УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12115 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 039 0

Наслідки обстрілу села Подоли на Харківщині: Загинула жінка, чоловік дістав поранення, зруйновано будинок. ФОТОрепортаж

10 серпня ввечері російські загарбники завдали удару по селу Подоли Куп’янського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Попередньо, окупанти вдарили керованою авіабомбою ФАБ-250.

"Загинула 60-річна жінка. Чоловік 63 років отримав поранення, його госпіталізовано до лікарні. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено інші приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог атакував із дрона поліцейських у Бериславі, двоє поранених

Наслідки обстрілу села Подоли на Харківщині: Загинула жінка, чоловік дістав поранення, зруйновано будинок 01
Наслідки обстрілу села Подоли на Харківщині: Загинула жінка, чоловік дістав поранення, зруйновано будинок 02
Наслідки обстрілу села Подоли на Харківщині: Загинула жінка, чоловік дістав поранення, зруйновано будинок 03
Наслідки обстрілу села Подоли на Харківщині: Загинула жінка, чоловік дістав поранення, зруйновано будинок 04

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3250)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 