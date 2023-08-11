Ворог обстрілює Донеччину, під вогнем Вугледар, Авдіївка, Торецьк, серед поранених - дитина. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку під вогнем артилерії і "Градів" Богоявленка, 22 рази росіяни обстріляли Вугледар.

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула в Єлизаветівці Мар'їнської громади. Двічі обстріляна Курахівська громада, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку поранено дитину в Клебан-Бику Іллінівської громади. Торецька громада зазнала численних обстрілів та авіаударів: у Торецьку поранено 6 людей, пошкоджено 35 будинків, 4 адмінбудівлі та 2 інфраструктурні об'єкти; у Південному поранено 2 людини; у Залізному пошкоджено 15 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки.

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На Лисичанському напрямку у Званівці зруйновано 4 будинки, пошкоджено ще 17. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 3 будинки.

Кириленко також інформує, що за добу росіяни поранили 9 жителів Донеччини.