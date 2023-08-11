Модель "русского мира", кремлівський упир, "троянський кінь" путінської епохи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Модель "русского мира"
Гарний варіант
Тепер зрозуміло...
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Як "Слуги" Гунько і Халімон заробляли на землях Академії наук
Трохи бавовни
Читайте на "Цензор.НЕТ": Супутникові фото спростовують версію про вибух складу піротехніки у Сергієвому Посаді. ФОТО
Раптово у Сергієвому Посаді
Читайте на "Цензор.НЕТ": Потужний вибух пролунав у підмосковному Сергієвому Посаді, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Морський бій
Кінець "спецоперації"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хоче контролювати лише ті території, які тепер записані в Конституції РФ, - Пєсков
"Троянський кінь" путінської епохи
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" імітують прибуття на польсько-білоруський кордон, - Центр нацспротиву
"Батькіна валюта"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" повертаються з Білорусі до Росії, бо Лукашенко відмовився їх фінансувати, - ISW
Вдалий рейс
Слава ЗСУ!
Йому краще знати
До победного конца!
Пухнаті гості до ватників
Кремлівський упир
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https://www.youtube.com/watch?v=CcC4GhrBHIw
- І на велику славу відгрохаю забаву, Як дешево, як весело, Який радянський світ!
Приспів:
Нє-нє-нє! А я не хочу ковбаси, Нє-нє-нє! А я не хочу масла, Нє-нє-нє! Лиш би зірка на Кремлі Нє-нє-нє! Нігди не погасла!
А в СССР жити - вєщь, Не вкрадеш - не проживеш, Для "Чаєк" і "Жигулі" - То в дурного мозолі, Буде люди в нас валюта І долляр теперка, Ми всі блохи підкуєм І пошлем на експорт! Приспів. Під знаменом КПРС Ми крокуєм до чудес, Ми крокуєм до чудес В імпортних кросовках. США і Токіо, І китайців заодно Обгоняєм, летимо, В "комунє остановках".
https://www.youtube.com/watch?v=fsP0sYuof5U
Симоненко з мартиненком та литвини з клюєвими🐷, усердно гадили Українцям, на догоду московським вертухаям👺 (Харківські угоди)‼️🇺🇦❤️⚔️😡😠✊❤️🇺🇦‼️