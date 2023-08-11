Війська РФ вдарили по селу Золота Балка на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Російська армія вдарила по селу Золота Балка Новоолександрівської територіальної громади на Херсонщині.
Про це в телеграмі повідомив начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарські споруди. Постраждалих серед мирних людей немає", - написав він.
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Beloded Viktor
показати весь коментар11.08.2023 20:24 Відповісти Мені подобається 0
Beloded Viktor
показати весь коментар14.08.2023 18:46 Відповісти Мені подобається 0
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