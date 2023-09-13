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Вночі та рано вранці агресор знову цілив з важкої артилерії по Нікопольщині. ФОТО

Окупанти знову атакували Нікопольщину. Били по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди не постраждали. Але є руйнування – пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, газогони", - йдеться в повідомленні.

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Вночі та рано вранці агресор знову цілив з важкої артилерії по Нікопольщині 01
Вночі та рано вранці агресор знову цілив з важкої артилерії по Нікопольщині 02
Вночі та рано вранці агресор знову цілив з важкої артилерії по Нікопольщині 03

Автор: 

обстріл (28449) Дніпропетровська область (3718)


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ЗСУ захопили ************* кацапський танк Т-90М Прорив.
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13.09.2023 08:02 Відповісти
 
 