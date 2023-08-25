Науковець Академії аграрних наук затриманий на хабарі 180 тис. на Тернопільщині, - Нацполіція. ФОТО

Нацполіція затримала керівника однієї з дослідних станцій Карпатського регіону НААН України за отримання 180 тис грн хабаря за укладання договору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Нацполіція України.

У повідомленні зазначається: "Посадовця затримали після того, як йому передали перший "транш" від обумовленої суми – 60 000 грн. За вчинення правопорушення йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Викрили протиправну діяльність керівника дослідної станції оперативники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції. За безперешкодне укладання договору щодо користування приміщенням, яке знаходиться на балансі установи, він вимагав 180 000 гривень неправомірної вигоди.

За надані кошти керівник обіцяв безперешкодний доступу до приміщення для зберігання матеріальних цінностей, які належать фізичній особі підприємцю. Тим самим реалізовувався механізм прихованої оренди майна дослідної станції".

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