У межах ініціативи UNITED24 в Україні вже відбудовано 16 мостів. ФОТОрепортаж

В Україні у межах ініціативи UNITED24 завдяки донорам вже відбудовано 16 мостів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Відновлюємо інфраструктуру та повертаємо нормальне життя на звільнені від росіян території. Загалом відбудували вже 16 мостів у межах UNITED24", - написав він.

Також Федоров повідомив про завершення будівництва мосту через річку Інгулець, завдяки донорам UNITED24.

"Міст допоможе мешканцям довколишніх сіл та містечок комфортніше та швидше пересуватися", - додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки UNITED24 вдалося зібрати $1,25 млн на відновлення ліцею на Київщині, - Федоров





