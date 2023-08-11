Російські окупанти обстріляли з РСЗВ базу відпочинку в Очакові, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
Російські військові знову обстріляли території Миколаївської області. В результаті атаки по Очаківській громаді сталась пожежа на одній з баз відпочинку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у телеграмі спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.
Він зазначив: "Очаківську громаду обстрілював з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок влучання по території однієї з баз відпочинку, загорілось складське приміщення.
Вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини оперативно загасили вогонь на площі 70 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила".
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@totSneg
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21 год
Виявляється, демобілізуватися легше легкого🤷♀️Треба не поранення отримувати чи онкологію мати, а вступати в СН для подальшого захоплення влади(грошових потоків).
Доведено родиною Ямщікових і Ко
Зелена рівність без гідності
Андрій Карпов
@andrey_poltava_
Обіцяні Ямщиковою конкурси на посади пішли по... законам воєнного часу.
Побратим Вадіма Ямщикова вже зайняв вакантну посаду в міській раді, як спеціаліст по закупівлях.
Олександр Сороковий, ще вчора фоткався разом з Вадіком в формі, а сьогодні вже на нараді в кабінеті Ямщикової.
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До речі, програму допомоги ЗСУ у Полтавській міськраді вже два тижні заблоковано. Додаткові 150 мільйонів не виділені і підлягають терміновому розпилюванню.
Все по плану.