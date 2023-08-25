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Ексвійськовій з Криму, яка воює на боці РФ проти України, повідомлено про підозру у державній зраді, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишній начальниці інформаційно-аналітичної групи військової частини в Криму. Військова зрадила присягу та нині воює на боці окупантів проти України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у 2014 році, після захоплення окупантами військової частини на півострові Крим, військова відмовилась передислокуватись до Миколаєва й присягнула на вірність агресору.

"Наразі зрадниця служить у складі армії РФ на посаді заступниці командира батальйону 126 окремої гвардійської бригади берегової оборони. Вона навіть отримала нагороду за "ризик життям" під час так званої спеціальної воєнної операції", - йдеться в повідомленні.

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Ексвійськову заочно підозрюють у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України). Санкції статтей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Ексвійськовій з Криму, яка воює на боці РФ проти України, повідомлено про підозру у державній зраді, - ДБР 01

Автор: 

Крим (14143) державна зрада (1686) ДБР (3491)


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25.08.2023 16:42 Відповісти
Вот нафига блюрить,все равно видно что Петракова ю а
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25.08.2023 16:44 Відповісти
інт, кхе кхе, рига.
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25.08.2023 17:09 Відповісти
якщо загуглити, то побачите мармизу без блюру, дізнаєтесть що воно петракова юлія леонідівна, і багато цікавого...включаючи адресу.)
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25.08.2023 18:44 Відповісти
Забрюлили? )))))))))))))))))))))))))))))

Петракова Ю.
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25.08.2023 16:44 Відповісти
смокталка
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25.08.2023 16:46 Відповісти
а кто и вообще брал на спикеров?, звания давал?, все они чьи-то жоны-смокталки, спонсор видать тоже в командовании там от и результат...
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25.08.2023 17:02 Відповісти
Аніка воїн.
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25.08.2023 17:27 Відповісти
 
 