Російські окупанти обстріляли з РСЗВ базу відпочинку в Очакові, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Російські військові знову обстріляли території Миколаївської області. В результаті атаки по Очаківській громаді сталась пожежа на одній з баз відпочинку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у телеграмі спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

Він зазначив: "Очаківську громаду обстрілював з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок влучання по території однієї з баз відпочинку, загорілось складське приміщення.

Вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини оперативно загасили вогонь на площі 70 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила".

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