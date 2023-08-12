Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів, 2 людей загинуло, один чоловік поранений

Протягом минулої доби 12 серпня під ворожим вогнем опинилися 5 громад Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку у Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 3 будинки і будівлю агропідприємства. Під обстрілами — Велика Новосілка і Благодатне.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 10 будинків: 8 у Торецьку і 2 у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та промислову споруду.

На Лисичанському напрямку у Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 5 будинків. У Званівці пошкоджено 5 будинків. У Ямполі Лиманської громади пошкоджено 3 будинки", - зазначає Кириленко.

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"Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 2 загиблих і 1 пораненого. Докладніше дивіться на інфографіці". - зауважив Кириленко.









