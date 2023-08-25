Ексвійськовій з Криму, яка воює на боці РФ проти України, повідомлено про підозру у державній зраді, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишній начальниці інформаційно-аналітичної групи військової частини в Криму. Військова зрадила присягу та нині воює на боці окупантів проти України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у 2014 році, після захоплення окупантами військової частини на півострові Крим, військова відмовилась передислокуватись до Миколаєва й присягнула на вірність агресору.

"Наразі зрадниця служить у складі армії РФ на посаді заступниці командира батальйону 126 окремої гвардійської бригади берегової оборони. Вона навіть отримала нагороду за "ризик життям" під час так званої спеціальної воєнної операції", - йдеться в повідомленні.

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Ексвійськову заочно підозрюють у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України). Санкції статтей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.