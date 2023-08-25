Наслідки обстрілу с. Подоли на Харківщині: Поранено чоловіка, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілу села Подоли на Харківщині поранення дістав чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Близько 6:50 російські військові обстріляли с. Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з РСЗВ.
Поранення дістав місцевий житель, його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки.
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показати весь коментар25.08.2023 10:35 Відповісти Мені подобається 0
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