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Воїн-доброволець із Запоріжжя Сергій Галаган помер у віці 37 років після кількох поранень. ФОТО

Ветеран АТО із Запоріжжя Сергій Тіунов оприлюднив інформацію про смерть воїна-добровольця Сергія Галагана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Тіунов зазначив: "Помер воїн. Він пішов добровольцем у Запорізьку ТрО в березні 2022 р. Весь цей час в окопах на самому передку. Дві вибухові травми, бойова травма з переламом кінцівки. Коли стало зовсім погано зі здоров'ям, попросився на ВЛК. Приіхав до дому і вночі помер. Зупинилося серце. У 37 років. Сергій Галаган. Він до мобілізаціі навіть не був на військовому обліку, але прийшла біда, і генетична память спадкового козака відправила його на війну. Він не зганьбив свій рід галаганів-козаків. Почивай з миром, воїне. Ти зробив все що зміг!"

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Воїн-доброволець із Запоріжжя Сергій Галаган помер у віці 37 років після кількох поранень 01

Автор: 

Запоріжжя (2268) смерть (6750) добровольці (919)


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Топ коментарі
+39
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині Сергія 😪😪😪
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12.08.2023 12:19
+20
Номер карти б виклали для допомоги родині воїна .
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12.08.2023 12:17
+13
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.08.2023 12:27
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Номер карти б виклали для допомоги родині воїна .
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12.08.2023 12:17 Відповісти
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині Сергія 😪😪😪
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12.08.2023 12:19 Відповісти
😢😢😢😢😢
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12.08.2023 12:24 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.08.2023 12:27 Відповісти
А молодчики от 18-25 прохлаждаются в теньку, слушают моргенчлена и инстасобаку. Ну да, пусть "деды" воюют... я тоже дед, увы, как этот парень
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12.08.2023 12:35 Відповісти
А по-твоему, умертвлять - так всех ?)
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12.08.2023 12:38 Відповісти
"Умєртвлять" - ні. Стерилізувати - так. Щоб бидло не розмножувалося.
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12.08.2023 12:42 Відповісти
И разумеется кто быдло а кто нет - будешь решать именно ТЫ?)

А если допустим принять законопроект о стерилизации быдла, чтобы не размножалось, но определять быдло будет Ермак с Зелей - согласишься ?
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12.08.2023 12:56 Відповісти
Я свое отскакал уже на дискаче под ревас с екстези под драм енд бас со шмарами до четырьох утра. закрыть нахер эти богодельни к херам. нету там ничего хорошего!!!
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12.08.2023 12:50 Відповісти
И что это даст, кроме недопоступления денег в местные бюджеты, и сьезжающей набекрень психики тех, кого по тем или иным причинам не взяли, и им некуда деть энергию ?

Ну будут бухать, насиловать, грабить, разбивать.

Ты вроде свое уже отскакал, но так ничему и не научился.
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12.08.2023 12:54 Відповісти
Не всі, у були знайомі й 21, 26 років яких забрала ця війна, тут справа у вихованні та навколишній ситуації!
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14.08.2023 09:31 Відповісти
Спочивай з миром, український Воїне!
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12.08.2023 12:39 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Сергія до Царства Небесного, бо немає більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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12.08.2023 12:40 Відповісти
Спочивай з миром.
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12.08.2023 12:41 Відповісти
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12.08.2023 12:54 Відповісти
Вічна пам"ять Герою! Співчуття родині. ((( Небо забирає кращих.
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12.08.2023 13:01 Відповісти
Шана 🇺🇦
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12.08.2023 13:28 Відповісти
Дякуємо, Воїне за те, що ми живі. Пробач. Вічна пам'ять.
Ганьба всім тиловим щурам/чоловікам.
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12.08.2023 13:31 Відповісти
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12.08.2023 13:34 Відповісти
Сум((( Довго Україна потім буде оговтуватися від ціе навали кацвпо-орди...Ідуть сьогодні найкращі -найкращий Український генофонд..., путлер же навпаки - знищуе свою кінчену біомасу, натомість вивозить в орду сотні тисяч наших дітей/молодь....
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12.08.2023 14:19 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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12.08.2023 14:49 Відповісти
коли стало зовсім погано попросився на ВЛК, чи "відпустили на ВЛК", коли вже стало зовсім погано (щоб не треба було писати купу пояснювальних а ще платити компенсації за загиблого)?
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12.08.2023 17:02 Відповісти
Вечная память павшим героям защитникам УКРАИНЫ!
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12.08.2023 19:06 Відповісти
 
 