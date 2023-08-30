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Новини Фото Війна
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Рашисти зізнаються у черговому воєнному злочині - удару по госпіталю на Запоріжжі. СКРИНШОТ

Російські пропагандисти хизуються черговим воєнним злочином окупантів - ударом по госпіталю на Запоріжжі.

Про це у Telegram повідомляє російський канал "Военный осведомитель", передає Цензор.НЕТ.

Рашисти зізнаються у черговому воєнному злочині - удару по госпіталю на Запоріжжі 01

"18 серпня ВКС РФ завдали авіаудару двома бомбами УМПК-500 по польовому госпіталю українських військових на Запорізькому напрямку. Як повідомляють волонтери, внаслідок прильоту є загиблі та поранені", - пишуть росіяни.

Читайте: Росіяни дедалі частіше заселяють свої сім’ї у покинуте житло на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Рашисти зізнаються у черговому воєнному злочині - удару по госпіталю на Запоріжжі 02
Рашисти зізнаються у черговому воєнному злочині - удару по госпіталю на Запоріжжі 03
Рашисти зізнаються у черговому воєнному злочині - удару по госпіталю на Запоріжжі 04
Рашисти зізнаються у черговому воєнному злочині - удару по госпіталю на Запоріжжі 05

Автор: 

армія рф (17373) Запорізька область (3605) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+17
Знайомий мобілізований лікар-анестезіолог-реаніматолог розповідав, що рашистські у@обки відверто полюють на наші польові госпіталя та прильоти по прифронтових госпах є постійно. І це постійно з 2014 року! Лікар має поранення та контузії...
Також кацапи полюють та спецом знищують усі наші медевуакаційні авто та броню.
Кацапський рашизм як найвища форма фашизму має бути бути знищений під корінь!
Слава ЗСУ!
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30.08.2023 12:27
+13
Самая симпатичная воронка будет только на месте бывшей Москвы.
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30.08.2023 12:27
+8
кацапи - суче вимя, гнійні чиряки на тілі людства.
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30.08.2023 12:25
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Наскільки це правда, бо такі дані з русру.....Перевіряйте, бо багато хто з медиків там, а вони не писали, не говорили, навіть кодовими словами.
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30.08.2023 12:24 Відповісти
кацапи - суче вимя, гнійні чиряки на тілі людства.
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30.08.2023 12:25 Відповісти
Самая симпатичная воронка будет только на месте бывшей Москвы.
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30.08.2023 12:27 Відповісти
Московское озеро в том месте посимпатичнее будет выглядеть.
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30.08.2023 13:42 Відповісти
А что экологи скажут? Под Москвой огромное подземное солёное море
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30.08.2023 15:57 Відповісти
Болото там із жабами, гадюками, чортами та іншою нечистою. Ніякого моря там не буде, тільки болото...
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30.08.2023 16:06 Відповісти
Солёное озеро тоже прокатит. Можно объявить девятым чудом света и пригласить туристов. Профит как раз для выплат репараций Украине пригодится.
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30.08.2023 16:46 Відповісти
Знайомий мобілізований лікар-анестезіолог-реаніматолог розповідав, що рашистські у@обки відверто полюють на наші польові госпіталя та прильоти по прифронтових госпах є постійно. І це постійно з 2014 року! Лікар має поранення та контузії...
Також кацапи полюють та спецом знищують усі наші медевуакаційні авто та броню.
Кацапський рашизм як найвища форма фашизму має бути бути знищений під корінь!
Слава ЗСУ!
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30.08.2023 12:27 Відповісти
Смєкалочка! Це ж не то шо по військовим цілям бити, там здачі можуть дать...
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30.08.2023 12:34 Відповісти
ВІйськовим польовим шпиталям варто надати посилене контррозвідувальне та інше необхідне прикриття. Адже місцева агентура рашистів продовжує здавати їх координати та іншу чутливу інформацію, а поранені не можуть себе захистити та самотужки рятуватись.
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30.08.2023 12:51 Відповісти
Це правда, "ждунів" там- дофуя...
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30.08.2023 13:34 Відповісти
суки лапотні. Шоб ви здохли!
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30.08.2023 12:38 Відповісти
''гуССкій мір'' у всій красі! І ще хтось з союзників хоче зберегти пику *уйла , та країну яка начхала на всі міжнародні норми ведення війни.
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30.08.2023 12:38 Відповісти
Мільярдні бізнеси вони хочуть зберегти, на пику ***** начхать.
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30.08.2023 15:07 Відповісти
кацапи то є нелюді, тупі та нікчемні істоти. Лесь Подерв'янский все це розповів ще в далеких 90-тіх, може початок 2000
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30.08.2023 12:53 Відповісти
А чому б не бомбанути всі рашистські госпіталя біля фронту? Координати ж відомі і привід є!
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30.08.2023 15:31 Відповісти
 
 