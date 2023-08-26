Минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Донеччині: одну людину поранено, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку і ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом доби окупанти поранили 1 мешканця Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку у Великоновосілківській громаді пошкоджені будівля і техніка фермерського господарства у Багатирі.

На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Кураховому. В Очеретинській громаді пошкоджено лінію електропередач. В Мар'їнській громаді під обстрілами Катеринівка, Єлизаветівка та Іллінка. Авдіївка під ранок зазнала танкового обстрілу — під вогнем житлові квартали.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки і 1 багатоповерхівку.

На Лисичанському напрямку зруйновано 1 будинок у Сіверську", - ідеться в повідомленні.

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Як повідомили в ОВА, загалом за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.









