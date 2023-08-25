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Рідню очільників Івано-Франківська та місцевих футболістів фіктивно зарахували на службу, - ДБР. ФОТОрепортаж

Родичів керівництва Івано-Франківська та футболістів місцевого клубу фіктивно зарахували до роти охорони ТЦК. Насправді вони проводили час на свій розсуд, фактично не проходячи військову службу.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

""Новобранці" отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР викрили керівників ТЦК, які налагодили протиправну схему. Вони провели близько 30 обушків у ТЦК, обласній ВЛК та за місцями проживання фігурантів.

Читайте: Заступник командира військової частини на Львівщині змушував солдат будувати йому маєток, - ДБР. ФОТОрепортаж

"Такі дії військових посадовців становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають авторитет територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що шкодить виконанню мобілізаційних заходів", - зазначили в ДБР.

Розслідування проводять у межах провадження про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Зараз слідчі перевіряють інформацію про можливі протиправні дії співробітників ТЦК. За результатами військовим посадовцям можуть повідомити про підозру.

Також дивіться: ДБР провело обшуки у ВЛК Київщини, Черкащини та Вінниччини для виявлення фактів корупції. ФОТОрепортаж

Рідню очільників Івано-Франківська та місцевих футболістів фіктивно зарахували на службу, - ДБР 01
Рідню очільників Івано-Франківська та місцевих футболістів фіктивно зарахували на службу, - ДБР 02
Рідню очільників Івано-Франківська та місцевих футболістів фіктивно зарахували на службу, - ДБР 03
Рідню очільників Івано-Франківська та місцевих футболістів фіктивно зарахували на службу, - ДБР 04
Рідню очільників Івано-Франківська та місцевих футболістів фіктивно зарахували на службу, - ДБР 05
Рідню очільників Івано-Франківська та місцевих футболістів фіктивно зарахували на службу, - ДБР 06
Рідню очільників Івано-Франківська та місцевих футболістів фіктивно зарахували на службу, - ДБР 07

Автор: 

Івано-Франківськ (519) військкомат (432) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+17
Такое наверное в каждом городе практикуется. Ну разве что без "футболистов".
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25.08.2023 12:48
+11
Головне що Марцинкіа скрізь ходить у вишиванці, кричить Слава Україні і завжди тримає руку на серці а це все дрібниці
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25.08.2023 12:49
+9
Тепер зрозуміло,якій контингент б'є та викрадає на вулицях посеред білого дня людей,дискридитуючи ЗСУ.
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25.08.2023 13:06
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За результатами військовим посадовцям можуть повідомити про підозру. Джерело:

а можуть і не повідомити.
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25.08.2023 12:47 Відповісти
Такое наверное в каждом городе практикуется. Ну разве что без "футболистов".
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25.08.2023 12:48 Відповісти
Так, в кожному місті. Такий собі "легальний" вид ухилянства. На фронті немає ким замінити втрати чи ротацію хоча б по кілька людей в підрозділі, а здоровенні бугаї в дфтг та тро, якісь роти охорони, резерв місцевого батальйону тро. А зєля шукає моб.ресурс і хоче Крим звільняти - от вам ресурс готовий, з документами, влк, мо, гш, той же Залужний - видати бойове розпорядження усі ті роти охорони, забезпечення зразу на фронт чи в учєбку, дфтг зразу усім списком мобілізувати і так само. Тяжкувато, рука не підіймається - там замішана влада від села до ВР та оп.
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25.08.2023 12:59 Відповісти
Головне що Марцинкіа скрізь ходить у вишиванці, кричить Слава Україні і завжди тримає руку на серці а це все дрібниці
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25.08.2023 12:49 Відповісти
О! Стародавнє галицьке прізвище Орєхова. Мила Світланонько, Вас коли в Україну завезли?
------------------------------------
Споконвік і всюди музиканти, художники, спортсмени були ліваками.
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25.08.2023 12:58 Відповісти
Руководители Ивано-Франковска и дальше будут руководить. Ихтамнет
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25.08.2023 12:55 Відповісти
Якщо зарахували в роту охорони ТЦК, то можуть служити і на передовій.
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25.08.2023 12:57 Відповісти
Да, перед фасадом - "на передке". А на внутреннем дворе - это ротация в тыл. Потом УБД и рассказы под водочку - селёдочку "я ваивал"
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25.08.2023 13:03 Відповісти
😄😄😄😄
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25.08.2023 12:57 Відповісти
Вже не знаю плакати чі сміятись
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25.08.2023 12:59 Відповісти
щодня лайно, жах
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25.08.2023 13:00 Відповісти
це класика жанру. у власності містечкових депутатів є містечкові "нічні футбольні клуби" (грають вночі, шоб ніхто не бачив). ясний пентіум, шо керулі в тих клубах - інвалідні брати, свати,... це не важко побачити просто промоніторивши їхніх інстасамочок з їхніми спільними щоденними та щоночними "світськими походеньками". прикол - ну всі накачані молоді керулі протатуйовані так, шо на їхніх продажних шкурах чистого живого місця нема.
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25.08.2023 13:01 Відповісти
Тепер зрозуміло,якій контингент б'є та викрадає на вулицях посеред білого дня людей,дискридитуючи ЗСУ.
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25.08.2023 13:06 Відповісти
Та ви шо??? Та не може такого бути!!!! Цікаво , як їх накажуть???
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25.08.2023 13:22 Відповісти
допит, суд, буцегарня
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25.08.2023 13:29 Відповісти
Подяка, премія, відпустка.
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25.08.2023 14:43 Відповісти
хорошие у них" кабинетные окопы"..........................клопы ****..........................................................
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25.08.2023 13:37 Відповісти
В шо там на рахунок лікування без дозволу тцк.
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25.08.2023 14:05 Відповісти
Це не тому, що до церкви ганяють частіш, ніж інші? Богомільність зашкалює?
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25.08.2023 14:15 Відповісти
Та нє, то бутафорська побожність, на кожен стовп хрестяться. Після церкви йдуть на 100гр і перетирають "питання".
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25.08.2023 14:39 Відповісти
Це вже хоч щось.
І рік не минув, як справжні військові розповідали за цих ряджених і мертвих душ. Вже задовбали знаходити "ухилянтів" у бєйбібоксах, натомість розплодили ряджених тилових щурів. Такі кендюхи понаїдали, що вже ходити невзмозі.
У нас цих чінуш біля 3 млн, вважаєте Болівар все це може витримати під час війни?
Ще б потрусили військкомати на предмет вгодованих пик, які купили там місця у охороні і натовпом відловлюють одного дрища.
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25.08.2023 14:39 Відповісти
 
 