Неякісні куртки для ЗСУ на 35 млн грн: повідомлено про підозру директору швейної фабрики. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру директору приватної швейної фабрики, яка поставила ЗСУ неякісні зимові куртки та польові літні костюми. Сума завданих збитків - понад 35 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
"Умови договору передбачали поставку вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн грн.
Скориставшись нагальною потребою у забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату у сумі понад 5 млн грн, а згодом решту обумовлених договорами коштів.
Однак поставлені нею товари виявилися неналежної якості", - йдеться у повідомленні.
За висновками експертів поставлена військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням.
За даними Офісу генпрокурора, сума завданих збитків становить понад 35 млн грн.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину, зокрема, серед військових посадових осіб.
Досудове розслідування - СУ ГУ НП у місті Києві, оперативний супровід - УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.
Раніше повідомлялося, що закуплені Міноборони літні куртки для воїнів перетворились на "зимові" і подорожчали втричі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зе-шахрайське кодло покриває мародерів з міністерства оборони!
А те, що ця оперетка така швидка і публічна може свідчити тільки про одне -- наказ покривати злочинців віддано у високих кабінетах.
Після перемоги Української Нації над парашкою для очистки влади певно не вистачить стовпів на Хрещатику.
...
А моральна шкода ?
..
А чим відшкодувати солдатам те що вони мерзли та мокли у тих
...
фуфайках..
...
А бронежелети ? Таж сама історія ..
...
А яйця ...? Забули ?
...
Тався Держава така... не країна а Поле Чудес
..
...
О ! Порохобот відізвався !
...
Чи може з партії Мертвичука
...
ЦІна продукції від цього зростає, але зниження ціни військової продукції за рахунок виключення контролю, "спрощення виробництва" має наслідком зниження боєздатності та втрат ОС ЗСУ.
памятаєте китайський "фірмовий"одяг з девяностих?
Не вірю що це збіг. Там якраз є зашквар із турецькими куртками. Все виглядає так що це спроба перебити хвилю...
ГДЄ - КУРТКІ???? .......
А починати потрібно з самого верху зелної піраміди.
Напрошується порівняння хто робив голодомори ( етнічний склад організаторів) і хто сьогодні грабує , мародерить під час війни.ОДНІА Й ТА САМА ЕТНІЧНА ГРУПА ''''людей'''.
Власники або Кацма або Кнурман або Боцман або Лоцман...
...
Хто в СРСР сидів у швейних цехах ?
...
на 35 млн. гривень пошити за 1 день вони не могли, отже військові приймали частинами і мали перевіряти на відповідність. Якщо були недоліки- треба було про це сказати і їх би виправили!
схоже на те, що справді хочуть перебити зашквар із здорожчанням у 3 раза турецьких курток
про це зелена хрипата жаба у своїх відосіках не розкаже! мародери кляті
З особистого досвіду скажу, що українське часто краще за турецьке. якість пошиву точно.
виключення є, коли тканини вже зовсім лайно.
Але він схоже знову нівчом невинуватий....
Ага ! За прийом не якісної продукції покарали.. То певно жарт..
...
За яйця по 17 гривень когось покарали ?
...
А за одяг тим більше...
...
Пригадайти хто завжди шив костюми в ательє ? Які майстри ?
...
...
Если куртки не могут нормально пошить, о чём вообще говорить? Какие, к чёрту, украинские разработки оружия?