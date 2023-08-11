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"Вагнерівці" можуть готуватися до нового етапу повернення із Білорусі в РФ, - ISW

Найманці ПВК "Вагнера" наразі зберігають присутність на базах у Білорусі, однак переміщення назад на територію РФ може здійснюватися в кілька етапів. Водночас статус передбачуваного відходу певної кількості бойовиків залишається незрозумілим.

Про це йдеться у звіті ISW, інформує Цензор.НЕТ.

Експерти звернули увагу, що на супутникових знімках, зроблених 9 серпня, видно значну кількість автомобілів у таборі "вагнерівців" у Цілі (район Осиповичі) у Білорусі. Кадри також можуть навіть вказувати, що в період з 1 по 9 серпня на базу прибуло більше автомобілів.

Вагнерівці можуть готуватися до нового етапу повернення із Білорусі в РФ, - ISW 01
Вагнерівці можуть готуватися до нового етапу повернення із Білорусі в РФ, - ISW 02

Українські джерела продовжують повідомляти про розширення діяльності групи "Вагнера" у Брестській області, а 10 серпня джерело, пов'язане з "вагнерівцями", опублікувало кадри, що показують, що інструктори цієї ПВК продовжують навчати білоруських військовослужбовців.

Джерело, пов'язане з ПВК "Вагнера", посилило спростування імовірного найманця цієї компанії, в якому бойовик заявив, що припущення є "фантазіями", хоча визнало, що багато "вагнерівців" самі часто не дізнаються про своє розгортання до останнього моменту.

Також читайте: "Вагнерівці" імітують прибуття на польсько-білоруський кордон, - Центр нацспротиву

При цьому аналітики Інституту вивчення війни не виявили контрознак, які б спростували недавні припущення від 8 серпня про те, що ПВК "Вагнера" доставила автобусами від 500 до 600 найманців з Білорусі в російські Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області.

Російські джерела припустили, що "вагнерівці" планують провести другий етап свого передбачуваного виведення з Білорусі 13 серпня, але невелика група інструкторів цієї ПВК залишиться у Білорусі для навчання білоруських військових.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин ще не прокоментував ці припущення ані безпосередньо, ані через посередників, як він це робив раніше. Це можна пояснити тим, що "кухар Путіна", можливо, не має повної свободи коментувати майбутнє "вагнерівців", йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що востаннє Пригожина публічно бачили в кулуарах Економічного гуманітарного форуму Росія - Африка в Санкт-Петербурзі 27 липня, а востаннє він коментував майбутнє ПВК в аудіозаписі, опублікованому 30 липня, під час якого він стверджував, що "вагнерівці, які не підписують контракти з Міноборони РФ, прибудуть до Білорусі до 5 серпня.

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За оцінкою ISW, чутки про відхід ПВК "Вагнера" з Білорусі припускають, що Кремль, можливо, порушує положення угоди, укладеної за посередництвом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що поклало край повстанню найманців 24 червня.

"Пов'язані з Кремлем джерела поновили атаки на Пригожина на початку серпня, а саме припущення може бути частиною інформаційної операції, спрямованої на приниження позицій Пригожина серед бойовиків ПВК "Вагнера" або з іншою метою", - йдеться в публікації.

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Білорусь (7930) ПВК Вагнер (1540) ISW (653)


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Так що там нас чекає нове шоу походу на Москву? (Щоб ще більше уповільнити захід аргументуючи що ось рф сама валиться і не можна давати Україні більше бо потім ядерка буде хз в кого) Чи все ж Лука зміг домовитись і шоу вийде зовсім не шоу?
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11.08.2023 07:18 Відповісти
лукашенка президент раїсі
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11.08.2023 07:56 Відповісти
А по вашому для чого брацкий союз робився - лука хитрий думав виграє вибори в "алкаша тіпа дерьмократа" борі але тут зявився чемудоносець всія кацапії ***** і луку послали туди де навіть сані зимою не їздять .
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11.08.2023 08:02 Відповісти
Як знати що буде! Кацапи ніколи не втомляться дивувати світ!
P.S. Своїм довбої***мом!
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11.08.2023 08:56 Відповісти
Якщо фіксується переміщення в росію, в прикордонні регіони з Україною, то це означає що ці люди будуть залучатись до наступу на Купянськ. Як специ. Можливо шторм zстворений мо агресора не видає потрібний результат під керівництвом армійців. Тому для організації і керівництва мясними загонами залучають людей які дали результат при наступі на Бахмут. От і все.
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11.08.2023 08:20 Відповісти
"Зеки", яких назвали "вагнерівцями", серед яких є професійні вбивці і терористи, можуть спокійно повертатися на московію і займатися своїм улюбленим промислом - злочинами. А далі по накатаній - суд, тюрма, контракт, фронт, напад на мирні країни.
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11.08.2023 08:32 Відповісти
скоріше всього, що є кращий варіант, як повертати професійних вбивць і терористів в 3,14рацію.Не виключено,що їх знову повернуть воювати проти України.
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11.08.2023 09:33 Відповісти
Вагінери ввійшли до Білорусії-вийшли-ввійшли-вийшли...
Я так розумію, Шойгу це СВО "Білоруські фрікції" назвав
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11.08.2023 08:58 Відповісти
 
 