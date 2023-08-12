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Мережу борделів для іноземців, створену поліцейським, викрито в Одесі, - ДБР. ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці викрили мережу будинків розпусти, яку організував співробітник поліції.

Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держбюро розслідувань.

За даними слідства, поліцейський з Одеси разом із шістьма спільниками створив мережу із шести борделів, де працювали більш як 20 жінок віком від 18 до 45 років. Орієнтувалися "заклади" переважно на іноземців.

Вартість "послуг" становила від 500 доларів за ніч, а щомісяця прибутки організаторів нелегального бізнесу сягали понад 30 тисяч доларів.

"Правоохоронцю та іншим учасникам угруповання повідомлено про підозру в сутенерстві та створенні й утриманні місць розпусти, вчинені з метою наживи, організованою групою (ч. 2 ст. 302 і ч. 3 ст. 303 КК)", - повідомили в ДБР. Санкція передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення фігуранта від посади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві викрито сутенерів, які втягнули у заняття проституцією понад 100 жінок. ФОТОрепортаж

Мережу борделів для іноземців, створену поліцейським, викрито в Одесі, - ДБР 01
Мережу борделів для іноземців, створену поліцейським, викрито в Одесі, - ДБР 02
Мережу борделів для іноземців, створену поліцейським, викрито в Одесі, - ДБР 03

Автор: 

Одеса (5458) проституція (147) ДБР (3492)


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Топ коментарі
+51
Поліцейським більше нічим зайнятися, давно треба легалізувати проституцію, середньовіччя якесь.
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12.08.2023 07:49
+38
А чого тільки для іноземців? Може і я б коли зайшов
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12.08.2023 07:49
+33
Знову мусора, може їх замінити на військових з фронту? А мусорів - на фронт?
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12.08.2023 07:51
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Поліцейським більше нічим зайнятися, давно треба легалізувати проституцію, середньовіччя якесь.
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12.08.2023 07:49 Відповісти
всю злочинність в Одесі побороли, що від скуки самі стали злочинцями. ти підеш працювати в бордель, послуги надавати, дочку свою чи сестру відправиш? ні це звичайно особиста справа кожного.
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12.08.2023 08:00 Відповісти
не можеш побороти - очоль
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12.08.2023 08:22 Відповісти
Так він же й очолив
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12.08.2023 08:46 Відповісти
Якщо відправиш, то це вже може бути зовсім іншою справою і не проституцією, а торгівлею людьми чи примусом займатися проституцією. А якщо твоя донька чи сестра не краде, не вбиває людей, не продає Батьківщину оркам, не розводить інших на бабки, а чесно працює, навіть якщо у сфері інтим-послуг, то треба з шаною ставитися до працюючих людей і поважати будь-який вибір людини чесно заробляти собі на життя і такий вибір це дійсно особиста справа кожного
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12.08.2023 08:47 Відповісти
я його запитав, чи він піде працювати надавати послуги, всякі лигибити теж же люди теж послуги їм потрібні, примусова так кримінал, а коли дочку/сина в прокурватури прилаштовують - це торгівля людьми чи ні? і в кінці "ні це звичайно особиста справа кожного". хоче хтось працювати в борделі послуги, повне право.
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12.08.2023 09:52 Відповісти
Після знищення одеськими чиновниками блакитних ялинок біля ОДА, партію Труханова називають: «ДОВЕРЯЙ ДРОВАМ».

На Поскоте проживає багато угрофіннов - переселенцiв з Нечорнозем'я. Вони стабільно голосують, або за Голубєва (продуктові набори + безкоштовний ремонт даху), або за російськомовного мера, який платить пенсіонерам 100 гривень на хліб.

