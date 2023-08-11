Рашисти ударили по житловому будинку на Херсонщині, три людини поранено. ФОТО
Армія РФ з самого ранку атакує Херсонщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, близько 4:00 у Комишанах ворог ударив по житловому будинку.
"Поранення отримали троє жінок, 50, 65 та 84 роки. Каретою "швидкої" постраждалих шпиталізували, їм надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, о 8:00 росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Люди не постраждали.
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Антонина Буряк #552279
показати весь коментар11.08.2023 09:05 Відповісти Мені подобається 0
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