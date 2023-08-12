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На Херсонщині знешкодили російську ракету "Точка-У", яка не здетонувала, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Херсонській області неподалік населеного пункту та важливих ліній комунікацій вибухотехніки знешкодили російську ракету "Точка-У", яка не здетонувала.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє поліція Херсонської області.

"Виявили нерозірвану російську ракету в полі неподалік одного з населених пунктів Чорнобаївської територіальної громади. Вибухотехніки встановили, що вона не здетонувала, а бойова частина залишилася неушкодженою", - йдеться у повідомленні.

Начальник вибухотехнічного відділу поліції Херсонської області Володимир Перепелиця розповів, що це ракета радянського зразка "Точка-У" з бойовою частиною у вигляді модифікованої авіаційної бомби. З урахуванням кута, під яким вона увійшла в землю, встановили, що пуск відбувся з тимчасово окупованих територій.

Вибухова хвиля від підриву цієї ракети мала бути дуже сильною. Ситуацію ускладнювала близькість важливих ліній комунікацій. Тому було прийняте рішення перевезти смертоносну знахідку для знищення в безпечніше місце.

Бойову частину закопали у котлован, аби ґрунт узяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися далеко. У результаті завдяки спільній злагодженій роботі вибухотехніків поліції Херсонщини та їхніх колег зі зведеного загону Управління вибухотехнічної служби Національної поліції за сприяння місцевої влади ракету успішно знешкодили максимально безпечно.

На Херсонщині знешкодили російську ракету Точка-У, яка не здетонувала, - Нацполіція 01
На Херсонщині знешкодили російську ракету Точка-У, яка не здетонувала, - Нацполіція 02
На Херсонщині знешкодили російську ракету Точка-У, яка не здетонувала, - Нацполіція 03

Автор: 

Нацполіція (15168) розмінування (989) Херсонська область (5756)


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оба-на , так вчора вечером ця новина була вже ...я вже думав що в мене дежа вю ...Цензор у вас там хтось верстку новин погоджує чи ви як узбек який грає на дорозі - що очі бачуть , про те й співає
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12.08.2023 06:58 Відповісти
Цензор дубль-два новина ...Можу ще лайфак дати ,відео будь-яке можна задом наперед показувати і також видавати за новину а користувачі не зрозуміють і якби робота зроблена



ось ця ж новина за вчора ...а може хто на роботі був і не прочитав ? як при совку передачі вночі крутили для тих хто в другу зміну працював
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12.08.2023 07:06 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.08.2023 07:33 Відповісти
"Виявили нерозірваною ... поблизу важливих ліній комунікації" - це не одне і те ж, що "знешкодили". Кому ви пудрите мізки? Ракету не збили, вона досягля цілі, упала, але не вибухнула.
А-а-а, ви "знешкодили" її на землі, як вона долетіла, досягла цілі але ... не вибухнула. Як цей "подвиг" ще не прокоментував Зеленський у своєму черговому позачерговому відосіку?
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12.08.2023 11:31 Відповісти
 
 