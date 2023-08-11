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Новини Фото Хабарники
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У Києві на хабарі 5 тис. дол. затримано військового, який обіцяв допомогу в ухиленні від призову. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації військовослужбовця однієї з частин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

У Києві на хабарі 5 тис. дол. затримано військового, який обіцяв допомогу в ухиленні від призову 01

За даними слідства, за 5000 доларів військовий пообіцяв військовозобов’язаному допомогти з оформленням медичних документів та визнання його непридатним до військової служби із подальшим виключенням з військового обліку з метою ухилення від призову під час мобілізації, використавши особисті зв'язки з працівниками військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП.

У Києві на хабарі 5 тис. дол. затримано військового, який обіцяв допомогу в ухиленні від призову 02

10.08.2023 під час одержання вказаної суми військовослужбовця затримано правоохоронцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посадовця РВА на Одещині викрито на хабарі: за $6 тис. обіцяв перевести військовослужбовця до частини у Білгород-Дністровському. ФОТО

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хабар (4703) Київ (19466) військовослужбовці (4749) ухилянти (905)


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Куди ж він поспішає брати??? Зараз звільнять начальство і станеш на його місце.
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11.08.2023 16:51 Відповісти
Нічого дивного -- тягнеться
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11.08.2023 16:54 Відповісти
Тренується перед призначенням на посаду нач тцк
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11.08.2023 16:56 Відповісти
Збирає, щоб посаду в ТЦК купити....
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11.08.2023 17:07 Відповісти
А что будет взяткодателю? Или ему можно повторить попытку?
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11.08.2023 17:14 Відповісти
в Грузии официальный откос от армии стоит около 2000$ в казну... может и нам попробовать???
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11.08.2023 17:24 Відповісти
Всі хочуть добре жити і якщо є можливість швидко заробити, її використають і цивільні, і військові. Проблема хабарів в ТЦК частково може бути вирішена можливістю офіційно заплатити аби відчепилися раз і назавжди. І то, знайдуться охочі "відмазати" за меншу суму, якщо на офіційно встановлену людина не зможе зібрати.
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11.08.2023 18:31 Відповісти
Миргородського воєнкома погорелова якого затримали на хабарі 6 тищ долларів випустили під заставу
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11.08.2023 19:49 Відповісти
 
 