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Затримано коригувальницю ударів по Одесі, їй платила російська спецслужба, - СБУ. ФОТОрепортаж

Жінка коригувала удари по Одесі за гроші від окупантів. Після ударів вона фіксувала наслідки "прильотів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За "винагороду" від окупантів жінка збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру. Крім того, після ворожих повітряних атак на місто вона обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки "прильотів".

"За кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого "куратора" з фсб до 20 тис. у гривневому еквіваленті. "Суми" надходили у виді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки. Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

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СБУ затримала зловмисницю під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з українських військових об’єктів.

"За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка мала проросійські погляди і хотіла "підзаробити" за рахунок співпраці з ворожою спецслужбою. Для конспірації постійно змінювала мобільні номери і телефони. Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки і засоби зв’язку із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф", - розповіли у Службі безпеки.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона під вартою і повністю визнала свою вину у співпраці з ворожою спецслужбою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

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Затримано коригувальницю ударів по Одесі, їй платила російська спецслужба, - СБУ 01
Затримано коригувальницю ударів по Одесі, їй платила російська спецслужба, - СБУ 02
Затримано коригувальницю ударів по Одесі, їй платила російська спецслужба, - СБУ 03
Затримано коригувальницю ударів по Одесі, їй платила російська спецслужба, - СБУ 04
Затримано коригувальницю ударів по Одесі, їй платила російська спецслужба, - СБУ 05

Автор: 

Одеса (5458) СБУ (12818)


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Топ коментарі
+23
Хай розмінує кілька метрів передової ...
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11.08.2023 12:08
+23
У Англії під час другої світової коригувальників вішали на місці
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11.08.2023 12:19
+22
Чергова мерзенна кінчена ублюдська ублюдіна...
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11.08.2023 12:10
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Хай розмінує кілька метрів передової ...
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11.08.2023 12:08 Відповісти
Чергова мерзенна кінчена ублюдська ублюдіна...
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11.08.2023 12:10 Відповісти
Але які відносини..на "Ви" у чаті))
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11.08.2023 12:19 Відповісти
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11.08.2023 12:47 Відповісти
чомусь згадались сипаї... таку курву прив,язати до п\т міни й на молекули....
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11.08.2023 12:10 Відповісти
Что ж ти, расєюшка, така нещасна. Ніхто тебе безкоштовно любити не хоче, доводиться користуватися послугами шльондр.
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11.08.2023 12:10 Відповісти

