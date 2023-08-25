Зранку росіяни вдарили ракетою по околицях Краматорської громади, 5 людей зазнали поранень у Кураховому на Донеччині. ФОТОрепортаж
Протягом доби окупанти поранили 6 жителів Донеччини.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зранку росіяни вдарили ракетою по околицях Малотаранівки Краматорської громади — без жертв і руйнувань. На Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару і 29 артобстрілів. Двічі обстріляна Максимівка, у Новоукраїнці пошкоджено будинок", - йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку 5 людей поранено у Кураховому — пошкоджено 5 багатоповерхівок, крамницю й адмінбудівлю.
На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Щербинівці Торецької громади, ще 2 будинки — у Часовоярській громаді.
"На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Сіверську, зафіксовано 5 обстрілів Лиманської громади", - додав Кириленко.
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