«Я напомню, что в биографии Геннадия Леонидовича есть как минимум три уголовных производства, в которых он был основным фигурантом. Речь о «деле Краяна», о недостоверных данных в декларации, а также о передачи аэропорта в частные руки. В каждом из этих дел Труханов вышел сухим из воды. Возможно, сейчас времена меняются не в лучшую для него сторону» - написала в своей статье: «Американцы ополчились на мэра Одессы?» пани Жанна Жукова. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SnffWHpFjg0
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12.08.2023 10:57 Відповісти
а чим їм ялинки не вгодили, бо з Канади? а все решта, це так по хрюцкі, їх треба депортувати всіх, було би краще відгеноцидити, але Європа і Америка не зрозуміє.
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12.08.2023 21:19 Відповісти
Дійсно. Твоя проміжність могла б приносити шекель у славу обраного народа закреслити державної митної служби. А так марнується біоресурс.
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12.08.2023 15:08 Відповісти
А чого тільки для іноземців? Може і я б коли зайшов
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12.08.2023 07:49 Відповісти
маєш лишні 500 зелених і не здаси контору?
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12.08.2023 08:23 Відповісти
То я так сказав. Я за 5 баксів горобця в полі заганяю
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12.08.2023 08:44 Відповісти
Грицько- я тебе "зайду"! Зараз же твоїй жінці зателефоную!
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12.08.2023 08:25 Відповісти
А звідки в тебе номер моєї жінки?
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12.08.2023 08:52 Відповісти
женыих всегда узнаёт последним!
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12.08.2023 09:49 Відповісти
это что б в тебе воспылала классовая ненависть!!!))))
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12.08.2023 09:32 Відповісти
500 баксів за кошовку на п'ятому десятку - це вже занадто.
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12.08.2023 10:01 Відповісти
Ну, Вы же тоже, наверное, не Бред Питт
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12.08.2023 10:41 Відповісти
Ну а ти, коли щось на базарі купуєш, відразу Ілля Мечников?
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12.08.2023 11:12 Відповісти
Виталик, а чего это ты мне тыкаешь? Я с тобой телят не пас.
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12.08.2023 14:25 Відповісти
Ваня, та я з тобою на одному гектарі срати не сяду ! Які теляти?
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12.08.2023 19:56 Відповісти
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12.08.2023 17:07 Відповісти
Та отож - дискримінація. Не патріот засновник.
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12.08.2023 12:59 Відповісти
Ну и кому они мешали?
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12.08.2023 07:50 Відповісти
не поділилися може
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12.08.2023 08:24 Відповісти
Знову мусора, може їх замінити на військових з фронту? А мусорів - на фронт?
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12.08.2023 07:51 Відповісти
Вони всю Україну здадуть під бордель для іноземців.
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12.08.2023 07:53 Відповісти
Так аби ж продали країну амерам...
Он Південна Корея була окупована америкосами - а Північна "вільна".

