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено будівлю готелю та 10 автомобілів 01
Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено будівлю готелю та 10 автомобілів 02
Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено будівлю готелю та 10 автомобілів 03

Як повідомлялося, росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. За даними поліції, ворог використав ракету "Іскандер-К". За інформацією ОВА, кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16, четверо з них - діти

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28472)


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А мы в ответ е.... АСФАЛЬТОМ!!!
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11.08.2023 08:35 Відповісти
Російські фашисти ідіть в пекло
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11.08.2023 20:12 Відповісти
 
 