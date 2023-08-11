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Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь, 1 людина постраждала, пошкоджено 15 приватних будинків і 5 ЛЕП. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 серпня, окупанти важкою артилерією накрили Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні від ворожих снарядів здригався Нікополь. Російська армія накрила місто важкою артилерією. Постраждала 71-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджено 15 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто. Понівечені 5 ліній електропередач", - написав він.

Також дивіться: Окупанти обстріляли три громади Нікопольського району Дніпропетровської області, пошкоджені приватні будинки. ФОТОрепортаж

Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь, 1 людина постраждала, пошкоджено 15 приватних будинків і 5 ЛЕП 01
Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь, 1 людина постраждала, пошкоджено 15 приватних будинків і 5 ЛЕП 02
Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь, 1 людина постраждала, пошкоджено 15 приватних будинків і 5 ЛЕП 03
Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь, 1 людина постраждала, пошкоджено 15 приватних будинків і 5 ЛЕП 04
Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь, 1 людина постраждала, пошкоджено 15 приватних будинків і 5 ЛЕП 05
Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь, 1 людина постраждала, пошкоджено 15 приватних будинків і 5 ЛЕП 06

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1190)


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Странно у нас в Никополе целый день ливень идёт , а на фото все сухое.
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11.08.2023 19:19 Відповісти
 
 