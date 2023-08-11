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Неякісні куртки для ЗСУ на 35 млн грн: повідомлено про підозру директору швейної фабрики. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру директору приватної швейної фабрики, яка поставила ЗСУ неякісні зимові куртки та польові літні костюми. Сума завданих збитків - понад 35 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

"Умови договору передбачали поставку вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гнилі овочі стануть підставою для перевірок військових частин від Міноборони та Генштабу - член антикорупційної ради Кривошея. ФОТОрепортаж

Скориставшись нагальною потребою у забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату у сумі понад 5 млн грн, а згодом решту обумовлених договорами коштів.
Однак поставлені нею товари виявилися неналежної якості", - йдеться у повідомленні.

Неякісні куртки для ЗСУ на 35 млн грн: повідомлено про підозру директору швейної фабрики 01
Неякісні куртки для ЗСУ на 35 млн грн: повідомлено про підозру директору швейної фабрики 02
Неякісні куртки для ЗСУ на 35 млн грн: повідомлено про підозру директору швейної фабрики 03
Неякісні куртки для ЗСУ на 35 млн грн: повідомлено про підозру директору швейної фабрики 04
Неякісні куртки для ЗСУ на 35 млн грн: повідомлено про підозру директору швейної фабрики 05
Неякісні куртки для ЗСУ на 35 млн грн: повідомлено про підозру директору швейної фабрики 06
Неякісні куртки для ЗСУ на 35 млн грн: повідомлено про підозру директору швейної фабрики 07
Неякісні куртки для ЗСУ на 35 млн грн: повідомлено про підозру директору швейної фабрики 08
Неякісні куртки для ЗСУ на 35 млн грн: повідомлено про підозру директору швейної фабрики 09
Неякісні куртки для ЗСУ на 35 млн грн: повідомлено про підозру директору швейної фабрики 10

За висновками експертів поставлена військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням.

За даними Офісу генпрокурора, сума завданих збитків становить понад 35 млн грн.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину, зокрема, серед військових посадових осіб.

Досудове розслідування - СУ ГУ НП у місті Києві, оперативний супровід - УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Раніше повідомлялося, що закуплені Міноборони літні куртки для воїнів перетворились на "зимові" і подорожчали втричі.

Автор: 

Міноборони (7364) офіс (161) закупівлі (3373) підозра (767)


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Топ коментарі
+46
упс! тупе намагання перебити галас з "турецькими куртками" які стали зимовими і подорожчали в три рази аід час доставки в Україну
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11.08.2023 11:46
+21
В чому неналежна якість? Могжна експертизу?
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11.08.2023 11:47
+19
Так стоп!

Не вірю що це збіг. Там якраз є зашквар із турецькими куртками. Все виглядає так що це спроба перебити хвилю...
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11.08.2023 11:51
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11.08.2023 11:45 Відповісти
ів чому неналежна якість- нитка не там вилізла. людина взяла пошила форму у22 році коли нічого не було а тепер їй справу шьють агов ?
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11.08.2023 20:36 Відповісти
упс! тупе намагання перебити галас з "турецькими куртками" які стали зимовими і подорожчали в три рази аід час доставки в Україну
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11.08.2023 11:46 Відповісти
Теж впевнений ,що це так. На фото нормальні куртки.
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11.08.2023 11:48 Відповісти
Точно такої ж думки!
Зе-шахрайське кодло покриває мародерів з міністерства оборони!
А те, що ця оперетка така швидка і публічна може свідчити тільки про одне -- наказ покривати злочинців віддано у високих кабінетах.

