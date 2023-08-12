Мережу борделів для іноземців, створену поліцейським, викрито в Одесі, - ДБР. ФОТОрепортаж
В Одесі правоохоронці викрили мережу будинків розпусти, яку організував співробітник поліції.
Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держбюро розслідувань.
За даними слідства, поліцейський з Одеси разом із шістьма спільниками створив мережу із шести борделів, де працювали більш як 20 жінок віком від 18 до 45 років. Орієнтувалися "заклади" переважно на іноземців.
Вартість "послуг" становила від 500 доларів за ніч, а щомісяця прибутки організаторів нелегального бізнесу сягали понад 30 тисяч доларів.
"Правоохоронцю та іншим учасникам угруповання повідомлено про підозру в сутенерстві та створенні й утриманні місць розпусти, вчинені з метою наживи, організованою групою (ч. 2 ст. 302 і ч. 3 ст. 303 КК)", - повідомили в ДБР. Санкція передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення фігуранта від посади.
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На Поскоте проживає багато угрофіннов - переселенцiв з Нечорнозем'я. Вони стабільно голосують, або за Голубєва (продуктові набори + безкоштовний ремонт даху), або за російськомовного мера, який платить пенсіонерам 100 гривень на хліб.
«Я напомню, что в биографии Геннадия Леонидовича есть как минимум три уголовных производства, в которых он был основным фигурантом. Речь о «деле Краяна», о недостоверных данных в декларации, а также о передачи аэропорта в частные руки. В каждом из этих дел Труханов вышел сухим из воды. Возможно, сейчас времена меняются не в лучшую для него сторону» - написала в своей статье: «Американцы ополчились на мэра Одессы?» пани Жанна Жукова. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SnffWHpFjg0
Он Південна Корея була окупована америкосами - а Північна "вільна".
Та й Японія, бідненька, програла війну Штатам...
Шо за дебил заплатит 500 долларов за тот пельмень.
Ось чому ми не в НАТО.
бизнес(сутенёрство) сядешь лет на 10,это торговля людьми называется.
Раньше таких в Одессе на пероне ж/д за пару бутылок пива предлагали.
не можуть менти кришувати проституцію, наркоту, розливайки, ринки, підпільні казино.....
наші мєнти самі чесні.
а за який хрін, утримувати сирітську хатинку в іспанії, та три гєліка?
його очололили чи ще ні?
Не хапати ж злочінців-бо самі і є злочинці
та й на фронт не хочеться