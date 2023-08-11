Затримано коригувальницю ударів по Одесі, їй платила російська спецслужба, - СБУ. ФОТОрепортаж

Жінка коригувала удари по Одесі за гроші від окупантів. Після ударів вона фіксувала наслідки "прильотів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За "винагороду" від окупантів жінка збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру. Крім того, після ворожих повітряних атак на місто вона обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки "прильотів".

"За кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого "куратора" з фсб до 20 тис. у гривневому еквіваленті. "Суми" надходили у виді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки. Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Фермерка під час окупації Харківщини вивезла до РФ українське зерно на 13 млн грн, - СБУ

СБУ затримала зловмисницю під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з українських військових об’єктів.

"За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка мала проросійські погляди і хотіла "підзаробити" за рахунок співпраці з ворожою спецслужбою. Для конспірації постійно змінювала мобільні номери і телефони. Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки і засоби зв’язку із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф", - розповіли у Службі безпеки.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона під вартою і повністю визнала свою вину у співпраці з ворожою спецслужбою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Читайте: Повідомлено про підозру екслідеру забороненої КПУ Симоненку. Для його евакуації Кремль відправляв загін спецназу, - СБУ. ФОТО









