У Києві на хабарі 5 тис. дол. затримано військового, який обіцяв допомогу в ухиленні від призову. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації військовослужбовця однієї з частин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, за 5000 доларів військовий пообіцяв військовозобов’язаному допомогти з оформленням медичних документів та визнання його непридатним до військової служби із подальшим виключенням з військового обліку з метою ухилення від призову під час мобілізації, використавши особисті зв'язки з працівниками військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП.

10.08.2023 під час одержання вказаної суми військовослужбовця затримано правоохоронцями.

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