У газопроводі високого тиску на Миколаївщині виявлено нерозірваний російський снаряд. ФОТОрепортаж
На Миколаївщині під час ремонтних робіт на газопроводі високого тиску у Баштанській громаді фахівцями АТ "Миколаївгаз" було виявлено ушкодження газопроводу від влучання ракети.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТ "Миколаївгаз" у телеграмі.
"Детальне обстеження виявило нездетонований снаряд російських окупантів, через що роботу наших фахівців задля збереження життя і безпеки зупинено.
Наразі газопостачання частини споживачів припинено. На місце події викликані піротехніки ДСНС України у Миколаївській області для знешкодження снаряду", - йдеться в повідомленні.
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Wasyl Worobec
показати весь коментар25.08.2023 20:40 Відповісти Мені подобається 2
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Огусто
показати весь коментар25.08.2023 20:48 Відповісти Мені подобається 1
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