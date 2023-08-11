Неякісні куртки для ЗСУ на 35 млн грн: повідомлено про підозру директору швейної фабрики. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру директору приватної швейної фабрики, яка поставила ЗСУ неякісні зимові куртки та польові літні костюми. Сума завданих збитків - понад 35 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

"Умови договору передбачали поставку вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн грн.

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Скориставшись нагальною потребою у забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату у сумі понад 5 млн грн, а згодом решту обумовлених договорами коштів.

Однак поставлені нею товари виявилися неналежної якості", - йдеться у повідомленні.





















За висновками експертів поставлена військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням.

За даними Офісу генпрокурора, сума завданих збитків становить понад 35 млн грн.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину, зокрема, серед військових посадових осіб.

Досудове розслідування - СУ ГУ НП у місті Києві, оперативний супровід - УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Раніше повідомлялося, що закуплені Міноборони літні куртки для воїнів перетворились на "зимові" і подорожчали втричі.