Рідню очільників Івано-Франківська та місцевих футболістів фіктивно зарахували на службу, - ДБР. ФОТОрепортаж

Родичів керівництва Івано-Франківська та футболістів місцевого клубу фіктивно зарахували до роти охорони ТЦК. Насправді вони проводили час на свій розсуд, фактично не проходячи військову службу.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

""Новобранці" отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР викрили керівників ТЦК, які налагодили протиправну схему. Вони провели близько 30 обушків у ТЦК, обласній ВЛК та за місцями проживання фігурантів.

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"Такі дії військових посадовців становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають авторитет територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що шкодить виконанню мобілізаційних заходів", - зазначили в ДБР.

Розслідування проводять у межах провадження про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Зараз слідчі перевіряють інформацію про можливі протиправні дії співробітників ТЦК. За результатами військовим посадовцям можуть повідомити про підозру.

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