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В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. Фіксували пуски "Кинджалів" (оновлено)

Зранку 11 серпня у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Станом на 10.33 пішли відбої тривоги по регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

 Наразі карта тривог така:

В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. Фіксували пуски Кинджалів 01

Також читайте: Вночі 10 серпня у Києві та області оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників

Повітряні сили інформують про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

"Зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини! Залишайтесь в укритті!", - додали у Повітряних силах.

"Повторні пуски!", - згодом зазначили у ПС.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні вже працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги", - зазначили у Київській ОВА.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві. 

"Житомирська, Вінницька, Хмельницька - в укриття! Чернівецька - в укриття! Івано-Франківська - в укриття!", - зауважили у Повітряних силах. 

Згодом стало відомо, що у Хмельницькій області лунають вибухи, працюють сили протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що на територію однієї з дитячих лікарень Києва впали уламки ракети.

Автор: 

Повітряні сили (2639) повітряна тривога (919)


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Интересная карта. Всю Украину этот самолёт простреливает, кроме городов Сумы и Николаев. Там самая совершенная ПВО?
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11.08.2023 10:06 Відповісти
В Україні масштабна тривога через зліт ворожого МіГ-31К. Зафіксовано пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини Джерело:
Щось не в'яжеться . Зліт одного літака - з пусками .
Відомо ж що МіГ-31 = 1 " кинджал ". Якщо - зафіксовано пуски , значить - літаків було декілька .
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11.08.2023 10:27 Відповісти
Злетів міг, а через хвилину ще три. Не дякуйте, просто навчіться користуватися телеграмом.
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11.08.2023 10:45 Відповісти
До чого тут телеграм . ? Я вказав на те про що пише Цензор ,а не телеграм .
А тут ніде не вказано що крім одного міга - злетіли ще 3 .
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11.08.2023 10:59 Відповісти
 
 