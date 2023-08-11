В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. Фіксували пуски "Кинджалів" (оновлено)
Зранку 11 серпня у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Станом на 10.33 пішли відбої тривоги по регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта тривог така:
Повітряні сили інформують про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
"Зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини! Залишайтесь в укритті!", - додали у Повітряних силах.
"Повторні пуски!", - згодом зазначили у ПС.
"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні вже працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги", - зазначили у Київській ОВА.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві.
"Житомирська, Вінницька, Хмельницька - в укриття! Чернівецька - в укриття! Івано-Франківська - в укриття!", - зауважили у Повітряних силах.
Згодом стало відомо, що у Хмельницькій області лунають вибухи, працюють сили протиповітряної оборони.
Також повідомлялося, що на територію однієї з дитячих лікарень Києва впали уламки ракети.
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Щось не в'яжеться . Зліт одного літака - з пусками .
Відомо ж що МіГ-31 = 1 " кинджал ". Якщо - зафіксовано пуски , значить - літаків було декілька .
А тут ніде не вказано що крім одного міга - злетіли ще 3 .