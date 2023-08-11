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Рашисти ударили по житловому будинку на Херсонщині, три людини поранено. ФОТО

Армія РФ з самого ранку атакує Херсонщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, близько 4:00 у Комишанах ворог ударив по житловому будинку.

"Поранення отримали троє жінок, 50, 65 та 84 роки. Каретою "швидкої" постраждалих шпиталізували, їм надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, о 8:00 росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Люди не постраждали.

Рашисти ударили по житловому будинку на Херсонщині, три людини поранено 01
Рашисти ударили по житловому будинку на Херсонщині, три людини поранено 02
Рашисти ударили по житловому будинку на Херсонщині, три людини поранено 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв житлові квартали та пункт гумдопомоги на Херсонщині. Під вогнем завод і медцентр у Херсоні

Автор: 

обстріл (28472) Херсонська область (5756)


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Вже просто немає слів коментувати. Скоро рік як звільнили правобережну херсонщину, скоро рік як її немов у тирі нещадно вдень і вночі розстрілюють.
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11.08.2023 09:05 Відповісти
 
 