Шмигаль обговорив із главою МЗС Туреччини Фіданом економічну співпрацю та відбудову України. ФОТО

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом активізацію торгово-економічної співпраці та відбудову України.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Провели зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Обговорили активізацію нашої торгово-економічної співпраці, майбутню відбудову України, а також інші спільні проєкти, які є перспективними для наших країн. Розраховуємо на якнайшвидшу фіналізацію всіх процедур щодо набуття чинності Угодою про вільну торгівлю", - йдеться у дописі.

Зазначено, що сторони також обговорили глобальну продовольчу безпеку.

"Вдячний Туреччині за принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України та Формули миру президента Володимира Зеленського", - підсумував він.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні також зустрівся з Фіданом.