Після перемоги Української Нації над парашкою для очистки влади певно не вистачить стовпів на Хрещатику.
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11.08.2023 15:03 Відповісти
В чому неналежна якість? Могжна експертизу?
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11.08.2023 11:47 Відповісти
Немає в державі незалежних експертів. Якшо експерти сидять в райвідділках МВС та у ментовській формі, то це просто сторона обвинувачення
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11.08.2023 12:10 Відповісти
тоді як визначили неналежну якість?
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11.08.2023 12:12 Відповісти
Не занесли зеленим.
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11.08.2023 14:01 Відповісти
Вага зимоової куртки більше 2 кг, а те лайно,що поставили як зимові- 1 кг. Тканина не водозахисна- щоб перевіриити не ттреба супер експертів.
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11.08.2023 12:19 Відповісти
все одно потрібен документ ,акт якийсь
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11.08.2023 12:29 Відповісти
Кличте Степанова.В нього куртка якісна.
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11.08.2023 11:47 Відповісти
Потрібно ще покликати Резнікова у нього теж якісна турецька куртка.))))
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11.08.2023 11:58 Відповісти
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11.08.2023 12:57 Відповісти
35 Мл Гривень
...
А моральна шкода ?
..
А чим відшкодувати солдатам те що вони мерзли та мокли у тих
...
фуфайках..
...
А бронежелети ? Таж сама історія ..
...
А яйця ...? Забули ?
...
Тався Держава така... не країна а Поле Чудес
..
...
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11.08.2023 11:49 Відповісти
солдаты не в теме,старшие товарищи сами порешают-разберутся
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11.08.2023 12:36 Відповісти
Вибрали "буратінку" - от і маємо, не країну, а Поле Чудес
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11.08.2023 13:53 Відповісти
-----
О ! Порохобот відізвався !
...
Чи може з партії Мертвичука
...
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15.08.2023 12:29 Відповісти
А швеина шо шила зі стелі -- іх ніхто не контролював -- а то виходить нашили а ім сказали ідіть нахер зі своєю продукцією
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11.08.2023 11:50 Відповісти
Виробництво продукції для потреб ЗСУ необхідно контролювати, починаючи від вхідного контролю якості та відповідності всім вимогам НТД матеріалів та комплектуючих, технологічного процесу, умов зберігання та всієї логістики постачання (щоб не відбулося шахрайскої підміни продукції при її транспортуванні та зберіганні).
ЦІна продукції від цього зростає, але зниження ціни військової продукції за рахунок виключення контролю, "спрощення виробництва" має наслідком зниження боєздатності та втрат ОС ЗСУ.
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11.08.2023 13:00 Відповісти
А что с ними не так? Трудно представить себе куртку, не подлежащую использованию. Разве что сшита она из опасных для жизни материалов. Больше похоже на устранение конкурента, если честно
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11.08.2023 11:51 Відповісти
"Трудно представить себе куртку, не подлежащую использованию. "

памятаєте китайський "фірмовий"одяг з девяностих?
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11.08.2023 11:59 Відповісти
Якщо в тій куртці вулицею гуляти. А якщоовзимку чи в листопаді в окопі сидіти? Поггано включив уяву (" трудно представить".. Може двори в Німеччині в такомулайні можно мести,а воювати-аж ніяк.
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11.08.2023 12:23 Відповісти
Так стоп!

Не вірю що це збіг. Там якраз є зашквар із турецькими куртками. Все виглядає так що це спроба перебити хвилю...
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11.08.2023 11:51 Відповісти
ти занадто вумний, єто не то, єто другое, треба просто перестать стрелять.... і одеть всех лахмотья
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11.08.2023 11:56 Відповісти
Тобто чиновники зовсім ні дочого? Якщо прийняли форму не належної якості і яка не відповідала технічним умовам, та ще за неї сплатили гроші, то за це відповідальність відсутня? Отже збитки державі зробили не чиновники?
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11.08.2023 11:52 Відповісти
ага, и три года после войны не выпускать из страны, ага.... какой ***** страны, ворьё одно!
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11.08.2023 11:54 Відповісти
З такою державою співпрацювати можуть тільки відчайдухи, які ще не зрозуміли з ким мають справу.
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11.08.2023 11:54 Відповісти
Директору підприжмства - це добре. Але хтось же з Міноборони це прийняв! Якби не прийняв, то у директора фабрики було б неякісного військового одягу на 35 мільйонів, головний біль і відсутність коштів.
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11.08.2023 11:58 Відповісти
"Жена Цезаря вне подозрений!" (с)
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11.08.2023 13:02 Відповісти
Зеленский прекрати наживаться на войне
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11.08.2023 11:59 Відповісти
зілєнскій.... рєзнікафф.......
ГДЄ - КУРТКІ???? .......
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11.08.2023 12:30 Відповісти
Схема проста - сума відкату чиновникам МО така, що зробити нормальні куртки за ті гроші вже не реально. Але "бізнесмени" , які пішли на договорняк зі злодіями у владі мають понести покарання - бо немає чого давати красти мудакам.
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11.08.2023 12:01 Відповісти
Якось дивно виходить, що відповідальність для мудаків вами не передбачається.
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11.08.2023 12:04 Відповісти
Мною передбачається хіба, що моральний осуд, на інше в мене немає повноважень - це компетенції інших органів.
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11.08.2023 12:26 Відповісти
Вона невідворотно настає лише за умови, що підлеглі не віддадуть встановлену долю наверх, начальству.
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11.08.2023 13:06 Відповісти
Без ЗЕленого "даху" не обішлося. Ні як не нажеруться, мабуть перед смертю.
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11.08.2023 12:01 Відповісти
Снова Порошенко? Ну барыга,на куртки перешёл
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11.08.2023 12:03 Відповісти
Ця падоль сама не зупиниться красти ніколи.Тільки показові суди з реальним покаранням.
А починати потрібно з самого верху зелної піраміди.
Напрошується порівняння хто робив голодомори ( етнічний склад організаторів) і хто сьогодні грабує , мародерить під час війни.ОДНІА Й ТА САМА ЕТНІЧНА ГРУПА ''''людей'''.
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11.08.2023 12:03 Відповісти
цікаво, хто власник фабрики і як вона отримала замовлення
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11.08.2023 12:09 Відповісти
====
Власники або Кацма або Кнурман або Боцман або Лоцман...
...
Хто в СРСР сидів у швейних цехах ?
...
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15.08.2023 12:31 Відповісти
Напоминаю, что согласно "экспертизе" Державной службы экспортного контроля бытовые ( во всем мире в т.ч. и в КНР и в США) дроны Мавик неожиданно оказались "товаром двойного назначения". У нас в стране - кто "экпертизу" заказывает, тот и получает "нужный" для себя результат.
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11.08.2023 12:15 Відповісти
Схоже на брехню! швейний цех виглядає пристойно, реально існує!
на 35 млн. гривень пошити за 1 день вони не могли, отже військові приймали частинами і мали перевіряти на відповідність. Якщо були недоліки- треба було про це сказати і їх би виправили!

