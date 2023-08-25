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Трампа заарештували й відпустили під заставу в $200 тис. У в’язниці він пробув 20 хвилин. ФОТО

Колишній президент США Дональд Трамп пройшов у в’язниці округу Фултон, штат Джорджія, формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори. Його звільнили під заставу у $200 тисяч.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

Трампа тимчасово заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон. У в'язниці експрезидента США обшукали, сфотографували та взяли відбитки пальців.

Згідно з записами, Трамп має зріст 6 футів 3 дюйми і важить 215 фунтів, у нього блакитні очі та світле або світло-руде волосся.

Читайте: На "після виборів": Адвокати Трампа просять перенести суд над експрезидентом США на 2026 рік

Трампа заарештували й відпустили під заставу в $200 тис. У в’язниці він пробув 20 хвилин 01

В ізоляторі Трамп перебував близько 20 хвилин. Після цього його кортеж попрямував до міжнародного аеропорту Гартсфілд-Джексон в Атланті.

Зазначається, що процедура арешту була швидкою, оскільки раніше Трамп і його адвокати уклали зі слідством угоду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Він погодився на заставу в розмірі $200 тисяч.

Також читайте: Трампу та ще 18 особам висунуто звинувачення у четвертій кримінальній справі про спробу фальсифікації виборів, - NBC

Умови звільнення, зокрема, передбачають, що експрезидент не може використовувати соціальні мережі для нападів на співобвинувачених і свідків.

Нагадаємо, колишнього президента США Дональда Трампа звинуватили у справі про штурм Капітолія. Його обвинувачують у змові для введення в оману США, перешкоджанні розслідуванні та змові з метою порушення прав. За словами експрезидента, йому може загрожувати до 561 року ув’язнення.

У червні у Флориді Трампу було висунуто обвинувачення за 37 пунктами щодо неналежного поводження з таємними документами.

Він не визнав своєї провини за звинуваченнями у справі про штурм Капітолія, як і за двома попередніми кримінальними справами.

Автор: 

арешт (2523) США (22799) Трамп Дональд (5619) запобіжний захід (487)


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Топ коментарі
+14
І тоді США капець. Бо помста егоїста за особисті образи - страшна.
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25.08.2023 09:30
+11
победа Трампа критически важна для Путина, кремлеботы активно топят за этого преступника во всех соцсетях
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25.08.2023 09:53
+6
20 минут в тюрьме - всё, уже сидевший. ЗЭК.
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25.08.2023 09:23
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Вован Кремлівський уважно вивчає походеньки Трампа, може згодитись. Не допоможе.

Русский бунт - бессмысленный и беспощадный.
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25.08.2023 09:01 Відповісти
Мда, нашим коррупционеров такие скорости недосягаемые.
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25.08.2023 09:03 Відповісти
Так нашим і стільки років ''відсидки'' недосяжна.
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25.08.2023 09:12 Відповісти
Років "відсидки" сильно сказано. З вищих ешелонів влади за корупцію чи хабарництво хтось "сидить" реальний термін? Може пропустив.
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25.08.2023 09:26 Відповісти
новий герой Америки..., він приречений виграти вибори, бунтівник проти самого устрою, завдяки якому він може виграти другий президентський термін..., яка іронія...
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25.08.2023 09:06 Відповісти
І тоді США капець. Бо помста егоїста за особисті образи - страшна.
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25.08.2023 09:30 Відповісти
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25.08.2023 09:18 Відповісти
''Трампдзилла'')
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25.08.2023 09:29 Відповісти
20 минут в тюрьме - всё, уже сидевший. ЗЭК.
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25.08.2023 09:23 Відповісти
С И Д Е Л Е Ц
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25.08.2023 10:48 Відповісти
Чудово. Там недоторканих нема. А у нас любий дрібний чиновник чи держслужбовець ходить, - пальці веєром.
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25.08.2023 09:25 Відповісти
Теперь может рассказывать всем, что "сидел"))))
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25.08.2023 09:25 Відповісти
Відсунули Трампа від соцмереж.
Розумно. Для Байдена.
Однак. Сумніваюсь , що це йому допоможу для досягнення мети стати президентом у друге.
І якщо у 24 році президентом стане Трамп , то що перешкодить йому себе амністувати , а сімейку Байденів загнати до буцигарні?
Да ніщо.
У Байдена є тільки один рятівний шанс. Це перемога України у війні.
А для цього треба більше зброї. Літаки , ракети , гвинтокрили.
Ну і везіння. Що в США буде економічне зростання , та дешевий бензин та дизпаливо.
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25.08.2023 09:27 Відповісти
Якраз в соцмережі вже опублікував фото з тюрми,яке буде рекламою в гонці(якщо допустять)там відкопали якусь *древню* поправку.
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25.08.2023 10:42 Відповісти
"то що перешкодить йому себе амністувати , а сімейку Байденів загнати до буцигарні?"

