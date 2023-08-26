УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11653 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
593 0

Минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Донеччині: одну людину поранено, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку і ЛЕП. ФОТОрепортаж

донеччина

Протягом доби окупанти поранили 1 мешканця Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку у Великоновосілківській громаді пошкоджені будівля і техніка фермерського господарства у Багатирі.

На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Кураховому. В Очеретинській громаді пошкоджено лінію електропередач. В Мар'їнській громаді під обстрілами Катеринівка, Єлизаветівка та Іллінка. Авдіївка під ранок зазнала танкового обстрілу — під вогнем житлові квартали.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки і 1 багатоповерхівку.

На Лисичанському напрямку зруйновано 1 будинок у Сіверську", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Зрадниця передавала рашистам геолокації підрозділів ЗСУ, які контрнаступають під Бахмутом, - СБУ

Як повідомили в ОВА, загалом за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини. 

Минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Донеччині: одну людину поранено, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку і ЛЕП 01
Минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Донеччині: одну людину поранено, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку і ЛЕП 02
Минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Донеччині: одну людину поранено, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку і ЛЕП 03
Минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Донеччині: одну людину поранено, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку і ЛЕП 04
Минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Донеччині: одну людину поранено, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку і ЛЕП 05

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 