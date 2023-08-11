Модель "русского мира", кремлівський упир, "троянський кінь" путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Модель "русского мира"

Гарний варіант

Тепер зрозуміло...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Торохтія виключать із фракції після придбання елітної нерухомості та відпочинку у Болгарії під час війни: він також має скласти депутатський мандат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як "Слуги" Гунько і Халімон заробляли на землях Академії наук

Трохи бавовни

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супутникові фото спростовують версію про вибух складу піротехніки у Сергієвому Посаді. ФОТО

Раптово у Сергієвому Посаді

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потужний вибух пролунав у підмосковному Сергієвому Посаді, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Морський бій

Кінець "спецоперації"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хоче контролювати лише ті території, які тепер записані в Конституції РФ, - Пєсков

"Троянський кінь" путінської епохи

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" імітують прибуття на польсько-білоруський кордон, - Центр нацспротиву

"Батькіна валюта"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" повертаються з Білорусі до Росії, бо Лукашенко відмовився їх фінансувати, - ISW

Вдалий рейс

Слава ЗСУ!

Йому краще знати

До победного конца!

Пухнаті гості до ватників

Кремлівський упир

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