У газопроводі високого тиску на Миколаївщині виявлено нерозірваний російський снаряд. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині під час ремонтних робіт на газопроводі високого тиску у Баштанській громаді фахівцями АТ "Миколаївгаз" було виявлено ушкодження газопроводу від влучання ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТ "Миколаївгаз" у телеграмі.

"Детальне обстеження виявило нездетонований снаряд російських окупантів, через що роботу наших фахівців задля збереження життя і безпеки зупинено.



Наразі газопостачання частини споживачів припинено. На місце події викликані піротехніки ДСНС України у Миколаївській області для знешкодження снаряду", - йдеться в повідомленні.

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