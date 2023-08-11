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Війська РФ вдарили по селу Золота Балка на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російська армія вдарила по селу Золота Балка Новоолександрівської територіальної громади на Херсонщині.

Про це в телеграмі повідомив начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарські споруди. Постраждалих серед мирних людей немає", - написав він.

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Війська РФ вдарили по селу Золота Балка на Херсонщині 01
Війська РФ вдарили по селу Золота Балка на Херсонщині 02
Війська РФ вдарили по селу Золота Балка на Херсонщині 03
Війська РФ вдарили по селу Золота Балка на Херсонщині 04

Автор: 

обстріл (28472) Херсонська область (5756)


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Село вже було звільнено?
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11.08.2023 20:24 Відповісти
Хто зна?
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14.08.2023 18:46 Відповісти
 
 