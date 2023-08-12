На Херсонщині знешкодили російську ракету "Точка-У", яка не здетонувала, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Херсонській області неподалік населеного пункту та важливих ліній комунікацій вибухотехніки знешкодили російську ракету "Точка-У", яка не здетонувала.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє поліція Херсонської області.
"Виявили нерозірвану російську ракету в полі неподалік одного з населених пунктів Чорнобаївської територіальної громади. Вибухотехніки встановили, що вона не здетонувала, а бойова частина залишилася неушкодженою", - йдеться у повідомленні.
Начальник вибухотехнічного відділу поліції Херсонської області Володимир Перепелиця розповів, що це ракета радянського зразка "Точка-У" з бойовою частиною у вигляді модифікованої авіаційної бомби. З урахуванням кута, під яким вона увійшла в землю, встановили, що пуск відбувся з тимчасово окупованих територій.
Вибухова хвиля від підриву цієї ракети мала бути дуже сильною. Ситуацію ускладнювала близькість важливих ліній комунікацій. Тому було прийняте рішення перевезти смертоносну знахідку для знищення в безпечніше місце.
Бойову частину закопали у котлован, аби ґрунт узяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися далеко. У результаті завдяки спільній злагодженій роботі вибухотехніків поліції Херсонщини та їхніх колег зі зведеного загону Управління вибухотехнічної служби Національної поліції за сприяння місцевої влади ракету успішно знешкодили максимально безпечно.
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ось ця ж новина за вчора ...а може хто на роботі був і не прочитав ? як при совку передачі вночі крутили для тих хто в другу зміну працював
Героям слава!!!
А-а-а, ви "знешкодили" її на землі, як вона долетіла, досягла цілі але ... не вибухнула. Як цей "подвиг" ще не прокоментував Зеленський у своєму черговому позачерговому відосіку?