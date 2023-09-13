Вночі та рано вранці агресор знову цілив з важкої артилерії по Нікопольщині. ФОТО

Окупанти знову атакували Нікопольщину. Били по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди не постраждали. Але є руйнування – пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, газогони", - йдеться в повідомленні.

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