У межах ініціативи UNITED24 в Україні вже відбудовано 16 мостів. ФОТОрепортаж
В Україні у межах ініціативи UNITED24 завдяки донорам вже відбудовано 16 мостів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Відновлюємо інфраструктуру та повертаємо нормальне життя на звільнені від росіян території. Загалом відбудували вже 16 мостів у межах UNITED24", - написав він.
Також Федоров повідомив про завершення будівництва мосту через річку Інгулець, завдяки донорам UNITED24.
"Міст допоможе мешканцям довколишніх сіл та містечок комфортніше та швидше пересуватися", - додав Федоров.
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Якщо Федоров, як віцепрем'єр-міністр курує когось, то най так і пише - хто конкретно проводив роботи.