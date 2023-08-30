Рашисти зізнаються у черговому воєнному злочині - удару по госпіталю на Запоріжжі. СКРИНШОТ
Російські пропагандисти хизуються черговим воєнним злочином окупантів - ударом по госпіталю на Запоріжжі.
Про це у Telegram повідомляє російський канал "Военный осведомитель", передає Цензор.НЕТ.
"18 серпня ВКС РФ завдали авіаудару двома бомбами УМПК-500 по польовому госпіталю українських військових на Запорізькому напрямку. Як повідомляють волонтери, внаслідок прильоту є загиблі та поранені", - пишуть росіяни.
Топ коментарі
+17 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар30.08.2023 12:27
+13 Senas Katinas #427578
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+8 Панас Стець #551129
показати весь коментар30.08.2023 12:25
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Також кацапи полюють та спецом знищують усі наші медевуакаційні авто та броню.
Кацапський рашизм як найвища форма фашизму має бути бути знищений під корінь!
Слава ЗСУ!