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Нідерланди передали прикордонникам 6 медичних комплексів для роботи в польових умовах. ФОТОрепортаж

Нідерланди передали українським прикордонникам шість мобільних комплексів медичної підтримки, за допомогою яких військові медики можуть розгорнути госпіталь у польових умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу України.

Як зазначається, за допомогою такого комплексу медики можуть в польових умовах розгорнути повноцінний госпіталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією та стерилізаційною.

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Нідерланди передали прикордонникам 6 медичних комплексів для роботи в польових умовах 01
Нідерланди передали прикордонникам 6 медичних комплексів для роботи в польових умовах 02
Нідерланди передали прикордонникам 6 медичних комплексів для роботи в польових умовах 03
Нідерланди передали прикордонникам 6 медичних комплексів для роботи в польових умовах 04

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Нідерланди (1566) допомога і підтримка (1162)


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в умовах цієї війни ті стаціонарні полєві комплекси гарні мішені для дронів... тому їх ефективність може виявитись сумнівною...
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11.08.2023 13:30 Відповісти
опять нам союзники подосрали, да? какое-то гуано вкатили, нелюди вообще.
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11.08.2023 14:53 Відповісти
,а вони доїхали до прикордонників?
чи, десь у львівській рва, пропали?
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11.08.2023 13:49 Відповісти
спасибо союзникам! офигенная штука - госпиталь с автономной электрикой и защитой от осколков, еще и мобильный. супер!
мне одно удивительно - наши любят поносить буржуев за мягкотелость. Однако эти "мягкотелые" буржуи, практически не воюя, готовы к войне не в пример лучше нас. и мы у какой-то Голландии, которой на карте не видно, просим Ф-16, и обучение пилотов и Патриоты и госпитали и снаряды и много чего еще.
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11.08.2023 14:48 Відповісти
 
 