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"Вектор-оптична лабораторія" оголосила збір на ремонт 200 дронів та приладів нічного бачення для ЗСУ: розіграш рукавички з автографом Усика. ФОТО

Команда "Вектор-оптична лабораторія" відкрила збір на ремонт 200 дронів, тепловізорів, квадрокоптерів та приладів нічного бачення для українських захисників. Випадковим чином буде розіграна рукавичка з автографом українського боксера Олександра Усика серед усіх, хто задонатить від 240 грн.

Про це написав співзасновник благодійної організації Ігор Федірко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відправ ворога у нокаут! Олександра Усика неможливо перемогти, так само як і українців. Але кожному з непереможних героїв потрібна підтримка і надійний тил. Тому сьогодні ми продаємо рукавичку легендарного Олександра Усика, для того, щоб забезпечити ремонт оптико-електронної техніки і квадрокоптерів для наших непереможних героїв-воїнів Сил безпеки та оборони України, яким ми завдячуємо за саму можливість відсвяткувати прийдешній День Незалежності.

Команда Вектор-оптична лабораторія безперервно працює над підвищенням технологічної переваги українського війська над загарбником. Ми ремонтуємо "поранені" прилади та повертаємо їх на фронт, де вони допомагають нищити ворога у вправних руках наших військових.

Вектор-оптична лабораторія оголосила збір на ремонт 200 дронів та приладів нічного бачення для ЗСУ: розіграш рукавички з автографом Усика 01Мета: 1 500 000 гривень на ремонт 200 дронів/тепловізорів/приладів нічного бачення. Це означає, що коштовні прилади будуть відновлені лише за 7 500 гривень Вектор-оптична лабораторія оголосила збір на ремонт 200 дронів та приладів нічного бачення для ЗСУ: розіграш рукавички з автографом Усика 02

Давайте разом відправимо цю орду в нокаут!

1. Зробіть внесок від 240 грн за реквізитами нижче.

2. Обов’язково вкажіть в коментарях до платежу свій номер телефона або електронну пошту.

3. Чим більше донат, тим більше шансів на виграш(240 грн=1 шанс, 2400грн=10 шансів)

4. Поставте "+" в коментарях до цього посту.

5. 30 серпня 15:00 на сторінці VOL у Facebook серед всіх благодійників ми розіграємо рукавицю з автографом Олександра Усика за допомогою Random.org

У визначений день зустрінемось в найкрутішому місці Win Bar - Винний бар та віддамо цінний дарунок

Низький уклін всім хто допомагає захищати Україну. До Перемоги.

Реквізити для благодійних внесків:

Вектор-оптична лабораторія оголосила збір на ремонт 200 дронів та приладів нічного бачення для ЗСУ: розіграш рукавички з автографом Усика 03Для пожертв з будь-яких карток

https://pay.fondy.eu/s/MOacIM8Hs

Вектор-оптична лабораторія оголосила збір на ремонт 200 дронів та приладів нічного бачення для ЗСУ: розіграш рукавички з автографом Усика 03Для пожертв з карт ПриватБанку:

https://bit.ly/3JjRTLW

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https://send.monobank.ua/jar/8j9YqYG4yX

Вектор-оптична лабораторія оголосила збір на ремонт 200 дронів та приладів нічного бачення для ЗСУ: розіграш рукавички з автографом Усика 03PayPal:

[email protected]

Вектор-оптична лабораторія оголосила збір на ремонт 200 дронів та приладів нічного бачення для ЗСУ: розіграш рукавички з автографом Усика 03Для пожертв за реквізитами:

БО "БФ "ВОЛОНТЕРСЬКА ОПТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"

ЄДРПОУ 44764422

UA373052990000026009031609786

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)

Призначення платежів: БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК", - йдеться в повідомленні.

Вектор-оптична лабораторія оголосила збір на ремонт 200 дронів та приладів нічного бачення для ЗСУ: розіграш рукавички з автографом Усика 08

Автор: 

благодійність (569) військовий збір (42)