схоже на те, що справді хочуть перебити зашквар із здорожчанням у 3 раза турецьких курток

про це зелена хрипата жаба у своїх відосіках не розкаже! мародери кляті
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11.08.2023 12:16 Відповісти
100%, тут і до бабки не ходи...
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11.08.2023 13:58 Відповісти
не знаю, про яке саме підприємство йдеться.
З особистого досвіду скажу, що українське часто краще за турецьке. якість пошиву точно.
виключення є, коли тканини вже зовсім лайно.
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11.08.2023 12:22 Відповісти
А турецький непотріб, що масово йде в армію, це нормально?! Не чула про затримання і підозри!!!
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11.08.2023 12:25 Відповісти
Неякісні - це половина печалі. Друга половина - совковий підхід до видачі форми особовому складу: спочатку у тебе ультимативно вимагають назвати свої розміри (щоразу перед видачею) "на вчора", а потім видають за принципом "бери що дають, з товаришами поміняєшся".
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11.08.2023 12:26 Відповісти
нема чого чекати, треба ТЕРМІНОВО оголошувати збір коштів, на зимовий одяг!!!!
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11.08.2023 12:32 Відповісти
нехай вони тим баблом - подавляться!!))
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11.08.2023 12:35 Відповісти
Можно и мне то бабло дать,шоб я подавился?
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11.08.2023 13:29 Відповісти
А тих, хто підписав прийомку такої продукції покарали? Не просто так же прийняли, а як завжди, за відкат.
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11.08.2023 12:36 Відповісти
Оце головне питання. Тому що збитки могли нанести тільки коли ті куртки купили, а купити їх міг тільки пан Рєзніков з підлеглими.
Але він схоже знову нівчом невинуватий....
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11.08.2023 12:42 Відповісти
....
Ага ! За прийом не якісної продукції покарали.. То певно жарт..
...
За яйця по 17 гривень когось покарали ?
...
А за одяг тим більше...
...
Пригадайти хто завжди шив костюми в ательє ? Які майстри ?
...
...
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14.08.2023 10:39 Відповісти
Гнили зелені,як там резніков і яйця. ? Щоб ви ,підори з 95 кварталу подохли під ракетними обстрілами .
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11.08.2023 12:47 Відповісти
Та то класика всі в цій парадигмі *війна все спише*.
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11.08.2023 13:33 Відповісти
Якась ***** нездорова з пошивом одягу для ЗСУ.... Зранку в цензорі турецьку форму німфи рєзнікова втричі дорожче купили в Туреччині, зараз наші бариги щось намутили... "У Шпака магнітофон, у посла мєдальон... Меня тєрзают смутниє самнєнія!"(С)
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11.08.2023 13:52 Відповісти
Ещё раз говорю, нехер пытаться впаять в ВСУ что-то украинское: не дерьмовые старые-советские ракеты(60х годов, просто покрашенные, из-за этого типо "модернизированное"), не говно-машины "Багдан", не взрывающиеся в руках миномёты, не прочие фуфло, которое пытались втулить армии ради воровства и наживы на тендерах. Только западное, проверенное и качественное оружие!!!!

Если куртки не могут нормально пошить, о чём вообще говорить? Какие, к чёрту, украинские разработки оружия?
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11.08.2023 14:04 Відповісти
Чергових місцевих виробників конкурнетів прибрано. ********* !
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11.08.2023 14:25 Відповісти
https://www.dialog.ua/ukraine/278883_1691747831 ЕСЛИ ТАК ,ТО НАКОНЕЦ ТО
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11.08.2023 14:33 Відповісти
 
 