Війська РФ вдарили по селу Золота Балка на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російська армія вдарила по селу Золота Балка Новоолександрівської територіальної громади на Херсонщині.

Про це в телеграмі повідомив начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарські споруди. Постраждалих серед мирних людей немає", - написав він.

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