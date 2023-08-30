Рашисти зізнаються у черговому воєнному злочині - удару по госпіталю на Запоріжжі. СКРИНШОТ

Російські пропагандисти хизуються черговим воєнним злочином окупантів - ударом по госпіталю на Запоріжжі.

Про це у Telegram повідомляє російський канал "Военный осведомитель", передає Цензор.НЕТ.

"18 серпня ВКС РФ завдали авіаудару двома бомбами УМПК-500 по польовому госпіталю українських військових на Запорізькому напрямку. Як повідомляють волонтери, внаслідок прильоту є загиблі та поранені", - пишуть росіяни.

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