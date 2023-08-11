УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12390 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
2 080 2

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ базу відпочинку в Очакові, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Російські військові знову обстріляли території Миколаївської області. В результаті атаки по Очаківській громаді сталась пожежа на одній з баз відпочинку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у телеграмі спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

Він зазначив: "Очаківську громаду обстрілював з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок влучання по території однієї з баз відпочинку, загорілось складське приміщення.

Вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини оперативно загасили вогонь на площі 70 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли 2 громади Миколаївщини. Пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ базу відпочинку в Очакові, - ОК Південь 01
Російські окупанти обстріляли з РСЗВ базу відпочинку в Очакові, - ОК Південь 02
Російські окупанти обстріляли з РСЗВ базу відпочинку в Очакові, - ОК Південь 03

Автор: 

обстріл (28472) Очаків (204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тень от снега
@totSneg
·
21 год
Виявляється, демобілізуватися легше легкого🤷‍♀️Треба не поранення отримувати чи онкологію мати, а вступати в СН для подальшого захоплення влади(грошових потоків).
Доведено родиною Ямщікових і Ко
Зелена рівність без гідності

Андрій Карпов
@andrey_poltava_
Обіцяні Ямщиковою конкурси на посади пішли по... законам воєнного часу.

Побратим Вадіма Ямщикова вже зайняв вакантну посаду в міській раді, як спеціаліст по закупівлях.

Олександр Сороковий, ще вчора фоткався разом з Вадіком в формі, а сьогодні вже на нараді в кабінеті Ямщикової.
-----
До речі, програму допомоги ЗСУ у Полтавській міськраді вже два тижні заблоковано. Додаткові 150 мільйонів не виділені і підлягають терміновому розпилюванню.

Все по плану.
показати весь коментар
11.08.2023 18:36 Відповісти
Всему виной стиральная машина - так не доставайся же никому .
показати весь коментар
11.08.2023 19:19 Відповісти
 
 