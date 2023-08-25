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В Одесі затримано військового чиновника, який вкрав бюджетні кошти на будівництві спорткомплексу для ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР ліквідувала ще одну корупційну схему розкрадання оборонного бюджету під час зведення інфраструктурних об’єктів для ЗСУ.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

У результаті комплексних заходів в Одесі затримано головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління.

За даними слідства, посадовець привласнив більше ніж 1 млн бюджетних гривень, які були виділені на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу в одному з військових містечок регіону.

Як зазначається, для реалізації оборудки він залучив директора місцевої будівельної компанії. Відповідно до укладеного договору підприємець мав забезпечити всі роботи зі зведення сучасного спорткомплексу для українських захисників. Однак підрядники не виконали свої зобов’язання. Зокрема, не встановили понад 800 м² гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення. При цьому фігуранти отримали повну оплату з бюджету і вивели гроші у тінь та розподілили між собою. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано посадовця Міноборони, який привласнив бюджетні кошти на будівництво дороги на суму 15 млн грн, - ДБР. ФОТО

Будівельно-технічні та економічні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів головному інженеру військового квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Крім того, за такими ж статтями Кримінального кодексу України кваліфіковано злочинні дії його спільника – директора компанії-підрядника.

Наразі вирішується питання щодо обрання обом фігурантам запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Насамперед перевіряється причетність до "схеми" інших посадовців військового квартирно-експлуатаційного управління.

Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці.

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В Одесі затримано військового чиновника, який вкрав бюджетні кошти на будівництві спорткомплексу для ЗСУ, - СБУ 01
В Одесі затримано військового чиновника, який вкрав бюджетні кошти на будівництві спорткомплексу для ЗСУ, - СБУ 02
В Одесі затримано військового чиновника, який вкрав бюджетні кошти на будівництві спорткомплексу для ЗСУ, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (12812) будівництво (3018) розкрадання (214)


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Топ коментарі
+4
Мощный дядька, окопы будет рыть шо буйвол.
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25.08.2023 13:46
+4
Апять бєрємєнний хряк-ну панятна нада же какта карміть пріплод послє таво как ано апарасіцца...
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25.08.2023 13:56
+2
такі розкрадання усюди де присутня ЗЕвлада:
-харчування та закупівлі в Мін Оборони
-харчування школи, діт.садки.
-Будівництво
-ДОРОЖНЕ БУДІВНИЦТВО з мільярдними бюджетами, та змінами ТехУмов та по тихому підміна дорогого матеріалу який в проекті та кошторисі на дешевий по факту.
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25.08.2023 13:59
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Щелін колега по крадівництву.
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25.08.2023 13:45 Відповісти
Мощный дядька, окопы будет рыть шо буйвол.
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25.08.2023 13:46 Відповісти
щогодини лайно, жах
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25.08.2023 13:49 Відповісти
это все те , кто кричал - хуже не будет , хоть поржем ,......................
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25.08.2023 13:51 Відповісти
Апять бєрємєнний хряк-ну панятна нада же какта карміть пріплод послє таво как ано апарасіцца...
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25.08.2023 13:56 Відповісти
такі розкрадання усюди де присутня ЗЕвлада:
-харчування та закупівлі в Мін Оборони
-харчування школи, діт.садки.
-Будівництво
-ДОРОЖНЕ БУДІВНИЦТВО з мільярдними бюджетами, та змінами ТехУмов та по тихому підміна дорогого матеріалу який в проекті та кошторисі на дешевий по факту.
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25.08.2023 13:59 Відповісти
До того:
- зброя та амуніція, яку оплатили, а її немає;
-спорядження (невідповідні бронепластини, шоломи, аптечки, ліки);
- уніформа (де "брюки превращаются в елегантниє шорти, зимові
На жаль, цей список довжиною може сперичатися з Китайською Стіною.
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25.08.2023 14:25 Відповісти
Стратегічний напрям оборони України - будівництво спорткомплексів! Геніально! Рашисти заходять на нашу територію, перестають вбивати і мародерити і починають займатися спортом
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25.08.2023 14:02 Відповісти
Отмажется полюбє
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25.08.2023 14:02 Відповісти
Невже дубліката паровознюка впіймали?
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25.08.2023 14:11 Відповісти
москаль -"військовий" продовжує грабувати українську колонію, і допомагати своїм.
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25.08.2023 14:16 Відповісти
І це ще добро що, як сказав преZEдент, в Україні корупціонерів не лишилося!
З ранку це вже шоста публікація про злочини посадовців МО. І день ще не скінчився, тільки друга.
Що не кажуть, а Зеленський дійсно військовий лідор!
Наполеон **********!
Не розумію тільки, за що ж Україну Бог цим "чудом" наказав.
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25.08.2023 14:19 Відповісти
Поки будуть думати де тримати, то чувак здрисне.
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25.08.2023 14:20 Відповісти
 
 