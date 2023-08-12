Воїн-доброволець із Запоріжжя Сергій Галаган помер у віці 37 років після кількох поранень. ФОТО
Ветеран АТО із Запоріжжя Сергій Тіунов оприлюднив інформацію про смерть воїна-добровольця Сергія Галагана.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Тіунов зазначив: "Помер воїн. Він пішов добровольцем у Запорізьку ТрО в березні 2022 р. Весь цей час в окопах на самому передку. Дві вибухові травми, бойова травма з переламом кінцівки. Коли стало зовсім погано зі здоров'ям, попросився на ВЛК. Приіхав до дому і вночі помер. Зупинилося серце. У 37 років. Сергій Галаган. Він до мобілізаціі навіть не був на військовому обліку, але прийшла біда, і генетична память спадкового козака відправила його на війну. Він не зганьбив свій рід галаганів-козаків. Почивай з миром, воїне. Ти зробив все що зміг!"
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+39 Amber
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