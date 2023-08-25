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Наслідки обстрілу с. Подоли на Харківщині: Поранено чоловіка, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу села Подоли на Харківщині поранення дістав чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Близько 6:50 російські військові обстріляли с. Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з РСЗВ.

Поранення дістав місцевий житель, його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки.

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Наслідки обстрілу с. Подоли на Харківщині: Поранено чоловіка, пошкоджено будинки 01
Наслідки обстрілу с. Подоли на Харківщині: Поранено чоловіка, пошкоджено будинки 02
Наслідки обстрілу с. Подоли на Харківщині: Поранено чоловіка, пошкоджено будинки 03
Наслідки обстрілу с. Подоли на Харківщині: Поранено чоловіка, пошкоджено будинки 04
Наслідки обстрілу с. Подоли на Харківщині: Поранено чоловіка, пошкоджено будинки 05

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054)


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25.08.2023 10:35 Відповісти
 
 