Минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Донеччині: одну людину поранено, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку і ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом доби окупанти поранили 1 мешканця Донеччини.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Волноваському напрямку у Великоновосілківській громаді пошкоджені будівля і техніка фермерського господарства у Багатирі.
На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Кураховому. В Очеретинській громаді пошкоджено лінію електропередач. В Мар'їнській громаді під обстрілами Катеринівка, Єлизаветівка та Іллінка. Авдіївка під ранок зазнала танкового обстрілу — під вогнем житлові квартали.
На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки і 1 багатоповерхівку.
На Лисичанському напрямку зруйновано 1 будинок у Сіверську", - ідеться в повідомленні.
Як повідомили в ОВА, загалом за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.
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