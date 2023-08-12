Надзвичайники ліквідували пожежу після обстрілу росіянами міста Оріхів, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Працівники ДСНС ліквідували пожежу в багатоповерхівці, яка виникла внаслідок ранкового обстрілу авіабомбами Оріхова в Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє у телеграмі.
"12 серпня внаслідок ворожого обстрілу в місті Оріхів сталася пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять 2 квартири на третьому поверсі будівлі", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на загальній площі 90 кв.м. Внаслідок події ніхто не постраждав. Від ГУ ДСНС залучалося 9 рятувальників та 2 одиниці техніки.
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