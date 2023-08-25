"Вектор-оптична лабораторія" оголосила збір на ремонт 200 дронів та приладів нічного бачення для ЗСУ: розіграш рукавички з автографом Усика. ФОТО
Команда "Вектор-оптична лабораторія" відкрила збір на ремонт 200 дронів, тепловізорів, квадрокоптерів та приладів нічного бачення для українських захисників. Випадковим чином буде розіграна рукавичка з автографом українського боксера Олександра Усика серед усіх, хто задонатить від 240 грн.
Про це написав співзасновник благодійної організації Ігор Федірко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відправ ворога у нокаут! Олександра Усика неможливо перемогти, так само як і українців. Але кожному з непереможних героїв потрібна підтримка і надійний тил. Тому сьогодні ми продаємо рукавичку легендарного Олександра Усика, для того, щоб забезпечити ремонт оптико-електронної техніки і квадрокоптерів для наших непереможних героїв-воїнів Сил безпеки та оборони України, яким ми завдячуємо за саму можливість відсвяткувати прийдешній День Незалежності.
Команда Вектор-оптична лабораторія безперервно працює над підвищенням технологічної переваги українського війська над загарбником. Ми ремонтуємо "поранені" прилади та повертаємо їх на фронт, де вони допомагають нищити ворога у вправних руках наших військових.
Мета: 1 500 000 гривень на ремонт 200 дронів/тепловізорів/приладів нічного бачення. Це означає, що коштовні прилади будуть відновлені лише за 7 500 гривень
Давайте разом відправимо цю орду в нокаут!
1. Зробіть внесок від 240 грн за реквізитами нижче.
2. Обов’язково вкажіть в коментарях до платежу свій номер телефона або електронну пошту.
3. Чим більше донат, тим більше шансів на виграш(240 грн=1 шанс, 2400грн=10 шансів)
4. Поставте "+" в коментарях до цього посту.
5. 30 серпня 15:00 на сторінці VOL у Facebook серед всіх благодійників ми розіграємо рукавицю з автографом Олександра Усика за допомогою Random.org
У визначений день зустрінемось в найкрутішому місці Win Bar - Винний бар та віддамо цінний дарунок
Низький уклін всім хто допомагає захищати Україну. До Перемоги.
Реквізити для благодійних внесків:
Для пожертв з будь-яких карток
https://pay.fondy.eu/s/MOacIM8Hs
Для пожертв з карт ПриватБанку:
МоноБанка:
https://send.monobank.ua/jar/8j9YqYG4yX
PayPal:
Для пожертв за реквізитами:
БО "БФ "ВОЛОНТЕРСЬКА ОПТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
ЄДРПОУ 44764422
UA373052990000026009031609786
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)
Призначення платежів: БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Того що в Лаврі з російськими попами серед мощів духовно очищався ?
Ні. Дякую.
А донатити є куди зі стовідсотковою гарантією, що кошти підуть на ЗСУ
шахраї зараз вилазять, як гриби після дощу.
ГО Справа Громад - точно попадуть куди треба. Там за все звітують.
Та багато є порядних.
150 штук закупили за 350 000 доларів, як написав у пості засновник фонду.
. Вартість однієї 2330, згідно калькулятора.
Але ж на сайті виробника вказано 700 баксів. Певно оптом воно брати дорожче.
Мені прикро за ту рукавичку. Чи вусик якимось чином дотичний до фонду особисто.
Я не писала що не треба донатити.
за визначенням.
Бо держави зараз піаряться великою мірою на спорті.
НЕПАТРІОТИЧНИЙ СПОРТСМЕН-оксюморон
оксюморон=Усик.
ПОДІБНЕ ЗАОХОЧЕННЯ швидше відлякує багатьох
бо сумнівний патріотизм цього боксера.
-------------------------------------
Пів держави ходило в церкву МП і що?\
Але Порошенко ПРИВІЗ ТОМОС, А УСИК ПРОДОВЖУЄ ПОВАЖАТИ МП.