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Топ коментарі
+16
Усіка ???
Того що в Лаврі з російськими попами серед мощів духовно очищався ?
Ні. Дякую.
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25.08.2023 12:14
+10
Вас ніхто не змушує брати ту рукавичку. Тут головне - підтримка ЗСУ.
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25.08.2023 12:17
+7
а де 42 млрд із бюджету, вже в офшорах?
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25.08.2023 12:10
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а де 42 млрд із бюджету, вже в офшорах?
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25.08.2023 12:10 Відповісти
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25.08.2023 12:14 Відповісти
Усіка ???
Того що в Лаврі з російськими попами серед мощів духовно очищався ?
Ні. Дякую.
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25.08.2023 12:14 Відповісти
Вас ніхто не змушує брати ту рукавичку. Тут головне - підтримка ЗСУ.
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25.08.2023 12:17 Відповісти
А навіщо забруднюватися вусиком?
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25.08.2023 12:37 Відповісти
Ви в мене питаєте? Пишіть до БО "БФ "ВОЛОНТЕРСЬКА ОПТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ".
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25.08.2023 12:38 Відповісти
Мало де можна реально підтримати ЗСУ? А тут щось притулою "запахло"
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25.08.2023 13:03 Відповісти
Якщо вас мучають якісь запахи - не донатьте. То ваша справа.
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25.08.2023 13:10 Відповісти
Звичайно моя, і буду рада помилитись.
А донатити є куди зі стовідсотковою гарантією, що кошти підуть на ЗСУ
шахраї зараз вилазять, як гриби після дощу.
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25.08.2023 13:19 Відповісти
Цензор збирає на Дикі Шершні. Думаю тут не вкрадуть.
ГО Справа Громад - точно попадуть куди треба. Там за все звітують.
Та багато є порядних.
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25.08.2023 14:00 Відповісти
Я саме справі громад і перераховую, ще з тих пір, як звернула увагу, що вони майже кожен тиждень тягнуть на фронт колонами все необхідне. Ще Роману Доніку, він теж там паше ще з 14 чи 15 року. Так, багато порядних.
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25.08.2023 15:03 Відповісти
А от приклад дуже відомого фонду. Минулого року було питання по дальномірах.
150 штук закупили за 350 000 доларів, як написав у пості засновник фонду.
. Вартість однієї 2330, згідно калькулятора.
Але ж на сайті виробника вказано 700 баксів. Певно оптом воно брати дорожче.
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25.08.2023 15:40 Відповісти
Про який збір мова ?
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25.08.2023 16:21 Відповісти
Не думаю що Цензор буде піарити негідників. Вірогідність дуже мала.
Мені прикро за ту рукавичку. Чи вусик якимось чином дотичний до фонду особисто.
Я не писала що не треба донатити.
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25.08.2023 16:29 Відповісти
Не завжди. Мені здається він хоче вибілити свою репутацію. Забуваючи що вона запачкана кров'ю українців. Особисто йому я не вибачаю. Він токсична особистість і нічого його піарити. Зрадить ще раз.
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25.08.2023 16:30 Відповісти
Невже усік усвідомив щось інше, ніж його '..Крим? - крьімскій'.
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25.08.2023 20:38 Відповісти
Але прилади вони ремонтують для ЗСУ, не для ЗС РФ або ОРДЛО.
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25.08.2023 12:18 Відповісти
Бубка теж чемпіон ....
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25.08.2023 12:28 Відповісти
спортсмени,котрі 'втратили добре ім'я' ЧЕРЕЗ НЕПАТРІОТИЗМ,взагалі-то ДЕРЖАВІ непотрібні.

за визначенням.

Бо держави зараз піаряться великою мірою на спорті.

НЕПАТРІОТИЧНИЙ СПОРТСМЕН-оксюморон

оксюморон=Усик.
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25.08.2023 12:57 Відповісти
Тіки хотів спитати чи буде срач про Усіка
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25.08.2023 12:22 Відповісти
У нас підлітковий максималізм, що доходить до треша. Або ти святий, або дияволове відріддя, проміжні варіанти не розглядаються. Тому легко нагору вилазять популісти, які собі вправно малюють крила та німб.
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25.08.2023 12:36 Відповісти
ПИТАННЯ СУТО ПРАКТИЧНЕ.

ПОДІБНЕ ЗАОХОЧЕННЯ швидше відлякує багатьох
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25.08.2023 12:50 Відповісти
Це вже їх справа. Та лабораторія є і працює. Відправив їм трохи грошей на гідну справу.
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25.08.2023 12:52 Відповісти
Добре хоч не піаніно боневтіка на якому він грав(всім відомо чим)
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25.08.2023 12:33 Відповісти
дуже сумнівний розиграш..

бо сумнівний патріотизм цього боксера.

-------------------------------------

Пів держави ходило в церкву МП і що?\

Але Порошенко ПРИВІЗ ТОМОС, А УСИК ПРОДОВЖУЄ ПОВАЖАТИ МП.
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25.08.2023 12:43 Відповісти
Після Усика залишиться слава, гордість і добра пам"ять кількох поколінь українців. Після вас, цензорівських правильних незламних "патріотів", які, чомусь, свій патріотизм проявляють виключно в глибокому тилу, але не на фронті - лише тире між двома датами. Та й то не надовго...
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25.08.2023 13:40 Відповісти
От токо не кізді! Після цього гандона, який на питання "Чий Крим" відповідає "Крим кримчан" - залишиться тільки вонюча купка гівна!
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25.08.2023 13:55 Відповісти
Для апологетів РПЦУ так точно. Просто посланець божий. А насправді непоганий піарник власного іміджу, що розуміє: І добра справа - це піар, і погана справа - це піар. Треба лише вміти свій піар монетизувати. І тут Усік безумовно герой і приклад для наслідування для мільйонів його шанувальників.
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25.08.2023 15:19 Відповісти
А якшо я його пристрелю - то буде від мене залежити? Як вважаєш, чмо псевдно-грузинське?
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26.08.2023 01:28 Відповісти
Пристрелиш? Де? На своєму просцятому дивані?
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26.08.2023 12:00 Відповісти
Яка слава після колаборанта може залишитись?
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25.08.2023 15:10 Відповісти
В нас нАрід тупий і обмежений! Всі ці бігуни, борцуни, футболісти та інші онаністи , насамперед, заробляють бабло, а потім " прославляють" Україну! Але, нАріду подобається, коли якесь створіння спокійно займається своїми справами, а нАрід сидить по підвалам((( головне , щоб десь крикнути щось патріотичне , і , неважливо, що , навіть після 2014 року ці всі істоти спокійно лизалися з кацапами і виступали на їх потіху! НАрід навіть не пам'ятає, що робив боневтік до 24.02.2022..
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25.08.2023 13:07 Відповісти
Ні. З бюджету. Мінус триста метрів шляху.
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25.08.2023 13:52 Відповісти
Нахєр ця рукавичка кому всралася?
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25.08.2023 13:56 Відповісти
 
 