Окупанти вночі били з "Граду" та важкої артилерії по Нікопольщині, без постраждалих. ФОТОрепортаж
Російські загарбники вночі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено підприємство та газопровід.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі агресор бив по Нікопольщині. Цілив з "Граду" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин. Вранці російська армія знову атакувала місто. А ще – Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Також у Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід.
Вночі захисники з ПВК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі.
Всюди минулося без загиблих та постраждалих, додає Лисак.
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