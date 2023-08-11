Посадовця РВА на Одещині викрито на хабарі: за $6 тис. обіцяв перевести військовослужбовця до частини у Білгород-Дністровському. ФОТО

Посадовця однієї з районних військових адміністрацій Одещини викрито на одержанні 6 тис доларів США за сприяння у переведенні військовослужбовця до військової частини у м. Білгород-Дністровський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону та сприяння Одеської ОВА викрито начальника сектору мобілізаційної роботи однієї з районних військових адміністрацій Одеської області на зловживанні впливом.

За даними слідства, у серпні 2023 року посадовець вимагав та одержав від громадянки 6000 доларів США неправомірної вигоди.

За ці кошти він обіцяв вплинути на посадових осіб оперативного командування "Південь" для переведення її чоловіка-військовослужбовця до військової частини у м. Білгород-Дністровський.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України після одержання неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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