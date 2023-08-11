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Модель "русского мира", кремлівський упир, "троянський кінь" путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Модель "русского мира"

Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Гарний варіант

Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Тепер зрозуміло...

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Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Трохи бавовни

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Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Раптово у Сергієвому Посаді

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Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Морський бій

Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Кінець "спецоперації"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хоче контролювати лише ті території, які тепер записані в Конституції РФ, - Пєсков

Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Троянський кінь" путінської епохи

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" імітують прибуття на польсько-білоруський кордон, - Центр нацспротиву

Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

"Батькіна валюта"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" повертаються з Білорусі до Росії, бо Лукашенко відмовився їх фінансувати, - ISW

Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Вдалий рейс

Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Слава ЗСУ!

Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Йому краще знати

Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

До победного конца!

Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Пухнаті гості до ватників

Модель русского мира, кремлівський упир, троянський кінь путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Кремлівський упир

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Пєсков Дмитро (1625) політика (4404) путін володимир (23818) фотожаба (13863) Шойгу Сергій (626) Пригожин Євген (522)


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11.08.2023 21:50 Відповісти
здається Віка Врадій співала...вірш Філіпчука Зеновія....можливо і помиляюсь
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11.08.2023 22:05 Відповісти
Вона іронічно-саркастично співала чуть інакше.
https://www.youtube.com/watch?v=CcC4GhrBHIw
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11.08.2023 22:15 Відповісти
Піду до магазину і куплю маргарину, І кільочку в томаті, і томатовий сік
- І на велику славу відгрохаю забаву, Як дешево, як весело, Який радянський світ!
Приспів:
Нє-нє-нє! А я не хочу ковбаси, Нє-нє-нє! А я не хочу масла, Нє-нє-нє! Лиш би зірка на Кремлі Нє-нє-нє! Нігди не погасла!
А в СССР жити - вєщь, Не вкрадеш - не проживеш, Для "Чаєк" і "Жигулі" - То в дурного мозолі, Буде люди в нас валюта І долляр теперка, Ми всі блохи підкуєм І пошлем на експорт! Приспів. Під знаменом КПРС Ми крокуєм до чудес, Ми крокуєм до чудес В імпортних кросовках. США і Токіо, І китайців заодно Обгоняєм, летимо, В "комунє остановках".
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11.08.2023 22:17 Відповісти
"Батько наша Бандера, Україна мати" - ідея супер, треба втілити в життя, проєкт вже є.
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11.08.2023 21:52 Відповісти
мені одному не смішно?
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11.08.2023 22:36 Відповісти
Да, не очень удачная подборка. С белочками идея неплохая, но текст сплоховал
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12.08.2023 00:04 Відповісти
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12.08.2023 10:21 Відповісти
Пам'ятаймо концтабори совдепії з ГУЛАГУ та «свободу за 2.20»!!
https://www.youtube.com/watch?v=fsP0sYuof5U

Симоненко з мартиненком та литвини з клюєвими🐷, усердно гадили Українцям, на догоду московським вертухаям👺 (Харківські угоди)‼️🇺🇦❤️⚔️😡😠✊❤️🇺🇦‼️
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12.08.2023 15:36 Відповісти
 
 