У Вроцлаві протестували проти українських прапорів на трамваях. Прийшло лише кілька людей. ФОТО
Лише кілька людей прийшли до штаб-квартири вроцлавської служби міських перевезень MPK на демонстрацію проти присутності українських прапорів на трамваях, що відбулася у четвер.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Заплановану раніше зустріч з організаторами протесту в останню хвилину скасував президент MPK.
Протест перед будівлею MPK організували переважно симпатики "Національного руху" та "Загальнопольської молоді", а ідея демонстрації належить Анджею Бореку, який раніше був одним з організаторів протестів проти обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу.
"Це протест мешканців Вроцлава, які заперечують проти вивішування прапорів іноземних держав, таких як Україна, у громадському транспорті Вроцлава або в публічних місцях протягом року. На нашу думку, це неповага до нашої країни. Національні кольори інших країн вивішуються більше, а польський прапор - лише у вибрані дні", - пояснив Борек.
"Цей протест не проти українців, проти України, але це для того, щоб не виникало таких ситуацій, що замість біло-червоних прапорів вивішують прапори інших країн", - аргументував він.
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А рупь то, падает.....
Та чіпляйте польські прапори поруч! Чи мало місця?
Чекаємо на таких і в Україні … хресні ходи, віряни з мацковскага каганату… онуків вертухаїв з таборів ГУЛАГУ, вітренчих з мартиненком та сімоненком на чолі колон трудящіхся пралітарієв… Татаров їх пам'ятає …
Слава Україні!
нам би у них повчитися бо як подивишся на угорські прапори на закарпатті то хоч ховайся в жито.