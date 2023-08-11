Рашисти ударили по житловому будинку на Херсонщині, три людини поранено. ФОТО

Армія РФ з самого ранку атакує Херсонщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, близько 4:00 у Комишанах ворог ударив по житловому будинку.

"Поранення отримали троє жінок, 50, 65 та 84 роки. Каретою "швидкої" постраждалих шпиталізували, їм надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, о 8:00 росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Люди не постраждали.







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