Наркоторговці в Запоріжжі завозили екстазі під виглядом солодощів, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила на Запоріжжі наркоторговців, які завозили в Україну екстазі під виглядом імпортних солодощів.

Про це повідомили у спецслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці затримали організатора та чотирьох учасників злочинного угруповання. За кілька місяців наркоділки "заробили" майже 30 млн грн.

"Для контрабанди наркотиків іноземні спільники фігурантів ховали "товар" серед побутових речей та солодощів, які потім посилками відправляли в Україну через поштові сервіси та перевізників", - йдеться у повідомленні.

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Також вони у промислових обсягах виготовляли метамфетамін. Для цього облаштували нарколабораторію в гаражі одного з учасників наркоугруповання у Запоріжжі. За місяць виробляли до 5 кг речовини. Продавали її через спеціалізовані інтернет-платформи.

Фігурантів підозрюють в контрабанді наркотичних засобів та незаконному виготовленні наркотиків. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Чотирьох зловмисників відправили під варту, ще одного - під домашній арешт.











