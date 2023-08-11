"Вагнерівці" можуть готуватися до нового етапу повернення із Білорусі в РФ, - ISW

Найманці ПВК "Вагнера" наразі зберігають присутність на базах у Білорусі, однак переміщення назад на територію РФ може здійснюватися в кілька етапів. Водночас статус передбачуваного відходу певної кількості бойовиків залишається незрозумілим.

Про це йдеться у звіті ISW, інформує Цензор.НЕТ.

Експерти звернули увагу, що на супутникових знімках, зроблених 9 серпня, видно значну кількість автомобілів у таборі "вагнерівців" у Цілі (район Осиповичі) у Білорусі. Кадри також можуть навіть вказувати, що в період з 1 по 9 серпня на базу прибуло більше автомобілів.





Українські джерела продовжують повідомляти про розширення діяльності групи "Вагнера" у Брестській області, а 10 серпня джерело, пов'язане з "вагнерівцями", опублікувало кадри, що показують, що інструктори цієї ПВК продовжують навчати білоруських військовослужбовців.

Джерело, пов'язане з ПВК "Вагнера", посилило спростування імовірного найманця цієї компанії, в якому бойовик заявив, що припущення є "фантазіями", хоча визнало, що багато "вагнерівців" самі часто не дізнаються про своє розгортання до останнього моменту.

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При цьому аналітики Інституту вивчення війни не виявили контрознак, які б спростували недавні припущення від 8 серпня про те, що ПВК "Вагнера" доставила автобусами від 500 до 600 найманців з Білорусі в російські Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області.

Російські джерела припустили, що "вагнерівці" планують провести другий етап свого передбачуваного виведення з Білорусі 13 серпня, але невелика група інструкторів цієї ПВК залишиться у Білорусі для навчання білоруських військових.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин ще не прокоментував ці припущення ані безпосередньо, ані через посередників, як він це робив раніше. Це можна пояснити тим, що "кухар Путіна", можливо, не має повної свободи коментувати майбутнє "вагнерівців", йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що востаннє Пригожина публічно бачили в кулуарах Економічного гуманітарного форуму Росія - Африка в Санкт-Петербурзі 27 липня, а востаннє він коментував майбутнє ПВК в аудіозаписі, опублікованому 30 липня, під час якого він стверджував, що "вагнерівці, які не підписують контракти з Міноборони РФ, прибудуть до Білорусі до 5 серпня.

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За оцінкою ISW, чутки про відхід ПВК "Вагнера" з Білорусі припускають, що Кремль, можливо, порушує положення угоди, укладеної за посередництвом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що поклало край повстанню найманців 24 червня.

"Пов'язані з Кремлем джерела поновили атаки на Пригожина на початку серпня, а саме припущення може бути частиною інформаційної операції, спрямованої на приниження позицій Пригожина серед бойовиків ПВК "Вагнера" або з іншою метою", - йдеться в публікації.