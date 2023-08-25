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Науковець Академії аграрних наук затриманий на хабарі 180 тис. на Тернопільщині, - Нацполіція. ФОТО

Нацполіція затримала керівника однієї з дослідних станцій Карпатського регіону НААН України за отримання 180 тис грн хабаря за укладання договору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Нацполіція України.

У повідомленні зазначається: "Посадовця затримали після того, як йому передали перший "транш" від обумовленої суми – 60 000 грн. За вчинення правопорушення йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Викрили протиправну діяльність керівника дослідної станції оперативники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції. За безперешкодне укладання договору щодо користування приміщенням, яке знаходиться на балансі установи, він вимагав 180 000 гривень неправомірної вигоди.

За надані кошти керівник обіцяв безперешкодний доступу до приміщення для зберігання матеріальних цінностей, які належать фізичній особі підприємцю. Тим самим реалізовувався механізм прихованої оренди майна дослідної станції".

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Науковець Академії аграрних наук затриманий на хабарі 180 тис. на Тернопільщині, - Нацполіція 01
Науковець Академії аграрних наук затриманий на хабарі 180 тис. на Тернопільщині, - Нацполіція 02
Науковець Академії аграрних наук затриманий на хабарі 180 тис. на Тернопільщині, - Нацполіція 03

Автор: 

хабар (4702) земля (1678) НАН України (157) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+5
що там із куртками на ЗСУ, з яйцями по 17, зброя на 1 млрд доларів, паливо?
як там збіжжя з Держрезерву, що напередодні війни з'їли зелені миші?
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25.08.2023 18:26
+4
Якщо вкрав мільярди на ЗСУ, що призвело до тисяч смертей, то не страшно, максимум звільнять з посади, а якщо отримав хабар без відома ЗЕрмака, то 10 років за гратами
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25.08.2023 18:25
+4
Може не науковиць,може наукІвець?
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25.08.2023 18:25
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Якщо вкрав мільярди на ЗСУ, що призвело до тисяч смертей, то не страшно, максимум звільнять з посади, а якщо отримав хабар без відома ЗЕрмака, то 10 років за гратами
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25.08.2023 18:25 Відповісти
Може не науковиць,може наукІвець?
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25.08.2023 18:25 Відповісти
та заспокійся!!
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25.08.2023 19:49 Відповісти
що там із куртками на ЗСУ, з яйцями по 17, зброя на 1 млрд доларів, паливо?
як там збіжжя з Держрезерву, що напередодні війни з'їли зелені миші?
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25.08.2023 18:26 Відповісти
Вы ні ппнімаєтє, ета другоє
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25.08.2023 19:01 Відповісти
фуххх, ну хоч цей не военком
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25.08.2023 18:32 Відповісти
А ось британські науковці з'ясували, що молоді сімейні пари займаються сексом з набагато більшим задоволенням, якщо за ними не спостерігають британські науковці. )))
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25.08.2023 18:44 Відповісти
Дуже доречна i цiкава iнформацiя!
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25.08.2023 18:57 Відповісти
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25.08.2023 18:59 Відповісти
180к грн тьфу, хоть пощадили бы бедного агрария, один куртяк того поца , забыл уже, как звали, хотя они там все поцы, скока зелени в к тянул?
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25.08.2023 19:06 Відповісти
від куртяка хГаспадіна стіпанава, вийде купити тільки рукава!! весь куртяк коштував 11к€!!
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25.08.2023 19:56 Відповісти
Вот его сразу надо направить на фронт, пусть трудом отмывает свои грехи, пусть окопы покопает, может, и лопаты в руках вообще не держал..
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25.08.2023 20:35 Відповісти
 
 