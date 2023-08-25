Трампа заарештували й відпустили під заставу в $200 тис. У в’язниці він пробув 20 хвилин. ФОТО
Колишній президент США Дональд Трамп пройшов у в’язниці округу Фултон, штат Джорджія, формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори. Його звільнили під заставу у $200 тисяч.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.
Трампа тимчасово заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон. У в'язниці експрезидента США обшукали, сфотографували та взяли відбитки пальців.
Згідно з записами, Трамп має зріст 6 футів 3 дюйми і важить 215 фунтів, у нього блакитні очі та світле або світло-руде волосся.
В ізоляторі Трамп перебував близько 20 хвилин. Після цього його кортеж попрямував до міжнародного аеропорту Гартсфілд-Джексон в Атланті.
Зазначається, що процедура арешту була швидкою, оскільки раніше Трамп і його адвокати уклали зі слідством угоду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Він погодився на заставу в розмірі $200 тисяч.
Умови звільнення, зокрема, передбачають, що експрезидент не може використовувати соціальні мережі для нападів на співобвинувачених і свідків.
Нагадаємо, колишнього президента США Дональда Трампа звинуватили у справі про штурм Капітолія. Його обвинувачують у змові для введення в оману США, перешкоджанні розслідуванні та змові з метою порушення прав. За словами експрезидента, йому може загрожувати до 561 року ув’язнення.
У червні у Флориді Трампу було висунуто обвинувачення за 37 пунктами щодо неналежного поводження з таємними документами.
Він не визнав своєї провини за звинуваченнями у справі про штурм Капітолія, як і за двома попередніми кримінальними справами.
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Русский бунт - бессмысленный и беспощадный.
Розумно. Для Байдена.
Однак. Сумніваюсь , що це йому допоможу для досягнення мети стати президентом у друге.
І якщо у 24 році президентом стане Трамп , то що перешкодить йому себе амністувати , а сімейку Байденів загнати до буцигарні?
Да ніщо.
У Байдена є тільки один рятівний шанс. Це перемога України у війні.
А для цього треба більше зброї. Літаки , ракети , гвинтокрили.
Ну і везіння. Що в США буде економічне зростання , та дешевий бензин та дизпаливо.
закони.
Бо ви якось кацапію і США переплутали.
Президент США Дональд Трамп може помилувати себе і членів своєї сім'ї в останні дні свого президентства
https://www.depo.ua/ukr Головна
8 січня 2021 11:45
Про це пише The New York Times, передає Depo.ua.
Як свідчать дані видання, Трамп вже підіймав це питання у близькому колі своїх помічників та юристів.
Президент США вивчав можливість помилування для членів своєї родини, в тому числі для своїх синів: Дональда Трампа молодшого, Еріка Трампа і дочки Іванки Трамп.
Таким чином Трамп хоче спробувати захистити себе від можливого судового переслідування після завершення його президентського терміну.
Проте, як зазначають експерти, такий крок може стати небезпечним прецедентом, який продемонструє перевагу глави держави над законом.
https://www.ukr.net/
https://www.depo.ua/ukr
На відміну від інших справ- це процесс штату, а не федеральний, тому президент не може амністувати.
Це положення спочатку було розроблено, щоб не дозволити членам повстанської Конфедерації обіймати посади після громадянської війни в США 1861-65 років. Пункт не застосовували більше століття.
Ліберальні групи, такі як Mi Familia Vota і Free Speech for People, тиснуть на штати, щоб дискваліфікувати Трампа відповідно до 14-ї поправки. Вони стверджують, що Трамп спровокував повстання проти Сполучених Штатів 6 січня 2021 року, коли група його прихильників увірвалася в Капітолій США, щоб перешкодити Конгресу затвердити перемогу Джо Байдена.
Пізніше Трампу оголосили імпічмент за підбурювання, але Сенат США його виправдав.
Жодне з інших кримінальних звинувачень проти Трампа не стосується участі в заколоті чи повстанні, що формально дає йому право балотуватись в 2024 році на посаду президента США.