"Вектор-оптична лабораторія" оголосила збір на ремонт 200 дронів та приладів нічного бачення для ЗСУ: розіграш рукавички з автографом Усика. ФОТО

Команда "Вектор-оптична лабораторія" відкрила збір на ремонт 200 дронів, тепловізорів, квадрокоптерів та приладів нічного бачення для українських захисників. Випадковим чином буде розіграна рукавичка з автографом українського боксера Олександра Усика серед усіх, хто задонатить від 240 грн.

Про це написав співзасновник благодійної організації Ігор Федірко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відправ ворога у нокаут! Олександра Усика неможливо перемогти, так само як і українців. Але кожному з непереможних героїв потрібна підтримка і надійний тил. Тому сьогодні ми продаємо рукавичку легендарного Олександра Усика, для того, щоб забезпечити ремонт оптико-електронної техніки і квадрокоптерів для наших непереможних героїв-воїнів Сил безпеки та оборони України, яким ми завдячуємо за саму можливість відсвяткувати прийдешній День Незалежності.

Команда Вектор-оптична лабораторія безперервно працює над підвищенням технологічної переваги українського війська над загарбником. Ми ремонтуємо "поранені" прилади та повертаємо їх на фронт, де вони допомагають нищити ворога у вправних руках наших військових.

Мета: 1 500 000 гривень на ремонт 200 дронів/тепловізорів/приладів нічного бачення. Це означає, що коштовні прилади будуть відновлені лише за 7 500 гривень

Давайте разом відправимо цю орду в нокаут!

1. Зробіть внесок від 240 грн за реквізитами нижче.

2. Обов’язково вкажіть в коментарях до платежу свій номер телефона або електронну пошту.

3. Чим більше донат, тим більше шансів на виграш(240 грн=1 шанс, 2400грн=10 шансів)

4. Поставте "+" в коментарях до цього посту.

5. 30 серпня 15:00 на сторінці VOL у Facebook серед всіх благодійників ми розіграємо рукавицю з автографом Олександра Усика за допомогою Random.org

У визначений день зустрінемось в найкрутішому місці Win Bar - Винний бар та віддамо цінний дарунок

Низький уклін всім хто допомагає захищати Україну. До Перемоги.

Реквізити для благодійних внесків:

Для пожертв з будь-яких карток

https://pay.fondy.eu/s/MOacIM8Hs

Для пожертв з карт ПриватБанку:

https://bit.ly/3JjRTLW

МоноБанка:

https://send.monobank.ua/jar/8j9YqYG4yX

PayPal:

[email protected]

Для пожертв за реквізитами:

БО "БФ "ВОЛОНТЕРСЬКА ОПТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"

ЄДРПОУ 44764422

UA373052990000026009031609786

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)

Призначення платежів: БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК", - йдеться в повідомленні.