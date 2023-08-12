В окупованому Маріуполі росіяни посилили перевірки населення, є зниклі люди, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

В окупованому Маріуполі російські загарбники посилили перевірки місцевого населення. Через це знову зникли люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу - околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті", - йдеться у повідомленні.

Окупанти під час так званих зачисток перевіряють місцеве населення, проводять обшуки та навіть роздягають людей.

"Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин - просто ротація Росгвардії та ФСБ… Нелюди. Просто Нелюди", - додав Андрющенко.

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