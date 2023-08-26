Друге після зупинки "зернової угоди" судно вийшло з порту Одеси. КАРТА+ФОТО

З порту Одеси вийшов балкер PRIMUS, який перебував там від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"2-й пішов. Тримаймо кулаки, віримо в ЗСУ - ВМСУ", - написав він.

Балкер PRIMUS - друге судно, яке вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової угоди". Він прибув до Одеси ще 20 лютого 2022 року.

Клименко зазначив, що судно прямує до порту Варна у Болгарії. Воно має прибути туди 27 серпня.

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Виводить балкер з Одеського порту лоцманський катер PB LOTSMAN MAZHARA.









