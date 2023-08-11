Наслідки обстрілу села Подоли на Харківщині: Загинула жінка, чоловік дістав поранення, зруйновано будинок. ФОТОрепортаж

10 серпня ввечері російські загарбники завдали удару по селу Подоли Куп’янського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Попередньо, окупанти вдарили керованою авіабомбою ФАБ-250.

"Загинула 60-річна жінка. Чоловік 63 років отримав поранення, його госпіталізовано до лікарні. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено інші приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

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