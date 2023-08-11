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Нідерланди передали прикордонникам 6 медичних комплексів для роботи в польових умовах. ФОТОрепортаж
Нідерланди передали українським прикордонникам шість мобільних комплексів медичної підтримки, за допомогою яких військові медики можуть розгорнути госпіталь у польових умовах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу України.
Як зазначається, за допомогою такого комплексу медики можуть в польових умовах розгорнути повноцінний госпіталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією та стерилізаційною.
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чи, десь у львівській рва, пропали?
мне одно удивительно - наши любят поносить буржуев за мягкотелость. Однако эти "мягкотелые" буржуи, практически не воюя, готовы к войне не в пример лучше нас. и мы у какой-то Голландии, которой на карте не видно, просим Ф-16, и обучение пилотов и Патриоты и госпитали и снаряды и много чего еще.