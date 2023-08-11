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Наркоторговці в Запоріжжі завозили екстазі під виглядом солодощів, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила на Запоріжжі наркоторговців, які завозили в Україну екстазі під виглядом імпортних солодощів.

Про це повідомили у спецслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці затримали організатора та чотирьох учасників злочинного угруповання. За кілька місяців наркоділки "заробили" майже 30 млн грн.

"Для контрабанди наркотиків іноземні спільники фігурантів ховали "товар" серед побутових речей та солодощів, які потім посилками відправляли в Україну через поштові сервіси та перевізників", - йдеться у повідомленні.

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Також вони у промислових обсягах виготовляли метамфетамін. Для цього облаштували нарколабораторію в гаражі одного з учасників наркоугруповання у Запоріжжі. За місяць виробляли до 5 кг речовини. Продавали її через спеціалізовані інтернет-платформи.

Фігурантів підозрюють в контрабанді наркотичних засобів та незаконному виготовленні наркотиків. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Чотирьох зловмисників відправили під варту, ще одного - під домашній арешт.

Наркоторговці в Запоріжжі завозили екстазі під виглядом солодощів, - СБУ 01
Наркоторговці в Запоріжжі завозили екстазі під виглядом солодощів, - СБУ 02
Наркоторговці в Запоріжжі завозили екстазі під виглядом солодощів, - СБУ 03
Наркоторговці в Запоріжжі завозили екстазі під виглядом солодощів, - СБУ 04
Наркоторговці в Запоріжжі завозили екстазі під виглядом солодощів, - СБУ 05
Наркоторговці в Запоріжжі завозили екстазі під виглядом солодощів, - СБУ 06

Автор: 

Запоріжжя (2268) наркотики (1447) СБУ (12818) боротьба з наркотиками (147)


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легкі наркотики треба легалізувати(гашиш), важкі - для наркоманів створити програми заміщення при лікарнях як це вже зроблено в америці а за продаж важких посилити покарання до максимуму а найбільше покарання за наркоту - це лягавим, що покривають наркотрафік.
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11.08.2023 16:18 Відповісти
і що допомагають програми заміщення?
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11.08.2023 16:39 Відповісти
Звicно ж нi, на Заходi всi дурнi, тому цi програми i дiють вже давно. А у нас "особливий iнший шлях". [сарказм]
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11.08.2023 18:37 Відповісти
ну таке собі, з однієї речовини підсадити на іншу, що продаж держава. сумнівна програма, одна користь, що не злочинці заробляють.
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11.08.2023 18:40 Відповісти
Нагодувати кожного, хто причасний до цієї справи, щоб і очі у них повилазили! Щоб другим не хотілося цього робити!
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11.08.2023 16:24 Відповісти
А я думаю, чому це поліція біля нової пошти на чергуванні.
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11.08.2023 17:10 Відповісти
в статті жодної згадки про зброю...то це мусора фоток для солідності насипали? тоді до чого тут бутилки з соняшниковою олією?
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11.08.2023 18:22 Відповісти
 
 