Та й Японія, бідненька, програла війну Штатам...
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12.08.2023 08:31 Відповісти
Корея не продавалась США, та і Японія також ні. А ці продадуться русні, бо крім москалів вони нікому не потрібні.
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12.08.2023 08:56 Відповісти
Нахрін вони там? Мізкі б декому замінити але немає, нажаль, такої функції.
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12.08.2023 12:08 Відповісти
Там широчезні заміновані лани....
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12.08.2023 20:37 Відповісти
Мда. Ні щоб узаконили все та легалізували. Нехай через богзна які складні норми та обмеження, но щоб було можливо законно. А так це лиш ще одна можливість для кришування, бандитизму та джерела корупції.
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12.08.2023 07:52 Відповісти
Може 500 гривен?
Шо за дебил заплатит 500 долларов за тот пельмень.
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12.08.2023 07:55 Відповісти
Так за ночь. Какой дебил платит за ночь? За час а если есть опция полчаса, так за пол. Но многие делают цену за полчаса на 10-20 процентов меньше чем за час. Так что херня. если 500 баксов, то час около 100, может меньше. Норм цена если девушки норм.
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12.08.2023 15:12 Відповісти
І чому я не здивована? Може тому,що їх міністр без моралі, це є на відео від його доньки, а співробітники просто беруть з нього приклад.
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12.08.2023 07:56 Відповісти
Як неочікувано
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12.08.2023 07:56 Відповісти
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12.08.2023 08:04 Відповісти
Типо, рядом пиЦейное заведение не тронули , бо за шмар исправно отстегивается (куда надо).
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12.08.2023 08:22 Відповісти
Тема сисег нираскрита((( давно пора вже легалізувати це природне явище... І канабіс, а горілку - тільки по рецепту.
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12.08.2023 07:56 Відповісти
По шортикам похоже что сутенёр в шоколадную дырочку сутенёрится 😂
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12.08.2023 07:57 Відповісти
Може, як в анекдоті у нього стартап. Бізнес треба розкручувати. Класики поки нема 😂😂😂
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12.08.2023 12:45 Відповісти
Ну да гомикам зеленый свет! Вкусить мужику сладостей продажной любви нельзя! Не справедливо!
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12.08.2023 08:02 Відповісти
У Європі це легальний бізнес.
Ось чому ми не в НАТО.
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12.08.2023 08:03 Відповісти
Это не бизнес в ЕС,а частное предпринимательство.Как раз за такой
бизнес(сутенёрство) сядешь лет на 10,это торговля людьми называется.
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12.08.2023 08:12 Відповісти
Это на первом фото,то за что надо 500 долларов платить,бомжихи с привоза?
Раньше таких в Одессе на пероне ж/д за пару бутылок пива предлагали.
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12.08.2023 08:09 Відповісти
Ви не розумієте, вона від слугі народа, - тому такий прайс(((
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12.08.2023 08:12 Відповісти
В плагиате на каазламордии поют в аналогичных случаях, мол , постой, паровоз , не стучите колеса. https://youtu.be/7JcoJEs3w3Y В оригинале же - это то ли питейное заведение, то ли будинок розспусти, но быстрее всего - это 2 в 1...
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12.08.2023 08:10 Відповісти
https://youtu.be/po9wc97FuYw А здесь вариант видения Дома восходящего солнца от забуханых Битлов.
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12.08.2023 08:16 Відповісти
https://youtu.be/hJWcc3gcV4Y by Shut Up & Kiss Me!
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12.08.2023 08:25 Відповісти
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12.08.2023 08:36 Відповісти
Поліцеиські накрили на сутенерстві поліцеиських а викривачів викриють другі поліцеиські -- біг по колу
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12.08.2023 08:12 Відповісти
Людина просто хотіла покращити трошки імідж нашої країни серед іноземців! Без державних грошей, на відміну ві бл***й з міністерства культури!
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12.08.2023 08:21 Відповісти
Людина бізнесмен, а ви так до нього... тьху на вас!
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12.08.2023 08:21 Відповісти
А бордель "Верховна Рада" хтось збирається викривати?
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12.08.2023 08:28 Відповісти
Якісь "жриці кохання" поношені й убиті як квартира в хрущовці! За що 500 доларів?
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12.08.2023 08:32 Відповісти
Может там какой-то ужасающий изврат, на который ни одна женщина не согласится, типа копрофилии. Украинские женщины лучшие в мире принцессы, поэтому они преодолеют любой вызов, любую планку.
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12.08.2023 09:22 Відповісти
Ні КацапаГаварящій, Кацапки заповнили собою всі порносайти й тут скорійше за все Кацапки з Українським паспортом.
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12.08.2023 12:13 Відповісти
Легалізувати та підтримати вітчизняного виробника. Щоб менше дівчат та жінок виїджало за кордон. Бо інакше як у сфері інтим-послуг так і у житті на одну жінку буде кілька чоловіків і решта залишиться одинокими та незадоленими. Треба берегти і не втрачати наше мохнате золото
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12.08.2023 08:38 Відповісти
Та пакистанцев завезём в Украину, они наших наташек утешат быстро. Ну и негров до кучи, у них большой черный хобот, наташи будут визжать от радости)
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12.08.2023 09:24 Відповісти
Ну і які паксистанці чи будь-які народи поїдуть у країну, де мало жінок? Фізично, математично мало, де їх не вистачає. Розумієш, про що я веду мову?
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12.08.2023 09:40 Відповісти
"Ваших" утєшат ?
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12.08.2023 14:56 Відповісти
актуальненько, смелые с женщинами бороться
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12.08.2023 08:40 Відповісти
Прям как в Латвии в 90-х. Тогда бывшие советские менты крышовали проституцию . Потом их разогнали и создали новую полицию , без советских
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12.08.2023 08:49 Відповісти
- Фима, вы знаете, я вчера таки сходил в новый публичный дом на Дерибасовской. Захожу, а там - две двери. На одной написано "Толстенькие", на другой "Худенькие". Ну вы же знаете, я люблю худеньких. Открываю, а там снова две двери: "Блондинки" и "Брюнетки". Ну вы же знаете, я люблю худеньких блондинок. Иду дальше, и снова две двери: "За деньги" и " Бесплатно". Вы же знаете, я люблю худеньких блондинок бесплатно. Открываю, - и я снова на Дерибасовской.
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12.08.2023 08:50 Відповісти
может создать штурмовые роты из полицейских?
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12.08.2023 08:58 Відповісти
От що влада робить! Забрала у чесного мусора надбавку у 30.000 грн, і він вимушений бордель відкрить...
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12.08.2023 08:59 Відповісти
Нацвелічайший випустить відос і познімає всіх начальників поліції і замінить їх своїми, точно так як зробив з воєнкомами.
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12.08.2023 09:13 Відповісти
В нашем городе лучшие в мире полицейские, и лучшие в мире женщины😍
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12.08.2023 09:18 Відповісти
Немає такого, скільки б ви себе не обманювали.
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12.08.2023 12:16 Відповісти
Цікаво, а поліцейскі-жінкі там теж бідробляли.
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12.08.2023 09:21 Відповісти
Ні, їх звідти набирають на службу, при виході на пенсію.....
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12.08.2023 09:57 Відповісти
Точно коли на пенсії? А це шо - https://www.youtube.com/watch?v=DcvgZQU7fsE https://www.youtube.com/watch?v=DcvgZQU7fsE

