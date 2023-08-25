Окупанти вночі били з "Граду" та важкої артилерії по Нікопольщині, без постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено підприємство та газопровід.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі агресор бив по Нікопольщині. Цілив з "Граду" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин. Вранці російська армія знову атакувала місто. А ще – Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також у Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід.

Вночі захисники з ПВК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі.

Всюди минулося без загиблих та постраждалих, додає Лисак.

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