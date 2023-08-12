Мережу борделів для іноземців, створену поліцейським, викрито в Одесі, - ДБР. ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці викрили мережу будинків розпусти, яку організував співробітник поліції.

Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держбюро розслідувань.

За даними слідства, поліцейський з Одеси разом із шістьма спільниками створив мережу із шести борделів, де працювали більш як 20 жінок віком від 18 до 45 років. Орієнтувалися "заклади" переважно на іноземців.

Вартість "послуг" становила від 500 доларів за ніч, а щомісяця прибутки організаторів нелегального бізнесу сягали понад 30 тисяч доларів.

"Правоохоронцю та іншим учасникам угруповання повідомлено про підозру в сутенерстві та створенні й утриманні місць розпусти, вчинені з метою наживи, організованою групою (ч. 2 ст. 302 і ч. 3 ст. 303 КК)", - повідомили в ДБР. Санкція передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення фігуранта від посади.

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