Супутникові фото спростовують версію про вибух складу піротехніки у Сергієвому Посаді. ФОТО

Супутникові знімки місця вибуху в підмосковному Сергієвому Посаді дають підстави сумніватися в офіційній версії РФ про вибух піротехніки.

Про це заявив журналіст Марк Крутов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Наслідки вибуху на знімках Planet від 10 серпня. Як видно, будівля Піро-Росс ціла, а вирва знаходиться поруч, де стояла інша будівля", – написав Крутов.

Окремо Крутов опублікував знімки з місцем після та до вибуху.

Журналіст зазначає, що сервіс Wikimapia "не надає інформації про те, що було у цій будівлі".

"Є ймовірність, що його також орендувала компанія "Піро-Росс", але я не можу цього встановити", – написав Крутов.

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За озвученою в Росії офіційною версією, вибух стався через недотримання техніки безпеки на складі піротехніки компанії "Піро-Рос".