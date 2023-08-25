В Одесі затримано військового чиновника, який вкрав бюджетні кошти на будівництві спорткомплексу для ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР ліквідувала ще одну корупційну схему розкрадання оборонного бюджету під час зведення інфраструктурних об’єктів для ЗСУ.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

У результаті комплексних заходів в Одесі затримано головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління.



За даними слідства, посадовець привласнив більше ніж 1 млн бюджетних гривень, які були виділені на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу в одному з військових містечок регіону.



Як зазначається, для реалізації оборудки він залучив директора місцевої будівельної компанії. Відповідно до укладеного договору підприємець мав забезпечити всі роботи зі зведення сучасного спорткомплексу для українських захисників. Однак підрядники не виконали свої зобов’язання. Зокрема, не встановили понад 800 м² гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення. При цьому фігуранти отримали повну оплату з бюджету і вивели гроші у тінь та розподілили між собою. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

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Будівельно-технічні та економічні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.



На підставі зібраних доказів головному інженеру військового квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.



Крім того, за такими ж статтями Кримінального кодексу України кваліфіковано злочинні дії його спільника – директора компанії-підрядника.



Наразі вирішується питання щодо обрання обом фігурантам запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Насамперед перевіряється причетність до "схеми" інших посадовців військового квартирно-експлуатаційного управління.



Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці.

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