Ворог масовано обстріляв 5 районів Харківщини, є жертви. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують масовано обстрілювати територію Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби тривали масовані обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

"Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.

У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що у с. Кучерівка Куп'янського району від обстрілів сталася лісова пожежа. У Куп’янську пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та гараж.

У c. Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за минулу добу знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.