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11.08.2023 12:14 Відповісти
Пипец, какие же "зрадники" тупые... .
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11.08.2023 12:14 Відповісти
Траба вигадати якісь нові матюки, бо ті шо є вже несправляються з задачею "як назвати це (м'кокажучи) гівно"...
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11.08.2023 12:15 Відповісти
Я б рубав пальці,ю і виривав язика, щоб не могли у клавіатуру тикати, чи по телефону говорити. Я все ще проти смертної кари.
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11.08.2023 12:16 Відповісти
А потім обрубки утримувати??
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11.08.2023 12:20 Відповісти
Обрубки - собакам. 😊 Те, шо залишилось - у інтернат. Ми - гуманна нація. 😊 Утримувати ща оюрахунок конфвскованого майна і майбутніх кацапських репарацій.
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11.08.2023 12:24 Відповісти
Обрубками, або самоварами - так називали інвалідів без кінцівок після другої світової у срср.
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11.08.2023 12:40 Відповісти
Я знаю історію. 😊 Просто не люблю кацапську термінологію.
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11.08.2023 12:42 Відповісти
Якщо знаєте, то навіщо собак збираетесь труїти?
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11.08.2023 12:48 Відповісти
Ну навіщо тпк? Я ж серйозно! Адже багато собак справді втратили тих, хто їх годував. І частина з них - через таких от корегувальників. Тосу ибрубки потрібно піддати термічній обробці, пемемолоти на фарш, додати злаки і інші необхідні елементи і виготовивши корм, скажімо "Корегувальник", згодувати таки бездомним собакам. 😊
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11.08.2023 15:00 Відповісти
У Англії під час другої світової коригувальників вішали на місці
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11.08.2023 12:19 Відповісти
Скільки цієї колоборанської мерзоти розвелось ? їх не заарештовувати треба ,їх знищувати треба.
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11.08.2023 12:22 Відповісти
то не розвелось, мразоти було, є і буде завжди. Особливо на Сході і Півдні
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11.08.2023 13:12 Відповісти
Вони просто вороги України й українців. Це результат СРСР. Для деактивації цього стану знадобиться багато десятків років
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11.08.2023 13:16 Відповісти
Отдайте её людям...не на надо ей срок
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11.08.2023 12:24 Відповісти
Хата Марі, подружка Джеймса блеадь...
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11.08.2023 12:25 Відповісти
на гіляку запроданку ...
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11.08.2023 12:28 Відповісти
Ну і для чого її фото спини? Краще б вже жопу показали. Чому не показувати морду - може таких як раз треба знати по морді?
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11.08.2023 12:32 Відповісти
На разминирование суку.
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11.08.2023 12:41 Відповісти
в петлю суку................................................................................
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11.08.2023 12:41 Відповісти
фу, гидота яка..., бажаю ій приємно провести час у тюрмі...
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11.08.2023 12:50 Відповісти
Направить сразу на передовую окопы рыть, а потом на разминирование полей..
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11.08.2023 12:53 Відповісти
Нічого їй не буде. Штепу посадили?
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11.08.2023 12:56 Відповісти
Ї*ало цієї істоти можна показати, щоб і родичі їм теж похизувались?
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11.08.2023 12:56 Відповісти
Щось СБУ у нас не креативне. Вивезти таку мразоту в якесь безлюдне місце, зафіксувати і передати координати того місця, її ж каналом зв'язку, як "координати Хаймарса". Потім висловити співчуття рідним та близьким, а не утримувати цю мразоту роками за рахунок налогоплатників.
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11.08.2023 13:07 Відповісти
...десь так і треба..
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11.08.2023 13:10 Відповісти
Ото вже тварюка рюськасвиноматка
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11.08.2023 13:09 Відповісти
І такої інтернаціональнальної бл*ді, кацапомордої підороської нагуляної різношерстної мразоти в ОДЕСІ майже 75%...!!!
Видно у 2024-2025 роках треба буде ще раз провести ретельну операцію "ЛІКВІДАЦІЯ" усієї кацапомордої підороської мразоти (сєпарів, колаборантів, повій, мурчащої русні та блатати, гопників, злодіїв і бандитів).
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11.08.2023 13:18 Відповісти
Из какого пальца и высосал эти цифры? Я живу в Одессе, 99 процентов - проукраинских людей.
Но если умеешь в математику, то 1 процент от миллиона это 10тыс.
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11.08.2023 14:04 Відповісти
Тоді поясніть будь ласка звідки брався досить великий відсоток тих хто в Одесі за всі роки незалежності постійно голосував за проросійські партії. Нелогічно виходить, з ваших слів 99% проукраїнських налаштованих, але обирають вонисобі у владу любителів московії.
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11.08.2023 15:21 Відповісти
Времена меняются, то что было до войны и сейчас, как говорят у нас в Одессе - две больших разницы.
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11.08.2023 15:31 Відповісти
Ждунов - минимум. И их тут же 3,14дят, то есть воспитывают. Долбоящеры есть, но залегли на дно, ушли в подполье. Им тут не рады. И напомню, что именно в Одессе пожгли вату, тут не нянчатся.
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11.08.2023 15:35 Відповісти
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11.08.2023 13:21 Відповісти
Колбасс не поставить на колени!
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11.08.2023 15:18 Відповісти
Тварь безмозглая, для изменников нужна статья с пожизненным+конфискация, без права на помилование. Все погибшие и все экономические последствия разрушений это прямое следствие ее деятельности.
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11.08.2023 14:02 Відповісти
нажаль таких людей повно
суспільство через таких вигрібає, думаю нам такі люди не потрібні, а отже - довічне
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11.08.2023 14:25 Відповісти
А що, в Одесі асфальт не стелять і катки не працюють? АРХ М
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11.08.2023 15:13 Відповісти
"Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення. "

В Одесси? Ой не треба пі*діти я вас дуже прошу.
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11.08.2023 15:35 Відповісти
Повісити курву на портовому крані і покидьків відразу поменшає.
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11.08.2023 16:17 Відповісти
Гнида.
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15.08.2023 03:31 Відповісти
здається мені, що саме для таких потвор, які "хатят падзаработать" доцільна смернтна кара, а не 12-15 років. на іба такі потрібні суспільству, яке вони прагнуть зничити. око за око.
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22.09.2023 12:51 Відповісти
 
 