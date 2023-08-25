Трампа заарештували й відпустили під заставу в $200 тис. У в’язниці він пробув 20 хвилин. ФОТО

Колишній президент США Дональд Трамп пройшов у в’язниці округу Фултон, штат Джорджія, формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори. Його звільнили під заставу у $200 тисяч.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

Трампа тимчасово заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон. У в'язниці експрезидента США обшукали, сфотографували та взяли відбитки пальців.

Згідно з записами, Трамп має зріст 6 футів 3 дюйми і важить 215 фунтів, у нього блакитні очі та світле або світло-руде волосся.

Читайте: На "після виборів": Адвокати Трампа просять перенести суд над експрезидентом США на 2026 рік

В ізоляторі Трамп перебував близько 20 хвилин. Після цього його кортеж попрямував до міжнародного аеропорту Гартсфілд-Джексон в Атланті.

Зазначається, що процедура арешту була швидкою, оскільки раніше Трамп і його адвокати уклали зі слідством угоду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Він погодився на заставу в розмірі $200 тисяч.

Також читайте: Трампу та ще 18 особам висунуто звинувачення у четвертій кримінальній справі про спробу фальсифікації виборів, - NBC

Умови звільнення, зокрема, передбачають, що експрезидент не може використовувати соціальні мережі для нападів на співобвинувачених і свідків.

Нагадаємо, колишнього президента США Дональда Трампа звинуватили у справі про штурм Капітолія. Його обвинувачують у змові для введення в оману США, перешкоджанні розслідуванні та змові з метою порушення прав. За словами експрезидента, йому може загрожувати до 561 року ув’язнення.

У червні у Флориді Трампу було висунуто обвинувачення за 37 пунктами щодо неналежного поводження з таємними документами.

Він не визнав своєї провини за звинуваченнями у справі про штурм Капітолія, як і за двома попередніми кримінальними справами.