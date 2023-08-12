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В окупованому Маріуполі росіяни посилили перевірки населення, є зниклі люди, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

В окупованому Маріуполі російські загарбники посилили перевірки місцевого населення. Через це знову зникли люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу - околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті", - йдеться у повідомленні.

Окупанти під час так званих зачисток перевіряють місцеве населення, проводять обшуки та навіть роздягають людей.

"Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин - просто ротація Росгвардії та ФСБ… Нелюди. Просто Нелюди", - додав Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі російські військові заселяються у будинки, які призначені "під ремонт", — Андрющенко

В окупованому Маріуполі росіяни посилили перевірки населення, є зниклі люди, - Андрющенко 01
В окупованому Маріуполі росіяни посилили перевірки населення, є зниклі люди, - Андрющенко 02
В окупованому Маріуполі росіяни посилили перевірки населення, є зниклі люди, - Андрющенко 03
В окупованому Маріуполі росіяни посилили перевірки населення, є зниклі люди, - Андрющенко 04

Автор: 

Маріуполь (3231) репресії (1622) Андрющенко Петро (694)


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на всіх окупованих територіях так

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12.08.2023 10:03 Відповісти
так мобилизация же
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12.08.2023 10:26 Відповісти
так нема ж ніякої інформації, може вони там задоволені "руССкім міром" і щасливі...
З Маріуполем зв'язку нема, хоч би один дав інтерв'ю і розказав за жизнь...

Он на фотці про Генічеськ всі люди безмежно щасливі
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12.08.2023 11:38 Відповісти
 
 