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12.08.2023 13:20 Відповісти
Это как с легализацией марихуаны. Вся прибыль идёт не в бюджет а вот таким мусорам.
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12.08.2023 09:35 Відповісти
Хто ж то зацікавлений щоб цю справу не легалізували?
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12.08.2023 09:38 Відповісти
Правоохоронці викрили правоохоронців. Поки що в нас таких нема, є мусора.
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12.08.2023 09:39 Відповісти
Кто-то в наказание предлагает его самого на швабру посадить, чтобы неповадно было.. )
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12.08.2023 09:42 Відповісти
Гребаний совок. В Украине секса нет, или там когось принуждали?
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12.08.2023 09:49 Відповісти
https://youtu.be/BbI2OpkAgRs Каарочи, Адесса (cтарая). .. - это крысятник и очаг распусты... БО КОГДА-ТО ЗАСЕЛЕНА БЫЛА КАААМИССАРАМИ И КАЦАПОЗЛЫДАРЯМИ. Существует же проект обновления центра Одессы (по периметру соблюдение архитектуры позапрошлых веков , в средине современные пятиэтажки, шобы не портили вид а-ля старины периметра, тобто чтобы их не было видно). при этом всех отпрысковсруцкага мига в центре расселить по всему периметру Одессы, шобы в центре воспрял наш дух. Кто не верит об этом проекте под зеленым сукном , обращается за деталями к пани Софии, она не даст соврать.
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12.08.2023 09:50 Відповісти
не може такого бути!
не можуть менти кришувати проституцію, наркоту, розливайки, ринки, підпільні казино.....
наші мєнти самі чесні.
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12.08.2023 10:05 Відповісти
Сделать надо проституцию законной. Если нельзя побороть то надо возглавить. Сделать шлюхе фоп, платить налоги, и счастливо заниматься сексом. А то весь мир шумит за деньги, но это противозаконно
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12.08.2023 10:06 Відповісти
Трава, проституция, эфтоназия, трансплантациях должны быть законны.
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12.08.2023 10:09 Відповісти
ага. отак просто і віддадуть свої надприбутки.
а за який хрін, утримувати сирітську хатинку в іспанії, та три гєліка?
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12.08.2023 10:24 Відповісти
А чому морди замилюєте? Мені завжди було цікаво подивитися на те, за що хтось платить $500 за ніч.
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12.08.2023 10:30 Відповісти
"Кому и кобыла невеста..."
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12.08.2023 10:34 Відповісти
а шо там з янтарним промислом?
його очололили чи ще ні?
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12.08.2023 10:33 Відповісти
Чомусь анекдот згадав. Прийшла жінка в будинок терпимості та заказала мужика, а за пів години три мужика видохлись. Жінка підняла крик, каже персоналу, щоб щось робили, а не то подасть до суду та вимагатиме штраф. Прибіг персонал до директора та каже, що робити? Прийдеться викликати Іван Івановича, каже директор. Лежить жінка на ліжку, заходить Іван Іванович, а на ньому весь одяг від Версаче та давай знімати одяг та викидати у вікно. Жінка каже, що перший раз бачить таке, щоб одяг від Версаче у вікно викидали. Знаєш, що мила, каже Іван Іванович, поки я кінчу, воно з моди вийде.
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12.08.2023 10:48 Відповісти
Контингент борделю піде працювати журналістами на телемарафон, а організаторів відправлять послами за кордон.
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12.08.2023 11:04 Відповісти
Хтось з них підмінить посла в Болгарії, а інших пошле Ермак до інших країн.
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12.08.2023 11:32 Відповісти
Тю,а чим же ще займатися поліціянту-ну можна ще наркотою торгувати
Не хапати ж злочінців-бо самі і є злочинці
та й на фронт не хочеться
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12.08.2023 12:40 Відповісти
Ото вже шерлоки , трясця їм, холмси, майже лестрейди...Ледацюги з ледацюг, людина легалізувала , можна сказати, а вони пхаються зі своїм чи ж не розслідуванням. Керівництву дибире не соромно? Роботи ж справжньої незміримо.
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12.08.2023 14:53 Відповісти
Ну яка ж ще мразота, крім мусорилова, може опікуватись безпекою дозвілля громадян в країні. УрЯ ! Паліцайська реформа в дії! Давайте ще щось з новин, про хохлоСкотт, з судової гілки Влади.
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12.08.2023 19:26 Відповісти
не понимал и не пойму за что там платить, чтоб ещё в эти помойные дыры что-то засовывать. Это ж себя не беречь и не уважать.
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13.08.2023 03:55 Відповісти
 
 