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Викрито бізнесмена-зрадника, який вивозив українське зерно з Бердянська до РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного із провідних агрохолдингів Запорізької області, який організував поставки української сільгосппродукції до РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про оптові партії зерна і продуктів садівництва, які вирощують компанії фігуранта на тимчасово окупованій території регіону.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ викрили бізнесмена-зрадника у Києві, куди він переїхав з Бердянська після захоплення українського міста.

За даними слідства, після переїзду до столиці власник агробізнесу налагодив дистанційне керування власними компаніями на тимчасово окупованій частині України. Для цього залишив у Бердянську свого компаньйона, який здійснює фактичне управління сільгосппідприємствами.

Також читайте: Росіяни вкрали 3,7 млн тонн українського зерна на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Для "безперешкодного" ведення бізнесу на тимчасово окупованій території фігуранти "перереєстрували" його за російським законодавством і погодились сплачувати "податки" до бюджету РФ. Серед іншого, у них був діючий контракт із так званим Міністерством освіти і науки Запорізької області.

За наявними даними, зібрані урожаї агропродукції, насамперед пшениці, вони "експортували" до країни-агресора через Бердянський порт.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісі власника агрохолдингу у Києві виявлено готівку, а також документи, печатки та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).

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Викрито бізнесмена-зрадника, який вивозив українське зерно з Бердянська до РФ, - СБУ 01
Викрито бізнесмена-зрадника, який вивозив українське зерно з Бердянська до РФ, - СБУ 02
Викрито бізнесмена-зрадника, який вивозив українське зерно з Бердянська до РФ, - СБУ 03
Викрито бізнесмена-зрадника, який вивозив українське зерно з Бердянська до РФ, - СБУ 04

Автор: 

зерно (3119) СБУ (12812) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+11
До 5 років, це дуже мало за такий злочин, економічні злочини на користь країни агресора мають бути на рівні з державною зрадою, тобто - довічне!
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25.08.2023 17:39
+2
Знову прокляті амириканскі рублі а чомусь не рускі, видно недуже раzzeю любить
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25.08.2023 17:40
+1
їх просто не треба було здавати без бою...
як співав вакарчук, лідер партії голос, котра зараз також відповідальна за дії керівництва держави
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25.08.2023 18:27
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До 5 років, це дуже мало за такий злочин, економічні злочини на користь країни агресора мають бути на рівні з державною зрадою, тобто - довічне!
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25.08.2023 17:39 Відповісти
Знову прокляті амириканскі рублі а чомусь не рускі, видно недуже раzzeю любить
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25.08.2023 17:40 Відповісти
Я не здивуюсь, якщо до "зелені" воно активно фінансувало ОПЗЖ, з початком війни зачаїлось, а в зелену шкуру влізати не захотіло, бо "Рассия здесь навсегда!"
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25.08.2023 17:49 Відповісти
є такі...
хоч зараз наші горе-керманичі оговтались і не закликають, як колись з паспортами рф, фермерів знищувати своє ж зерно і не продавати окупанту...
а інші керманичі з оп за такі дії не обзивають всіх фермерів колаборантами
напевне нагорі зрозуміли нарешті, що там так і, навіть гірше, тому, що хтось, досі не виявлений, розмінував чонгар
сбу мала б розкрити цей злочин
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25.08.2023 18:31 Відповісти
всі фермера з півдня роблять, продають збіжжя, а шо вини повинні робити? ринок оптовий овощевий копані робить, мжна подивитися ціни на ютубі, ви вже задовбали зі своєю совковою пропагандою, люди хочуть вижити шо тут такого
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25.08.2023 18:15 Відповісти
їх просто не треба було здавати без бою...
як співав вакарчук, лідер партії голос, котра зараз також відповідальна за дії керівництва держави
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25.08.2023 18:27 Відповісти
Цей ублю... Вакарчук зайшов за допомогою Пінчука в парламент, щоб проголосовати за розпродаж української землі, тобто за розпродаж України.
Зробивши цей страшний проти української нації злочин, мерзот... втікла з ВП
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25.08.2023 19:22 Відповісти
якого бою? кацапів в 10 раз більше було (до 100к) з криму наступало, сили були неспівставними, на фони укріплень кацапів зараз, все наші "суперукріплення" це для лохів було, як і мінування
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26.08.2023 12:01 Відповісти
Не весь "Голос".
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25.08.2023 18:35 Відповісти
Може, Зе-владі потрібно було готуватись до війни, будувати лінії оборони, мінувати кордони. Натомість Зе-влада розмінувала кордон з окупованим Кримом, тим самим пропустила безперешкодно ворога і стала фактичним співучасником окупації українських територій.
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25.08.2023 19:17 Відповісти
Може вже пора говорити правду і вказати на справжніх ворогів, а не шукати їх серед тих, хто фактично став жертвою і і цій ситуації намагається вберегти своє майно?
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25.08.2023 19:19 Відповісти
Так заарештований, чи тільки підозру відправили Новий поштой за рахунок відправника?
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25.08.2023 20:08 Відповісти
Не поняла из текста этому »замечательному патриоту» только пред'явили подозрения? В высшей степени странно, в любом случае а особенно в условиях военного времени должны АРЕСТОВАТЬ. А сколько их там Ещё????? Понимаю, что работа тяжелая по выявлению но как хочется верить что переловят если не всех, то хотя бы большую часть
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26.08.2023 16:15 Відповісти
 
 