закони.
Бо ви якось кацапію і США переплутали.
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25.08.2023 10:55 Відповісти
Трамп може помилувати самого себе наприкінці президенства, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп може помилувати себе і членів своєї сім'ї в останні дні свого президентства

https://www.depo.ua/ukr Головна

8 січня 2021 11:45

Про це пише The New York Times, передає Depo.ua.

Як свідчать дані видання, Трамп вже підіймав це питання у близькому колі своїх помічників та юристів.

Президент США вивчав можливість помилування для членів своєї родини, в тому числі для своїх синів: Дональда Трампа молодшого, Еріка Трампа і дочки Іванки Трамп.

Таким чином Трамп хоче спробувати захистити себе від можливого судового переслідування після завершення його президентського терміну.

Проте, як зазначають експерти, такий крок може стати небезпечним прецедентом, який продемонструє перевагу глави держави над законом.
https://www.ukr.net/
https://www.depo.ua/ukr
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26.08.2023 10:43 Відповісти
не може по всім справам, це застаріла інфа .Я нижче написав
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26.08.2023 21:05 Відповісти
По справі у Джорджіїї, він не зможе сам себе амністувати)
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25.08.2023 16:18 Відповісти
А що там за справа? У Джорджії.
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26.08.2023 12:35 Відповісти
Спроба вплинути на вибори в Джоржії за допомогою організованої злочинної групи)

На відміну від інших справ- це процесс штату, а не федеральний, тому президент не може амністувати.
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26.08.2023 21:04 Відповісти
Підняли рейтинг рудому. Його лохотрат поважає бувалих пацанів.
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25.08.2023 09:27 Відповісти
561 лет за штурм Капитолия.) С американской пандой шутки плохи.
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25.08.2023 09:32 Відповісти
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25.08.2023 09:43 Відповісти
победа Трампа критически важна для Путина, кремлеботы активно топят за этого преступника во всех соцсетях
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25.08.2023 09:53 Відповісти
Вован Х. зробив його президентом у 2016-му, і йому це достеменно відомо.

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25.08.2023 13:03 Відповісти
Цирк і вистава.
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25.08.2023 10:03 Відповісти
Всьо, "утро в хату", "нізабуду мать родную"... Трамп тепер сідєвший .. за нього тепер вся кацапія проголосує
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25.08.2023 10:54 Відповісти
Згідно з третім пунктом 14-ї поправки до Конституції США, особа визнана винною в «заколоті» або «повстанні», може бути позбавлена права балотуватися на пост президента.
Це положення спочатку було розроблено, щоб не дозволити членам повстанської Конфедерації обіймати посади після громадянської війни в США 1861-65 років. Пункт не застосовували більше століття.
Ліберальні групи, такі як Mi Familia Vota і Free Speech for People, тиснуть на штати, щоб дискваліфікувати Трампа відповідно до 14-ї поправки. Вони стверджують, що Трамп спровокував повстання проти Сполучених Штатів 6 січня 2021 року, коли група його прихильників увірвалася в Капітолій США, щоб перешкодити Конгресу затвердити перемогу Джо Байдена.
Пізніше Трампу оголосили імпічмент за підбурювання, але Сенат США його виправдав.
Жодне з інших кримінальних звинувачень проти Трампа не стосується участі в заколоті чи повстанні, що формально дає йому право балотуватись в 2024 році на посаду президента США.
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25.08.2023 11:00 Відповісти
Штурм Капітолія і справа у Джорджії підходять під визначення заколоту або повстання, але Трамп буде оскаржувати у Верховному суді, де він поставив своїх людей, коли він був президентом.
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25.08.2023 16:20 Відповісти
Якщо Байден не закінчить війну в Україні перемогою до виборів, Трамп або його креатура на темі війни виграють вибори. Час вже поспішати, якщо Байден хоче перемоги на виборах.
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25.08.2023 11:35 Відповісти
Тема войны в Украине занимает примерно сто сорок шестое место в предвыборной гонке в США.
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25.08.2023 15:03 Відповісти
 
 