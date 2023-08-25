Наслідки обстрілу с. Подоли на Харківщині: Поранено чоловіка, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу села Подоли на Харківщині поранення дістав чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Близько 6:50 російські військові обстріляли с. Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з РСЗВ.

Поранення дістав місцевий житель, його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки.

Читайте: Зранку росіяни вдарили ракетою по околицях Краматорської громади, 5 людей зазнали поранень у Кураховому на Донеччині. ФОТОрепортаж









