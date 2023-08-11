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Три канали для виїзду ухилянтів за кордон ліквідовано на Івано-Франківщині та Одещині: Серед організаторів "прихильниця рашизму", - СБУ. ФОТОрепортаж

На Одещині та Івано-Франківщині виявлено три канали нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На Одещині фігуранти переправляли клієнтів за кордон під виглядом "супроводу" підставних осіб з інвалідністю до іноземних медзакладів.

Для здійснення зарубіжного "рейсу" навіть виділяли авто з водієм. Після перетину держкордону "перевізники" та інваліди, учасники "схеми", поверталися в Україну, а ухилянти залишалися за межами країни.

"Крім того, під час розслідування було встановлено, що одна із організаторок оборудок є палкою прихильницею рашизму. Свої прокремлівські погляди та схвальні коментарі про воєнні злочини рф вона неодноразово публікувала у забороненій соцмережі "Однокласники", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Прикордонники виявили 4 ухилянтів у сховку мікроавтобуса, який прямував у Молдову. ВIДЕО

Учасники іншої злочинної групи, за даними СБУ, переправляли своїх клієнтів за кордон через завчасно підготовлені "лісові стежки" поза контрольно-пропускними пунктами.

На Івано-Франківщині викрили групу з 3 осіб: медпрацівниця, її родич та колишня очільниця одного з відділів Калуської міськради.

"Фігуранти продавали потенційним призовникам фіктивні медичні довідки про наявність групи інвалідності. Потім ухилянти використовували підробку для виїзду за кордон", - зазначили в СБУ.

Вартість "послуг" згаданих фігурантів становила від 2,5 до 5 тис. дол. Сума залежала від способу і терміновості виїзду.

Наразі всім викритим організаторам "схем" повідомлено про підозру. За даними фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Читайте: На Львівщині викрито схему переправлення через держкордон, з ухилянтів брали по 5500 євро, - ДПСУ. ФОТО

Три канали для виїзду ухилянтів за кордон ліквідовано на Івано-Франківщині та Одещині: Серед організаторів прихильниця рашизму, - СБУ 01
Три канали для виїзду ухилянтів за кордон ліквідовано на Івано-Франківщині та Одещині: Серед організаторів прихильниця рашизму, - СБУ 02
Три канали для виїзду ухилянтів за кордон ліквідовано на Івано-Франківщині та Одещині: Серед організаторів прихильниця рашизму, - СБУ 03
Три канали для виїзду ухилянтів за кордон ліквідовано на Івано-Франківщині та Одещині: Серед організаторів прихильниця рашизму, - СБУ 04
Три канали для виїзду ухилянтів за кордон ліквідовано на Івано-Франківщині та Одещині: Серед організаторів прихильниця рашизму, - СБУ 05
Три канали для виїзду ухилянтів за кордон ліквідовано на Івано-Франківщині та Одещині: Серед організаторів прихильниця рашизму, - СБУ 06

Автор: 

Одеська область (3215) СБУ (12818) Івано-Франківська область (950) ухилянти (905)


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Топ коментарі
+14
А ви звернули увагу, що депутатша партії зеленського, яку спіймали на допомозі ухилянтам, тихесенько в ліс пішла? І про неї вже не говорять, і кримінальна справа якось не рухається.
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11.08.2023 17:08
+12
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11.08.2023 17:00
+4
а як же канали чинуш-ухилянтів
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11.08.2023 16:56
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а як же канали чинуш-ухилянтів
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11.08.2023 16:56 Відповісти
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11.08.2023 17:00 Відповісти
А ви звернули увагу, що депутатша партії зеленського, яку спіймали на допомозі ухилянтам, тихесенько в ліс пішла? І про неї вже не говорять, і кримінальна справа якось не рухається.
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11.08.2023 17:08 Відповісти
По повітрі вони їх переправляли? Хто документи робив?
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11.08.2023 17:11 Відповісти
А як їх називати? Утіканти? Крисюканти? Контрабандовані?
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11.08.2023 17:43 Відповісти
Так звані "ухилянти", - це особи, які в рамках мобілізації самовільно уникли прибуття в розпорядження Збройних сил України. Зазвичай, після третьої повістки.

Тут же маємо порушників державного кордону з підробкою документів.
Саме про це йдеться у новині.
А слівце "ухилянти", - це просто недобросовісний журналістський штамп.
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11.08.2023 20:47 Відповісти
Тобто ти їх називаєш "порушники державного кордону з підробкою документів" замість "ухилянти? Не забагато буков для сцикливого створіння чоловічої статті, яке з очевидних причин порушує державний кордон з підробкою документів.
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12.08.2023 06:34 Відповісти
Когда будет уже репортаж из суда когда им дают сроки ? Уже сотни если не тысячи таких случаев, а про сроки ничего не слышно .
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11.08.2023 17:13 Відповісти
Аморальність зеєрмаківської влади не призвела до максимально можливої моралізації суспільства у час великої трагедії в історії українського народу.
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11.08.2023 17:14 Відповісти
Так, вони зробили (і продовжують робити!) максимум для його, цього суспільства, деморалізації!!!
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11.08.2023 17:52 Відповісти
 
 