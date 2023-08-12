На Херсонщині знешкодили російську ракету "Точка-У", яка не здетонувала, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Херсонській області неподалік населеного пункту та важливих ліній комунікацій вибухотехніки знешкодили російську ракету "Точка-У", яка не здетонувала.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє поліція Херсонської області.

"Виявили нерозірвану російську ракету в полі неподалік одного з населених пунктів Чорнобаївської територіальної громади. Вибухотехніки встановили, що вона не здетонувала, а бойова частина залишилася неушкодженою", - йдеться у повідомленні.

Начальник вибухотехнічного відділу поліції Херсонської області Володимир Перепелиця розповів, що це ракета радянського зразка "Точка-У" з бойовою частиною у вигляді модифікованої авіаційної бомби. З урахуванням кута, під яким вона увійшла в землю, встановили, що пуск відбувся з тимчасово окупованих територій.

Вибухова хвиля від підриву цієї ракети мала бути дуже сильною. Ситуацію ускладнювала близькість важливих ліній комунікацій. Тому було прийняте рішення перевезти смертоносну знахідку для знищення в безпечніше місце.

Бойову частину закопали у котлован, аби ґрунт узяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися далеко. У результаті завдяки спільній злагодженій роботі вибухотехніків поліції Херсонщини та їхніх колег зі зведеного загону Управління вибухотехнічної служби Національної поліції за сприяння місцевої влади ракету успішно знешкодили максимально безпечно.





