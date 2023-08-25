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У газопроводі високого тиску на Миколаївщині виявлено нерозірваний російський снаряд. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині під час ремонтних робіт на газопроводі високого тиску у Баштанській громаді фахівцями АТ "Миколаївгаз" було виявлено ушкодження газопроводу від влучання ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТ "Миколаївгаз" у телеграмі.

"Детальне обстеження виявило нездетонований снаряд російських окупантів, через що роботу наших фахівців задля збереження життя і безпеки зупинено.

Наразі газопостачання частини споживачів припинено. На місце події викликані піротехніки ДСНС України у Миколаївській області для знешкодження снаряду", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: На окупованій Луганщині вибухнув газогін - тисячі людей залишились без газу, - соцмережі

У газопроводі високого тиску на Миколаївщині виявлено нерозірваний російський снаряд 01
У газопроводі високого тиску на Миколаївщині виявлено нерозірваний російський снаряд 02
У газопроводі високого тиску на Миколаївщині виявлено нерозірваний російський снаряд 03
У газопроводі високого тиску на Миколаївщині виявлено нерозірваний російський снаряд 04
У газопроводі високого тиску на Миколаївщині виявлено нерозірваний російський снаряд 05

Автор: 

газопровід (1548) Миколаївська область (2273)


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Незабаром і по росії таке буде!
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25.08.2023 20:40 Відповісти
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25.08.2023 20:48 Відповісти
Отам той ямальський хрест... Дай Боже вже.
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25.08.2023 20:48 Відповісти
 
 