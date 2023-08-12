Надзвичайники ліквідували пожежу після обстрілу росіянами міста Оріхів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Працівники ДСНС ліквідували пожежу в багатоповерхівці, яка виникла внаслідок ранкового обстрілу авіабомбами Оріхова в Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє у телеграмі.

"12 серпня внаслідок ворожого обстрілу в місті Оріхів сталася пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять 2 квартири на третьому поверсі будівлі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на загальній площі 90 кв.м. Внаслідок події ніхто не постраждав. Від ГУ ДСНС залучалося 9 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову на Запоріжжі: двоє людей загинуло, 12 осіб поранено (оновлено)







