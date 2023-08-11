Супутникові фото спростовують версію про вибух складу піротехніки у Сергієвому Посаді. ФОТО
Супутникові знімки місця вибуху в підмосковному Сергієвому Посаді дають підстави сумніватися в офіційній версії РФ про вибух піротехніки.
Про це заявив журналіст Марк Крутов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Наслідки вибуху на знімках Planet від 10 серпня. Як видно, будівля Піро-Росс ціла, а вирва знаходиться поруч, де стояла інша будівля", – написав Крутов.
Окремо Крутов опублікував знімки з місцем після та до вибуху.
Журналіст зазначає, що сервіс Wikimapia "не надає інформації про те, що було у цій будівлі".
"Є ймовірність, що його також орендувала компанія "Піро-Росс", але я не можу цього встановити", – написав Крутов.
За озвученою в Росії офіційною версією, вибух стався через недотримання техніки безпеки на складі піротехніки компанії "Піро-Рос".
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