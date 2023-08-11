Три канали для виїзду ухилянтів за кордон ліквідовано на Івано-Франківщині та Одещині: Серед організаторів "прихильниця рашизму", - СБУ. ФОТОрепортаж

На Одещині та Івано-Франківщині виявлено три канали нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На Одещині фігуранти переправляли клієнтів за кордон під виглядом "супроводу" підставних осіб з інвалідністю до іноземних медзакладів.

Для здійснення зарубіжного "рейсу" навіть виділяли авто з водієм. Після перетину держкордону "перевізники" та інваліди, учасники "схеми", поверталися в Україну, а ухилянти залишалися за межами країни.

"Крім того, під час розслідування було встановлено, що одна із організаторок оборудок є палкою прихильницею рашизму. Свої прокремлівські погляди та схвальні коментарі про воєнні злочини рф вона неодноразово публікувала у забороненій соцмережі "Однокласники", - йдеться в повідомленні.

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Учасники іншої злочинної групи, за даними СБУ, переправляли своїх клієнтів за кордон через завчасно підготовлені "лісові стежки" поза контрольно-пропускними пунктами.

На Івано-Франківщині викрили групу з 3 осіб: медпрацівниця, її родич та колишня очільниця одного з відділів Калуської міськради.

"Фігуранти продавали потенційним призовникам фіктивні медичні довідки про наявність групи інвалідності. Потім ухилянти використовували підробку для виїзду за кордон", - зазначили в СБУ.

Вартість "послуг" згаданих фігурантів становила від 2,5 до 5 тис. дол. Сума залежала від способу і терміновості виїзду.

Наразі всім викритим організаторам "схем" повідомлено про підозру. За даними фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

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