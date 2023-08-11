УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12115 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
1 418 3

Посадовця РВА на Одещині викрито на хабарі: за $6 тис. обіцяв перевести військовослужбовця до частини у Білгород-Дністровському. ФОТО

Посадовця однієї з районних військових адміністрацій Одещини викрито на одержанні 6 тис доларів США за сприяння у переведенні військовослужбовця до військової частини у м. Білгород-Дністровський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону та сприяння Одеської ОВА викрито начальника сектору мобілізаційної роботи однієї з районних військових адміністрацій Одеської області на зловживанні впливом.

За даними слідства, у серпні 2023 року посадовець вимагав та одержав від громадянки 6000 доларів США неправомірної вигоди.

За ці кошти він обіцяв вплинути на посадових осіб оперативного командування "Південь" для переведення її чоловіка-військовослужбовця до військової частини у м. Білгород-Дністровський.

Посадовця РВА на Одещині викрито на хабарі: за $6 тис. обіцяв перевести військовослужбовця до частини у Білгород-Дністровському 01

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України після одержання неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування - ГУНП в Одеській області, оперативний супровід - УСР в Одеській області ДСР НП України

Автор: 

хабар (4703) корупція (4683) Одеська область (3215) Білгород-Дністровський (60) Офіс Генпрокурора (3250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Каитесь -- ніхто не зупиняється -- кожен думає - ловлять дурачків а я вумнии
показати весь коментар
11.08.2023 13:14 Відповісти
Васі Ломаченка родич?
показати весь коментар
11.08.2023 13:25 Відповісти
Служки зЕлені так московьких попів виганяють як у ВР ОПЗЖ з Шуфрічем - закриють просто усі церкви разом з укрвїнською - чого зі свободою слова можна а з церкваи ні?
показати весь коментар
11.08.2023 13:52 Відповісти
 
 