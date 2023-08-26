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Друге після зупинки "зернової угоди" судно вийшло з порту Одеси. КАРТА+ФОТО

З порту Одеси вийшов балкер PRIMUS, який перебував там від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"2-й пішов. Тримаймо кулаки, віримо в ЗСУ - ВМСУ", - написав він.

Балкер PRIMUS - друге судно, яке вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової угоди". Він прибув до Одеси ще 20 лютого 2022 року.

Клименко зазначив, що судно прямує до порту Варна у Болгарії. Воно має прибути туди 27 серпня.

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Виводить балкер з Одеського порту лоцманський катер PB LOTSMAN MAZHARA.

Друге після зупинки зернової угоди судно вийшло з порту Одеси 01

Друге після зупинки зернової угоди судно вийшло з порту Одеси 02
Друге після зупинки зернової угоди судно вийшло з порту Одеси 03
Друге після зупинки зернової угоди судно вийшло з порту Одеси 04

Автор: 

Одеса (5452) Клименко Андрій журналіст (61) судноплавство (146) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+9
сподіваюсь ескорт дронів "Малюків" монiторить сітуацію...
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26.08.2023 13:20
+7
Морякам торгового флота - не позавидуешь
Представляете - с каким адреналином они возят наша зерно
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26.08.2023 13:28
+5
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26.08.2023 13:48
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сподіваюсь ескорт дронів "Малюків" монiторить сітуацію...
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26.08.2023 13:20 Відповісти
Це зрада, чи перемога?
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26.08.2023 13:28 Відповісти
додік вважає себе дуже розумним...
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26.08.2023 13:34 Відповісти
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26.08.2023 13:48 Відповісти
Была ли при попередниках зраданикем не доказано,

но жилось при них гораздо лучше, спокойнее, безопаснее и даже ВВП потихоньку рос
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26.08.2023 13:50 Відповісти
При Яныке было так "харашо", что народ революцию устроил
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26.08.2023 14:05 Відповісти
ни то ни другое. Это укладывание здоровенного такого болта на все паскудное Ху.лячье рыло. На него и на его "грозные" заявы.
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26.08.2023 19:59 Відповісти
Морякам торгового флота - не позавидуешь
Представляете - с каким адреналином они возят наша зерно
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26.08.2023 13:28 Відповісти
Це судно йде в баласті (порожнє).
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26.08.2023 13:42 Відповісти
як і попереднє. Яке нах не потрібно, щоб його топити.
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26.08.2023 13:52 Відповісти
Спеціаліст? Балкер Primus DWT 32500 з осадкою 8,6 м це в балласті?
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26.08.2023 14:08 Відповісти
осадку з фото визначив? Якби вийшов із зерном, його б давно притопили. Тут до ворожки ходити не треба.
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26.08.2023 14:11 Відповісти
vesselfinder.com - ні не чув?
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26.08.2023 14:16 Відповісти
Так. З фото. Бо її якраз візуально і визначають. Осадка носом, кормою. Вираховують по таблицях повну загрузку. З фото можна визначити що судно НЕ в баласті, а з грузом.
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26.08.2023 14:17 Відповісти
так на фото в лівому нижньому кутку назва судна є
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26.08.2023 14:24 Відповісти
Дякую. Слона то я і нє прімєтіл. Фото ілюстративне.
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26.08.2023 14:34 Відповісти
Подяку забираю взад . Бо це одне й те саме судно. Назву міняли декілька раз.
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26.08.2023 14:55 Відповісти
А что с осадкой? В балласте бы поднялось на 5 метров выше
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26.08.2023 14:24 Відповісти
Нет, в грузу
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26.08.2023 14:20 Відповісти
з чого ви взяли шо фото свіже? це може бути фото будь-якого року.
нашо піарити вихід ПУСТОГо судна?
якщо все вийде то ми нах пошлемо рашу з їхзерновою угодою і не будемо вже ппросити стоячи накошілшках стільки грошей у Заходу, бо продаж збіжжя давав до війни 30% бюджету України.
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26.08.2023 15:36 Відповісти
Даже очень хорошо.
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26.08.2023 13:31 Відповісти
Главвное обойтись без тех стран в Европе, которые уже бются в конвульсиях, что Украина своим зерном их обижает.
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26.08.2023 13:52 Відповісти
якщо судно порожнє, то й ніхто не переживає за якесь зерно.
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26.08.2023 13:58 Відповісти
Те, яке на фото, виходячи з цього фото якраз в грузу.
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26.08.2023 14:21 Відповісти
Загрузили по самое немного, я на этом корыте 2 контракта отработал, знаю что говорю
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26.08.2023 14:34 Відповісти
а c чего вы взяли что это фото - СВЕЖЕЕ? ему может быть сколько угодно времени и даже лет. я вам больше скажу - мы видим два РАЗНЫХ фото, сделанных в разное время.даже в разное время года.
и сдается мне что на заднем плане - не Одесса. в Одессе есть вантовые мосты, напомните. Кроме тещина моста. тк на фото явно НЕ тещин мост.
одесситхуев.
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26.08.2023 15:39 Відповісти
А на фіга карту одесского порта печатать ?
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26.08.2023 14:14 Відповісти
открой мапу Одеси
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26.08.2023 14:22 Відповісти
Я добре знаю Одессу , но навищо розжевиватиі у рот ворога інфу викладати? З деякими журналістами і политехнологами і розвідку кацапам не треба мати в України
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26.08.2023 14:32 Відповісти
можете открыть программу https://www.ships.com.ua/
и наблюдать за ходом судна онлайн.
сдается мне у москалей что-то в этом духе имеется...
не?
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26.08.2023 15:41 Відповісти
блин пытайся пользоваться гугл-переводчиком, от твоего "украинского" резь в глазах.
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26.08.2023 15:44 Відповісти
не годуй троля - він спочатку схудне, а потім і здохне
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26.08.2023 16:42 Відповісти
ВСЕ, абсолютно ВСЕ, порты мира расписаны в мельчайших деталях в морских лоциях, которые есть в свободной продаже как в печатном виде так и в цифровом. Так что сегодня отбой, ищите зраду в другом месте.
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26.08.2023 20:03 Відповісти
Був полярною зіркою, став примусом, хтось когось чпокнув, здається. Скілько їх було було припарковано?
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28.08.2023 17:43 Відповісти
 
 