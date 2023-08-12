В окупованому Маріуполі росіяни посилили перевірки населення, є зниклі люди, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
В окупованому Маріуполі російські загарбники посилили перевірки місцевого населення. Через це знову зникли люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу - околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті", - йдеться у повідомленні.
Окупанти під час так званих зачисток перевіряють місцеве населення, проводять обшуки та навіть роздягають людей.
"Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин - просто ротація Росгвардії та ФСБ… Нелюди. Просто Нелюди", - додав Андрющенко.
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З Маріуполем зв'язку нема, хоч би один дав інтерв'ю і розказав за жизнь...
Он на фотці про Генічеськ всі люди безмежно щасливі