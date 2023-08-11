УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11843 відвідувача онлайн
Новини Фото
8 597 26

У Вроцлаві протестували проти українських прапорів на трамваях. Прийшло лише кілька людей. ФОТО

Лише кілька людей прийшли до штаб-квартири вроцлавської служби міських перевезень MPK на демонстрацію проти присутності українських прапорів на трамваях, що відбулася у четвер.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Заплановану раніше зустріч з організаторами протесту в останню хвилину скасував президент MPK.

Протест перед будівлею MPK організували переважно симпатики "Національного руху" та "Загальнопольської молоді", а ідея демонстрації належить Анджею Бореку, який раніше був одним з організаторів протестів проти обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Читайте: Найгарячіший етап суперечки з Україною - вже в минулому, - канцелярія президента Польщі

"Це протест мешканців Вроцлава, які заперечують проти вивішування прапорів іноземних держав, таких як Україна, у громадському транспорті Вроцлава або в публічних місцях протягом року. На нашу думку, це неповага до нашої країни. Національні кольори інших країн вивішуються більше, а польський прапор - лише у вибрані дні", - пояснив Борек.

"Цей протест не проти українців, проти України, але це для того, щоб не виникало таких ситуацій, що замість біло-червоних прапорів вивішують прапори інших країн", - аргументував він.

Також читайте: Польща готується до запуску електронного бар’єра на кордоні з Росією

У Вроцлаві протестували проти українських прапорів на трамваях. Прийшло лише кілька людей 01
У Вроцлаві протестували проти українських прапорів на трамваях. Прийшло лише кілька людей 02

Автор: 

Польща (8498) протест (2398) прапор (482)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
На рабсеї заявлять про багатотисячний мітинг, а у ********** і скотлов'я буде тема для випуска дибільних новин. Цікаво, скільки Росія вбухала в це шоу?
показати весь коментар
11.08.2023 08:45
+13
Для цих протестувальників краще щоб там були російські
показати весь коментар
11.08.2023 08:46
+9
Упссс.... А що сталося? уZZькі свр/фсб збанкротували і вже не в змозі оплачувати загони тітушек?
показати весь коментар
11.08.2023 08:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покуй.
показати весь коментар
11.08.2023 08:41 Відповісти
На рабсеї заявлять про багатотисячний мітинг, а у ********** і скотлов'я буде тема для випуска дибільних новин. Цікаво, скільки Росія вбухала в це шоу?
показати весь коментар
11.08.2023 08:45 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2023 09:31 Відповісти
Теперь все кто желает может написать сообщение Ольге Скабеевой. Не жалейте эпитетов
показати весь коментар
11.08.2023 09:32 Відповісти
Для цих протестувальників краще щоб там були російські
показати весь коментар
11.08.2023 08:46 Відповісти
Упссс.... А що сталося? уZZькі свр/фсб збанкротували і вже не в змозі оплачувати загони тітушек?
показати весь коментар
11.08.2023 08:47 Відповісти
решили рубликов срубить?
А рупь то, падает.....
показати весь коментар
11.08.2023 08:55 Відповісти
А що одні заважають іншим?
Та чіпляйте польські прапори поруч! Чи мало місця?
показати весь коментар
11.08.2023 08:57 Відповісти
Путєн ввєді?!
показати весь коментар
11.08.2023 08:58 Відповісти
Прийшло три каліки.
показати весь коментар
11.08.2023 09:01 Відповісти
А де червоний прапор з серпом та молотом?
показати весь коментар
11.08.2023 09:02 Відповісти
Ну, нічого. Ще кілька разів влаштуємо міждержавний цирк, ще кілька разів грубо покритикуємо одного з найбільших наших друзів, ще кілька разів в коментарях їх обісремо - тоді нарешті доб'ємось, що в таких протестах візьме участь не півтори каліки, а спочатку сотні, потім тисячі, а потім Захід нарешті скаже "та пішли вони в дупу, невдячні дебіли - нехай воюють тим, що самі виробили" - от тоді вся тупорила вата зітхне з полегшенням і скаже "от бачите, а ми говорили, що ми Заходу не потрібні" - звичайно ж, тупорилі, Заходу невдячні не потрібні і країна, якою керують злодії з шахраями, у цивілізованих союзах теж не потрібна, їм там вже більш ніж достатньо лайна типу Угорщини і Туреччини.
показати весь коментар
11.08.2023 09:10 Відповісти
та невже, це вже в ХХ ст. проходили, коли ПР та УНР воювали із совєтами і раптом ПР заключає Рижський договір і по р. Збруч вже Польща, але 20 років пройшло вже і її розділили "друзі", думаю поляки відповідні висновки зробили, а маргінали завжди чимось не задоволені
показати весь коментар
11.08.2023 10:40 Відповісти
Зелі залишилось ще одного разу побикувати з поляками і все !
показати весь коментар
11.08.2023 09:15 Відповісти
на Закарпатті проти мадярських прапорів взагалі ніхто не протестує...
показати весь коментар
11.08.2023 09:26 Відповісти
Московским консервам у Польщі ***** дав команду гадити!
Чекаємо на таких і в Україні … хресні ходи, віряни з мацковскага каганату… онуків вертухаїв з таборів ГУЛАГУ, вітренчих з мартиненком та сімоненком на чолі колон трудящіхся пралітарієв… Татаров їх пам'ятає …
Слава Україні!
показати весь коментар
11.08.2023 09:34 Відповісти
ЧМОсковська акція у стилі - "Дєнєх нет но ви держітесь"?
показати весь коментар
11.08.2023 09:35 Відповісти
Це найгоноровіші, чи агенти фсб?
показати весь коментар
11.08.2023 09:36 Відповісти
Це мабуть ті, яким випадково прапор на ногу поставили...
показати весь коментар
11.08.2023 09:39 Відповісти
"Загальнопольська молодь", а де ж там молодь?
показати весь коментар
11.08.2023 09:49 Відповісти
А наш МИД не хочет по этому поводу вызвать польского посла в МИД?
показати весь коментар
11.08.2023 09:54 Відповісти
Щас. Размечтался....
показати весь коментар
11.08.2023 10:15 Відповісти
Як в англійському анекдоті про спотртивний репортаж в місцевій газеті: Останній матчі нашої футбольної команди дивилися один джентельмен і одна собака. Та й то, вболівальників прийшло вдвічі більше ніж очікувалося.
показати весь коментар
11.08.2023 10:39 Відповісти
Какие то польские шлюшки.
показати весь коментар
11.08.2023 11:28 Відповісти
поляки мають повне право визначати скільки і яких прапорів у них може висіти.

нам би у них повчитися бо як подивишся на угорські прапори на закарпатті то хоч ховайся в жито.
показати весь коментар
11.08.2023 13:09 Відповісти
 
 