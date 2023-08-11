Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь, 1 людина постраждала, пошкоджено 15 приватних будинків і 5 ЛЕП. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 11 серпня, окупанти важкою артилерією накрили Нікополь на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні від ворожих снарядів здригався Нікополь. Російська армія накрила місто важкою артилерією. Постраждала 71-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджено 15 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто. Понівечені 5 ліній електропередач", - написав він.
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Игорь Гурский #578532
показати весь коментар11.08.2023 19:19 Відповісти Мені подобається 0
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