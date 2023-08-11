Нідерланди передали прикордонникам 6 медичних комплексів для роботи в польових умовах. ФОТОрепортаж

Нідерланди передали українським прикордонникам шість мобільних комплексів медичної підтримки, за допомогою яких військові медики можуть розгорнути госпіталь у польових умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу України.

Як зазначається, за допомогою такого комплексу медики можуть в польових умовах розгорнути повноцінний госпіталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією та стерилізаційною.

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