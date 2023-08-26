Друге після зупинки "зернової угоди" судно вийшло з порту Одеси. КАРТА+ФОТО
З порту Одеси вийшов балкер PRIMUS, який перебував там від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомив керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"2-й пішов. Тримаймо кулаки, віримо в ЗСУ - ВМСУ", - написав він.
Балкер PRIMUS - друге судно, яке вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової угоди". Він прибув до Одеси ще 20 лютого 2022 року.
Клименко зазначив, що судно прямує до порту Варна у Болгарії. Воно має прибути туди 27 серпня.
Виводить балкер з Одеського порту лоцманський катер PB LOTSMAN MAZHARA.
Топ коментарі
+9 три - пятнадцать
показати весь коментар26.08.2023 13:20
+7 Галина Боброва #556335
показати весь коментар26.08.2023 13:28
+5 5 копійок
показати весь коментар26.08.2023 13:48
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но жилось при них гораздо лучше, спокойнее, безопаснее и даже ВВП потихоньку рос
Представляете - с каким адреналином они возят наша зерно
нашо піарити вихід ПУСТОГо судна?
якщо все вийде то ми нах пошлемо рашу з їхзерновою угодою і не будемо вже ппросити стоячи накошілшках стільки грошей у Заходу, бо продаж збіжжя давав до війни 30% бюджету України.
и сдается мне что на заднем плане - не Одесса. в Одессе есть вантовые мосты, напомните. Кроме тещина моста. тк на фото явно НЕ тещин мост.
одесситхуев.
и наблюдать за ходом судна онлайн.
сдается мне у москалей что-то в этом духе имеется...
не?