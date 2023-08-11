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Супутникові фото спростовують версію про вибух складу піротехніки у Сергієвому Посаді. ФОТО

Супутникові знімки місця вибуху в підмосковному Сергієвому Посаді дають підстави сумніватися в офіційній версії РФ про вибух піротехніки.

Про це заявив журналіст Марк Крутов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Супутникові фото спростовують версію про вибух складу піротехніки у Сергієвому Посаді 01

"Наслідки вибуху на знімках Planet від 10 серпня. Як видно, будівля Піро-Росс ціла, а вирва знаходиться поруч, де стояла інша будівля", – написав Крутов.

Окремо Крутов опублікував знімки з місцем після та до вибуху.

Супутникові фото спростовують версію про вибух складу піротехніки у Сергієвому Посаді 02

Супутникові фото спростовують версію про вибух складу піротехніки у Сергієвому Посаді 03

Журналіст зазначає, що сервіс Wikimapia "не надає інформації про те, що було у цій будівлі".

Супутникові фото спростовують версію про вибух складу піротехніки у Сергієвому Посаді 04

"Є ймовірність, що його також орендувала компанія "Піро-Росс", але я не можу цього встановити", – написав Крутов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Потужний вибух пролунав у підмосковному Сергієвому Посаді, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За озвученою в Росії офіційною версією, вибух стався через недотримання техніки безпеки на складі піротехніки компанії "Піро-Рос".

Автор: 

вибух (4455) росія (65162)


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Топ коментарі
+16
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11.08.2023 19:12
+11
***** що там їбануло, частіше та гучніше най буде.Хоч параши їхні дерев'яні вибухають!
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11.08.2023 19:06
+6
Прелєсно, прелєсно!
Гойда, Гойда …
Ось така радісна для московитів новина, можем пафтаріть …
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11.08.2023 19:03
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Прелєсно, прелєсно!
Гойда, Гойда …
Ось така радісна для московитів новина, можем пафтаріть …
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11.08.2023 19:03 Відповісти
"шАйгу, герАсимав! Гдє астанкі піратєхнікав мать вашу?!?"
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11.08.2023 19:04 Відповісти
То видимо спалахнув пєрдак ведмЄдЄва, коли тот прочитав новину за пошкодження танкеру "Ziг"
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11.08.2023 19:03 Відповісти
***** що там їбануло, частіше та гучніше най буде.Хоч параши їхні дерев'яні вибухають!
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11.08.2023 19:06 Відповісти
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11.08.2023 19:12 Відповісти
да всьо на мєстє. проста он із твьордага састаянія пєрєшол в газаабразнає.
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11.08.2023 19:18 Відповісти
Причина взрива-нам похрен. Головне частіше і гучніше, і краще з москальськими жертвами, і щоб було відео, щоб ми це бачили. +18 можна на відео не ставить!
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11.08.2023 19:16 Відповісти
Це територія оптіко-механічного заводу, який щє й приймав участь у розробці нового стратегичного бомбера, тому цікаво не причина вибуху, а що саме знищено на території цього по суті військового обʼєкту.
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11.08.2023 19:24 Відповісти
из рос пронагандоновских зомбовизоров вещают

Не поддавайтесь панике.

Спасайтесь организованно.

В обещанном Раю всем места все равно не хватит.
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11.08.2023 19:21 Відповісти
144000...
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11.08.2023 19:28 Відповісти
Канонічно для путинского хилиазма будет 147000.
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11.08.2023 20:48 Відповісти
Из письма большой группы работников оптико -механического завода, г. Сергиев-Посад:
"У нас, на оптико-механическом, сейчас все так, как говорил В.В. Путин. Они сдохнут, а мы уже в раю!"
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11.08.2023 22:02 Відповісти
 
 