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У межах ініціативи UNITED24 в Україні вже відбудовано 16 мостів. ФОТОрепортаж

В Україні у межах ініціативи UNITED24 завдяки донорам вже відбудовано 16 мостів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Відновлюємо інфраструктуру та повертаємо нормальне життя на звільнені від росіян території. Загалом відбудували вже 16 мостів у межах UNITED24", - написав він.

Також Федоров повідомив про завершення будівництва мосту через річку Інгулець, завдяки донорам UNITED24.

"Міст допоможе мешканцям довколишніх сіл та містечок комфортніше та швидше пересуватися", - додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки UNITED24 вдалося зібрати $1,25 млн на відновлення ліцею на Київщині, - Федоров

У межах ініціативи UNITED24 в Україні вже відбудовано 16 мостів 01
У межах ініціативи UNITED24 в Україні вже відбудовано 16 мостів 02
У межах ініціативи UNITED24 в Україні вже відбудовано 16 мостів 03

Автор: 

міст (1232) Федоров Михайло (878) United24 (49)


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Молодці, більше нічого й не скажеш.
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11.08.2023 17:22 Відповісти
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11.08.2023 17:50 Відповісти
Ви що зовсім не маєте кордонів дозволеного? Фото, адреси а координатами ворог сам себе обезпечить.
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11.08.2023 18:02 Відповісти
міністерство з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністерство цифрової трансформації при чому ??

Якщо Федоров, як віцепрем'єр-міністр курує когось, то най так і пише - хто конкретно проводив роботи.
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11.08.2023 19:25 Відповісти
 
 