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Шмигаль обговорив із главою МЗС Туреччини Фіданом економічну співпрацю та відбудову України. ФОТО

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом активізацію торгово-економічної співпраці та відбудову України.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Провели зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Обговорили активізацію нашої торгово-економічної співпраці, майбутню відбудову України, а також інші спільні проєкти, які є перспективними для наших країн. Розраховуємо на якнайшвидшу фіналізацію всіх процедур щодо набуття чинності Угодою про вільну торгівлю", - йдеться у дописі. 

Зазначено, що сторони також обговорили глобальну продовольчу безпеку.

"Вдячний Туреччині за принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України та Формули миру президента Володимира Зеленського", - підсумував він.

Шмигаль обговорив із главою МЗС Туреччини Фіданом економічну співпрацю та відбудову України 01

Шмигаль обговорив із главою МЗС Туреччини Фіданом економічну співпрацю та відбудову України 02

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні також зустрівся з Фіданом.

Туреччина (3502) Шмигаль Денис (4572) Фідан Хакан (32)


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25.08.2023 18:01 Відповісти
Щось кацапським антисемітизмом тхне.
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25.08.2023 18:04 Відповісти
Олексій Оскер звернувся до нардепів:"Складіть мандати, привітайте Україну"

https://www.youtube.com/watch?v=4MnGWb_zYxo
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25.08.2023 17:39 Відповісти
Злодій зустрічався з гідним джентльменом.
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25.08.2023 17:47 Відповісти
Шмигаль вже закінчив війну?
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25.08.2023 21:43 Відповісти
 
 